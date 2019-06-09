تصعيد جديد.. الأهلي يرد على اتحاد الكرة بالمستندات

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

الخطيب وهاني أبو ريدة

يعقد النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيا خلال الساعات المقبلة، لشرح الموقف الكامل بخصوص مؤجلات مباريات مسابقة الدوري، وتعامل اتحاد الكرة مع هذه الأزمة، بعد أن تحرك النادي من خلال الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه الكاملة وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة؛ وبما يتفق مع اللوائح المحلية والدولية والميثاق الأوليمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية.

مجلس الأهلي يقوم خلال المؤتمر بشرح كل ملابسات الأزمة مدعمة بالفيديو والمستندات، وتوضيح المطالب العادلة التي تخدم الكرة المصرية، وتحقق أهداف الأندية من حيث وضوح الرؤية الخاصة بالموسم الجديد، وأعداد الجماهير ومواعيد المباريات والموقف الخاص باللاعبين الأجانب والسوريين ومصير مسابقة الناشئين مواليد 97 في