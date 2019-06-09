رياضة

تصعيد جديد.. الأهلي يرد على اتحاد الكرة بالمستندات

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
الخطيب وهاني أبو ريدة
الخطيب وهاني أبو ريدة
يعقد النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيا خلال الساعات المقبلة، لشرح الموقف الكامل بخصوص مؤجلات مباريات مسابقة الدوري، وتعامل اتحاد الكرة مع هذه الأزمة، بعد أن تحرك النادي من خلال الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه الكاملة وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة؛ وبما يتفق مع اللوائح المحلية والدولية والميثاق الأوليمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية.
مجلس الأهلي يقوم خلال المؤتمر بشرح كل ملابسات الأزمة مدعمة بالفيديو والمستندات، وتوضيح المطالب العادلة التي تخدم الكرة المصرية، وتحقق أهداف الأندية من حيث وضوح الرؤية الخاصة بالموسم الجديد، وأعداد الجماهير ومواعيد المباريات والموقف الخاص باللاعبين الأجانب والسوريين ومصير مسابقة الناشئين مواليد 97 في
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هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
جاريث-بيل (2)

بيل يورط ريال مدريد ويربك حسابات الميركاتو

نجح ريال مدريد في التعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، ليبدأ الفريق الملكي أولى خطوات إعادة بناء الفريق بعد الموسم الباهت الذي قدمه الريال في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، حيث وضعت إدارة المرينجي هدفًا بالتعاقد مع العديد من النجوم لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، وكانت البداية فقط عبر هازارد، ولتحقيق ذلك، يتوجب على ريال مدريد إنفاق الكثير من الأموال، وكان يعول كثيرًا على بيع نجمه الويلزي جاريث بيل لتوفير المزيد من الأموال لإبرام الصفقات.
الخطيب-العامري

مجلس الشكاوى.. ماذا يريد الخطيب من بيان أزمة الدوري؟

شكوى جديدة تنضم إلى طابور الشكاوى التي لجأ لها مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، برئاسة محمود الخطيب، منذ توليه المسؤولية في شهر ديسمبر من عام 2017، حيث أعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء مساء السبت، عن اللجوء إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/ 2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.
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محمود-الخطيب (1)

أول تعليق من مجلس اتحاد الكرة على بيان الأهلي

علق مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن مباريات الدوري، قائلا، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم السبت، إن اتحاد الكرة أعلن منذ أسبوعين تقريبًا عن استكمال مسابقة الدوري الممتاز، بعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ومن ثم فإن ما جاء في بيان مجلس إدارة الخطيب لا يوجد به شيء جديد، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة كان متأكدًا من عدم انسحاب الأهلي من الدوري.
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

الأهلي يستعرض عضلاته على اتحاد الكرة تمهيدًا لتراجعه في قراره

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي، بكل حقوقه في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد أن أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، حيث سيجتمع المجلس في مقر النادي بالجزيرة في الخامسة من عصر اليوم السبت، وذلك لإصدار آخر قراراته بشأن أزمة الدوري الحالية بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.
الاهلي-وسموحة (7)

اتحاد الكرة يجهز صدمة للأهلي بعد أزمة الدوري

يفكر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، في تأجيل الأسبوع الأخير من منافسات بطولة الدوري الممتاز، لما بعد بطولة أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، وجاء تفكير اتحاد الكرة في ذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وكانت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، قد أعلنت مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الإثنين 3 يونيو المقبل، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
أجيري (4)

المنتخب يصدم الأندية ويرد على أزمة الدوري

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، رفضه تأجيل معسكر منتخب الفراعنة إلى يونيو، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية، اليوم السبت، أن المدرب المكسيكي أكد لمسؤولي اتحاد الكرة أن مدة المعسكر في الأساس غير كافية، وما دفعه للموافقة على انطلاق المعسكر 6 يونيو هو رغبة الاتحاد في إنهاء أكبر جزء من لقاءات الدوري. جاء ذلك ردا على التقارير التي أشارت إلى تأجيل معسكر الفراعنة من أجل إقامة عدد من المباريات المؤجلة في الدوري.
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