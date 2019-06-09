10 لجان لنزلاء السجون المتقدمين لامتحانات الثانوية

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

امتحانات الثانوية العامة

عقد قطاع السجون بوزارة الداخلية 10 لجان لامتحانات الثانوية العامة لنزلاء السجون الراغبين في استكمال تعليمهم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وتحت إشراف المراقبين التابعين لها، حيث حرص مديرو السجون على توفير كل متطلبات لجان الامتحانات لتمكين النزلاء من الامتحانات وفق الجدول المعد من وزارة التربية والتعليم السارى على جميع محافظات الجمهورية، في إطار حرص وزارة الداخلية على كفالة الحقوق الإنسانية لنزلاء السجون ومن بينها الحق فى التعليم.

يأتي ذلك تفعيلاً لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث التى تعلى من قيم حقوق الإنسان وتسعى لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون بما يسهم فى عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة. وانطلقت أمس السبت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام