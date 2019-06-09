جريمة

10 لجان لنزلاء السجون المتقدمين لامتحانات الثانوية

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
عقد قطاع السجون بوزارة الداخلية 10 لجان لامتحانات الثانوية العامة لنزلاء السجون الراغبين في استكمال تعليمهم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وتحت إشراف المراقبين التابعين لها، حيث حرص مديرو السجون على توفير كل متطلبات لجان الامتحانات لتمكين النزلاء من الامتحانات وفق الجدول المعد من وزارة التربية والتعليم السارى على جميع محافظات الجمهورية، في إطار حرص وزارة الداخلية على كفالة الحقوق الإنسانية لنزلاء السجون ومن بينها الحق فى التعليم.
يأتي ذلك تفعيلاً لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث التى تعلى من قيم حقوق الإنسان وتسعى لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون بما يسهم فى عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة.  وانطلقت أمس السبت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام
اقرأ المزيد
طعنات-سكين-جريمة

«كان بينا مشاكل».. القبض على قاتل سائق ميدان المطرية

شهد ميدان المطرية بالقاهرة، مشاجرة عنيفة بين عامل وسائق وسط ذهول المواطنين وخلال محاولاتهم للتدخل لفضها سقط السائق غارقا فى دمائه عقب تلقيه عدة طعنات قاتلة من غريمه، وحاول المواطنون الإمساك بالمتهم ولكنه هرب، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من القبض عليه عقب هروبه من المنطقة، واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية مع المجني عليه، ورفض الأخير تسويتها فيما بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيقات بالواقعة.
انتحار

«سوبر مان» الأميرية قفز من العقار هربا من الشرطة

بعد مطاردة مثيرة بين الشرطة وتاجر مخدرات في منطقة الأميرية، أُصيب الأخير في أثناء قفزه من أعلى الأسطح السكنية بدائرة القسم، وتم ضبط المتهم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت به، وتم ضبط زوجته لاشتراكها معه في ترويج المخدرات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى أنه في أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، الحالة الأمنية بدائرة القسم، تم الاشتباه في عنصر إجرامى (مقيم بدائرة القسم- سبق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرها قضية مخدرات)، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
بلاك كوبرا الشرطة المصرية

قوة ضاربة.. ما مهام وتسليح قوات «بلاك كوبرا»؟

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، عمليات إرهابية تنوعت طبيعتها والمستهدفون منها، حيث طالت العمليات الإرهابية مساجد وكنائس وأكمنة أمنية ومواقع للشرطة، وهو ما دفع وزارة الداخلية لاستحداث وحدة جديدة داخل قطاع الأمن المركزي، وذلك رغم وجود قوات بالفعل لمكافحة الإرهاب، ومن الواضح أنه مع تبني الإرهابيين استراتيجيات جديدة في العمليات، فقد بدا لوزارة الداخلية أنه أصبح من الضروري إنشاء وحدة جديدة تحت مسمى "بلاك كوبرا" تتبع قوات مكافحة الإرهاب، لتكون قادرة على التعامل بشكل أكثر احترافية من غيرها.
حبس-كلابشات

حبس المتهم بقتل جارته أثناء مشاجرة بعين شمس

بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، ومرور أسبوع على ارتكابه جريمة قتل لجارته، قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتله جارته بطلقة طائشة في مشاجرة بينه وبين صديقه في عين شمس، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، إشارة من مستشفى عين شمس، بوصول سيدة مصابة بطلق ناري في الرأس، وتبين من التحريات إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس"، وأن زوجها لدى عودته من عمله اكتشف إصابتها فنقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.
اقرأ المزيد من الأخبار
العاب-نارية

ضبط 580 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

قبيل ساعات من استقبال عيد الفطر المبارك، تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لإحكام قبضتها على مختلف الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أصحاب المصانع والمخازن لاسيما السلع التي يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق واستغلال إقبال المواطنين على تلك السلع خاصة الألعاب النارية التي يحرص الأطفال على شرائها طوال أيام العيد، وسط توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق والمكتبات أيضا.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تقتحم معاقل تجار السلاح والمخدرات في العياط

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة بمركز العياط جنوب المحافظة في إطار توجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، وتحقيقاً لمبدأ الردع العام وبنفس النهج بتعليمات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بشن حملات استهدفت تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
قفاص-محكمة (1)

تجديد حبس 25 متهما بتنظيم «اللهم ثورة» 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس 25 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

«كله بالموبايل»| مداهمة 3 قنوات فضائية مخالفة بالدقي

داهمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، اليوم الأربعاء، مقر شركة إنتاج فني غير مرخصة بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وتبين أنها تدير 3 قنوات فضائية يتم بثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون، إذ رصد ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، عرض بعض المسلسلات والأفلام والمسرحيات على قنوات دون الحصول على موافقات من الشركات المنتجة، فتم تتبع تلك القنوات وسط توجيهات من مدير الإدارة بتكثيف التحريات حول الواقعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org