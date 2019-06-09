الطيران تنهي استعداداتها لاستضافة كأس الأمم

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

الطيران

من أجل إنجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي، أنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة كل الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، التى ستقام خلال شهر يونيو الحالي، وعقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية من وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والصحة والسياحة وغيرها، للإعداد والتنسيق الجيد لاستقبال الوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة في الحدث.

وأكد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، جاهزية صالة (4) بمطار القاهرة التي أُطلق عليها اسم بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تم تخصيصها لاستقبال ضيوف الحدث، كما وجه بضرورة التنسيق بين فرق العمل المختلفة من العلاقات العامة والعمليات الجوية والأمن والخدمات الأرضية والصيانة بشركتي ميناء القاهرة الجوي