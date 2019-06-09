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الطيران تنهي استعداداتها لاستضافة كأس الأمم

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
الطيران
الطيران
من أجل إنجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي، أنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة كل الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، التى ستقام خلال شهر يونيو الحالي، وعقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية من وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والصحة والسياحة وغيرها، للإعداد والتنسيق الجيد لاستقبال الوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة في الحدث.
وأكد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، جاهزية صالة (4) بمطار القاهرة التي أُطلق عليها اسم بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تم تخصيصها لاستقبال ضيوف الحدث، كما وجه بضرورة التنسيق بين فرق العمل المختلفة من العلاقات العامة والعمليات الجوية والأمن والخدمات الأرضية والصيانة بشركتي ميناء القاهرة الجوي
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب

البرلمان يوافق نهائيا على الحد الأدنى للعلاوة

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، نهائيا في اجتماعها اليوم على مشروع قانون الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا، في حضور وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ووفقا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا.
طريقة-برايل

الورقة الثانية.. طلاب ثانوي «المكفوفين» يؤدون امتحان العربي

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، صباح اليوم الأحد، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019، في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 192 طالب/ طالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية، بعدما أدوا أمس السبت امتحان "الورقة الأولى". وحرص خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
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عبد العال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين «88،85»، من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، إذ نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%.
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رئيس النواب: «هيومان رايتس» تشارك في هدم الأنظمة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، إن منظمة هيومان رايتس ووتش «مُسيسة»، مشيرًا إلى أن الكثير يعلم أن هذه المنظمة تشارك في هدم كثير من أنظمة الدول، جاء ذلك تعقيبًا على ما أثاره النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بشأن منظمة هيومان رايتس، واصفًا التقرير الصادر مؤخرًا حول الأوضاع في سيناء، بقوله: «لا يمكن أن يصدر إلا من خلال منظمة إرهابية». وقال بكري: «نحن تعودنا على هذه التقارير من تلك المنظمات، رافضًا المساس بوطنية أهالي سيناء».
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مصر-للطيران (1)

لليوم السادس.. مصر تلغي رحلاتها إلى الخرطوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم، اليوم الأحد، وذلك لليوم السادس على التوالي، منذ تفاقم الأوضاع في السودان، بعد فض اعتصام القيادة العامة، فجر يوم الإثنين الماضي. وأعلنت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، إلغاء الرحلتين رقمي MS 857 وMS 855، التي كان مقررا لهما الإقلاع صباح وظهر اليوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل.
تميمة-امم -افريقيا

شاشات لمراقبي الثانوية بالإسكندرية لمتابعة كان 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تجهيز الاستراحات الخاصة لرؤساء اللجان بما يليق لتصبح أماكن إعاشة جيدة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق، غدا السبت، وأعلن مصطفى العجمي مدير المديرية، عن تخصيص 23 استراحة بجميع الإدارات، متوفر بها مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفرش اللازم والتليفزيونات، كاشفا عن توقيع بروتوكول مع إدارة الجامعة لتسكين المقدرين من خارج المحافظة بالمدن الجامعية، وتوفير كافة سبل الراحة، وتجهيز قاعات وشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية وكأس الأمم الإفريقية 2019.
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صلاح يلغي زيارته لأطفال مستشفى المنصورة

أعلن الدكتور أحمد الرفاعي مدير عام مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، عن اعتذار نجم كرة القدم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني، عن زيارته للمستشفى، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من والد اللاعب يعتذر فيه عن الحضور بعد ما تعرض له من تزاحم أمام منزله بمسقط رأسه وملاحقات من الجمهور، تحد من قدرته على التحرك وفق خطته المسبقة. ووجه الرفاعي، رسالة لأطفال المستشفى، عبر موقع "فيسبوك"، قال فيها: "اعتذر للأطفال الذين حملوني أمانة تبليغه بأنهم يريدون إتمام زيارته قريبا، واضح إن تنظيم هذه الزيارة سيكون صعب".
مصر-للطيران (1)

مصر للطيران تلغي 3 رحلات متجهة للسودان

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، إلغاء 3 رحلات أرقام MS 853 وMS 855 وMS 857، المتجهة مساء اليوم وصباح وظهر غدا السبت، من مطار القاهرة إلى الخرطوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، اجتمع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير".
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