الطيران تنهي استعداداتها لاستضافة كأس الأمم
تحرير:أميرة إبراهيم
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
الطيران
من أجل إنجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي، أنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة كل الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، التى ستقام خلال شهر يونيو الحالي، وعقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية من وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والصحة والسياحة وغيرها، للإعداد والتنسيق الجيد لاستقبال الوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة في الحدث.
وأكد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، جاهزية صالة (4) بمطار القاهرة التي أُطلق عليها اسم بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تم تخصيصها لاستقبال ضيوف الحدث، كما وجه بضرورة التنسيق بين فرق العمل المختلفة من العلاقات العامة والعمليات الجوية والأمن والخدمات الأرضية والصيانة بشركتي ميناء القاهرة الجوي
وأكد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، جاهزية صالة (4) بمطار القاهرة التي أُطلق عليها اسم بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تم تخصيصها لاستقبال ضيوف الحدث، كما وجه بضرورة التنسيق بين فرق العمل المختلفة من العلاقات العامة والعمليات الجوية والأمن والخدمات الأرضية والصيانة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران، لتقديم الدعم والخدمات لجميع الفرق المشاركة والعمل على تسهيل إجراءات وصولهم وحسن ضيافتهم، فضلاً عن التنسيق مع المحطات الخارجية لمصر للطيران.
وأشار المصري إلى أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة لا تدخر جهداً نحو توفير التسهيلات اللازمة لضيوف مصر المشاركين فى كل المحافل الدولية، حيث تم تزيين صالة (4) بمطار القاهرة والمخصصة للبطولة بالمواد الدعائية واللافتات التى تحمل تصميمات البطولة، فضلا عن اللوحات الإرشادية لتقديم التسهيلات للوفود المشاركة فى البطولة.
وحيث تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للبطولة تبنت الشركة حملة دعائية ترويجية للحدث، حيث وضعت شعار البطولة على أسطول الشركة، وكذا زي العاملين بمصر للطيران وعلى مقاعد الطائرات وأتوبيسات الخدمات الأرضية، وتم تخصيص عدد مجلة حورس على الطائرات هذا الشهر للإعلان عن استعدادات البطولة وتوزيع هدايا تذكارية وشيكولاتة على الجماهير القادمة لمؤازرة منتخباتهم، فضلا عن تخصيص كاونترات ولافتات دعائية بمطار القاهرة للمشاركين في البطولة الإفريقية.
جدير بالذكر أن نادي إيروسبورت الرياضى التابع لوزارة الطيران المدني سيستضيف تدريبات منتخب جنوب إفريقيا المشارك بالمجموعة الرابعة، التى سوف تقام على استاد السلام، حيث تم تجهيز ملعب كرة القدم الرئيسى بالنادى ومبنى النادى الصحى وصالة الجيمانيزيوم.