حل لغز مقتل عامل تصدى لـ«قرار إزالة» في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية لغز مقتل عامل فى العقد الرابع من العمر بمنطقة الرأس السوداء، شرق الإسكندرية، حاول منع مقاول الهدم بحي أول المنتزه من تنفيذ قرار إزالة شدة خشبية فضربوه على رأسه وسقط أسفل عجلات السيارة وبدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه يفيد وفاة عامل، 32 عاما، مقيم بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم إثر إصابته بكسر بالجمجمة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وذلك على خلفية قيام موظفى حى أول المنتزه بإزالة شدة خشبية بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم دون إخطار مسبق للجهات الأمنية.

عقب تحميلهم لبعض مستلزمات البناء، كمية من الخشب والحديد، أعلى سيارة نقل تابعة لمقاول الهدم التابع للحى تدخل المجنى عليه والذى تربطه صلة قرابة بمالك العقار لمناصرته ومنع السيارة من التحرك فاصطدمت به السيارة مما أدى لوفاته وهرب بها سائقها. أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم "عامل،