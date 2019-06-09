مواجهة بين البرلمان والإسكان بسبب مشكلات مياه الشرب

تحرير:أحمد جاد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

مجلس النواب

واجه أعضاء لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، اليوم الأحد، قيادات وزارة الإسكان بمشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للحكومة لتكرار مشكلات انقطاع مياه الشرب وتناول المواطنين لمياه جوفية ملوثة واستخدام مواسير الإسبستوس الضارة بالصحة، وكذلك طموحات الصرف الصحي في محافظة الجيزة، إذ استنكر والي، الموافقة على قروض لوزارة الإسكان، بهدف تحسين جودة الخدمات المتاحة، قائلا: «إلا أنه لم يحدث زيادة في الخدمات أو على الأقل الحفاظ على الوضع القائم بدون تدهور».

وقال والي: «أحد النواب يشتكي من انقطاع مياه الشرب في إحدى المحافظات، فردت الشركة عليه بأن الانقطاع بسبب رش بعض المواطنين بالخراطيم». وأشار يسري المغازي، وكيل اللجنة، إلى أنه في موضوع الجيزة يوجد 450 ألف متر مكعب من المياه سيتم إنتاجها من محطات المياه، لافتا إلى أن معدل استهلاك الفرد في مصر