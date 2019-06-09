جريمة

حادث تصادم يكشف محاولة سرقة سيارة في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية اليوم الأحد، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بمحاولة سرقة سيارة سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السلاح الناري، إذ تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى بدائرة القسم تلاحظ لهم اصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق، واستغاثة قائدها المصاب بجروح متفرقة بالوجه والرأس.
وكشفت تحريات قسم شرطة محرم بك قيام مجهولين -حال استقلالهما سيارة لتوصيلهما بمنطقة أول العامرية عقب طلبها من خلال التطبيق الإلكترونى لإحدى شركات نقل الركاب- بمحاولة سرقة السيارة مهددين سائقها بسلاح ناري كان بحوزة أحدهما، وتعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته بقصد الاستيلاء على السيارة قيادته، وقام أحدهما
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امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

تعرف على عقوبة الطلبة والمشرفين في «تسريب الامتحان»

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجزء من ورقة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وهى الواقعة التى أثارت حالة من اللغط عن زعم تسريب الامتحان، والسخرية لاحتواء الصورة المنشورة على رقم جلوس الطالب، بما يمكن المختصين من التعرف على هويته، إلى أن اتضح أن صاحبة الورقة طالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن شقيقتها هى من قامت بالتقاط الصورة ونشرتها، وتم فرض عقوبات إدارية على المشرفين على لجنة الامتحان، ونرصد فى السطور التالية التبعات القانونية للواقعة، وهل ستتضمن محاسبة جنائية على دخول التليفون لجنة الامتحان.
مترو الأنفاق

شرطة المترو تعيد طفلا تائها لأهله بمحطة السادات

حرصًا من وزارة الداخلية على دورها الاجتماعي، قامت شرطة النقل والمواصلات بإعادة طفل لذويه بعدما تاه من أهله في محطة مترو أنور السادات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى عثور الخدمات الأمنية بالمترو على طفل تائه، يبلغ من العمر 8 سنوات، وبعد تقديم الرعاية اللازمة للطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة التوصل لأهليته، أمكن التوصل لوالدته "ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة".. وقد تم استدعاؤها وتسليمها الطفل عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.
حادث-تصادم سيارات

3 قتلى و4 مصابين في تصادم ملاكي وموتوسيكل بالفيوم

تسبب حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية، في مصرع 3 طلاب وإصابة 4 أشخاص، حيث تبلغ لمركز شرطة سنورس، من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفين ومصابين بطريق بحيرة قارون "طريق فردي ذو اتجاهين" أمام قاعة مرجانة. على الفور، انتقلت قوات المباحث والمرور، وتبين أنّ طرفي المصادمة كل من السيارة رقم 75819 ملاكي الفيوم، قيادة "محمد.ح.ع.ا 33 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبرفقته شقيقه "محمود.ح.ع.أ" 30 عامًا، حاصل على دبلوم مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"علاء.م.م 30 عامًا، ومصاب بسحجات بالوجه، جميعهم مقيمون ببندر أبشواي.
الطفلة-سندس

«قتلوها وحدفوا الجثة».. قصة وفاة الطفلة سندس

"نفسي أطلع مُدرسة يا ماما.. نفسي أعلم الأطفال الصح من الغلط".. هذه أحلام كانت تتمنى أن تحققها الطفلة "سندس"، ذات الست سنوات، والتي اغتالت أحلامها المطامع البشرية وكتبت الفصل الأخير في روايتها قبل بدايتها، من قِبل 3 أشقاء تخلوا عن المشاعر الإنسانية وقرروا تكبيد والدتها وشقيقتها وأسرتها بالكامل ويلات الحزن والألم والحسرة من أجل حفنة جنيهات. تلك الجريمة التي هزت أرجاء محافظة الإسكندرية وشغلت الرأي العام منذ الأيام الأخيرة لشهر رمضان وحتى عيد الفطر بعد توديعها لمثواها الأخير.
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الطفلة-سندس

«قتلوها وحدفوا الجثة».. قصة وفاة الطفلة سندس

"نفسي أطلع مُدرسة يا ماما.. نفسي أعلم الأطفال الصح من الغلط".. هذه أحلام كانت تتمنى أن تحققها الطفلة "سندس"، ذات الست سنوات، والتي اغتالت أحلامها المطامع البشرية وكتبت الفصل الأخير في روايتها قبل بدايتها، من قِبل 3 أشقاء تخلوا عن المشاعر الإنسانية وقرروا تكبيد والدتها وشقيقتها وأسرتها بالكامل ويلات الحزن والألم والحسرة من أجل حفنة جنيهات. تلك الجريمة التي هزت أرجاء محافظة الإسكندرية وشغلت الرأي العام منذ الأيام الأخيرة لشهر رمضان وحتى عيد الفطر بعد توديعها لمثواها الأخير.
القبض-على-متهم

أمن الإسكندرية يكشف لغز مقتل الطفلة سندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، من كشف لغز العثور على جثة الطفلة "سندس" بمنور أحد العقارات بغرب الإسكندرية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك" وطالبًا وسيدة (أشقاء) ارتكبوا الجريمة بدافع السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل من إحدى المواطنات، مقيمة بمنطقة الورديان بدائرة القسم، بتغيب ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات، والعثور عقب ذلك على جثتها بمنور عقار بذات المنطقة وبها كدمات متفرقة بالجسم.
جثة-طفل-مقتول-قتل

بعد تغيبها يومين.. العثور على جثة «سندس» بالإسكندرية

اعتادت سندس صاحبة السنوات الست من عمرها، بطفولتها البريئة على اللعب واللهو بالفانوس الذى أحضرته والدتها لها، ومع استعداد الأسرة لعيد الفطر اختفت سندس، وبالبحث عنها عند الجيران ومع أصدقائها لم يتم العثور عليها، حتى تم إبلاغ الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية حيث تقدمت سيدة تدعى "ن. م. ا." 33 عامًا ربة منزل، مقيمة بمنطقة نجع عرب غرب المحافظة، ببلاغ يفيد باختفاء طفلتها سندس ا. م، 6 سنوات فى ظروف غامضة وعدم عودتها للمنزل منذ يومين وبدأت أجهزة البحث التحرى.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

قتيلان و4 مصابين في انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص آخرون، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث مروري وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، بمدخل أبيس 8، دائرة قسم شرطة محرم بك، بوسط الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي ووجود وفيات وعدد من المصابين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة.
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