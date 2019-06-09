حادث تصادم يكشف محاولة سرقة سيارة في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

صورة أرشيفية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية اليوم الأحد، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بمحاولة سرقة سيارة سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السلاح الناري، إذ تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى بدائرة القسم تلاحظ لهم اصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق، واستغاثة قائدها المصاب بجروح متفرقة بالوجه والرأس.

وكشفت تحريات قسم شرطة محرم بك قيام مجهولين -حال استقلالهما سيارة لتوصيلهما بمنطقة أول العامرية عقب طلبها من خلال التطبيق الإلكترونى لإحدى شركات نقل الركاب- بمحاولة سرقة السيارة مهددين سائقها بسلاح ناري كان بحوزة أحدهما، وتعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته بقصد الاستيلاء على السيارة قيادته، وقام أحدهما