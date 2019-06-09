شاب يضرب والده بمطواة في القليوبية: عايرني إني عاطل

تحرير:هيثم بطاح ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

صورة أرشيفية

تجرد عاطل مقيم بإحدى قرى مدينة كفر شكر، من معانى الإنسانية وضرب بكل الأعراف عرض الحائط وتعدى على والده بمطواة، اليوم الأحد، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر يفيد قيام "س.س.ا" 35 عامًا، عاطل، ومقيم بكفر كردي - دائرة المركز لقيامه بالتعدي على والده "س.ا" 66 عامًا على المعاش بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، محدثا إصابته بجرح طعني بالصدر من الجهة اليسرى.

من خلال الملاحقات الأمنية، وبناء على قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، تمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر، من ضبط المتهم. بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة لكثرة الخلافات مع والده في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب حالته النفسية السيئة ومروره بضائقة مالية لعدم الالتحاق بأي عمل، وأرشد المتهم عن