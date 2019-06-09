رياضة

اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
وعلم «التحرير» أن هناك اتجاها قويا لدى مجلس اتحاد الكرة، لإلغاء مسابقة الدوري مواليد 97 خلال اجتماع اليوم الأحد.  ومن المقرر أن يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا خلال الساعات المقبلة، لشرح الموقف الكامل بخصوص مؤجلات مباريات مسابقة الدوري، وتعامل اتحاد الكرة مع هذه الأزمة. وجاء
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ابو-ريدة-الخطيب

تصعيد جديد.. الأهلي يرد على اتحاد الكرة بالمستندات

يعقد النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيا خلال الساعات المقبلة، لشرح الموقف الكامل بخصوص مؤجلات مباريات مسابقة الدوري، وتعامل اتحاد الكرة مع هذه الأزمة، بعد أن تحرك النادي من خلال الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه الكاملة وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة؛ وبما يتفق مع اللوائح المحلية والدولية والميثاق الأوليمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية.
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بيل يورط ريال مدريد ويربك حسابات الميركاتو

نجح ريال مدريد في التعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، ليبدأ الفريق الملكي أولى خطوات إعادة بناء الفريق بعد الموسم الباهت الذي قدمه الريال في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، حيث وضعت إدارة المرينجي هدفًا بالتعاقد مع العديد من النجوم لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، وكانت البداية فقط عبر هازارد، ولتحقيق ذلك، يتوجب على ريال مدريد إنفاق الكثير من الأموال، وكان يعول كثيرًا على بيع نجمه الويلزي جاريث بيل لتوفير المزيد من الأموال لإبرام الصفقات.
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مجلس الشكاوى.. ماذا يريد الخطيب من بيان أزمة الدوري؟

شكوى جديدة تنضم إلى طابور الشكاوى التي لجأ لها مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، برئاسة محمود الخطيب، منذ توليه المسؤولية في شهر ديسمبر من عام 2017، حيث أعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء مساء السبت، عن اللجوء إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/ 2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.
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مجلس-ادارة-الاهلى‎

بيان الأهلي.. التهديد بالفيفا و4 مطالب مكررة

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه مساء اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، وناقش التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، بعد أن أرسلت إدارة النادي، صباح اليوم السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.
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هل ينسحب الخطيب من الدوري أم يتراجع؟

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي على صوت الموقف الذي سيتخذه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بشأن استكمال مسابقة الدوري من عدمه بعد البيان الذي أصدره النادي يوم 24 مايو الماضي، بعدم استكمال المسابقة حال عدم انتهاء اتحاد الكرة منها قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وهو القرار الذي صدر من مجلس محمود الخطيب بعد 72 ساعة من تعثر الفريق أمام الإسماعيلي، والتعادل غير المتوقع في مباراة مؤجلة بين الفريقين.
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الأهلي يستعرض عضلاته على اتحاد الكرة تمهيدًا لتراجعه في قراره

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي، بكل حقوقه في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد أن أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، حيث سيجتمع المجلس في مقر النادي بالجزيرة في الخامسة من عصر اليوم السبت، وذلك لإصدار آخر قراراته بشأن أزمة الدوري الحالية بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.
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اتحاد الكرة يضغط على الأهلي والزمالك لاستكمال الدوري

أكد مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، يضغط على ناديي الأهلي والزمالك من أجل إقناعهما باللعب بقية مباريات الدوري دون اللاعبين الدوليين، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن أبو ريدة يسعى لإنهاء الدوري قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وطلب من لجنة المسابقات عدم إعلان تصور مواعيد كأس مصر على أمل إقناع الناديين.
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