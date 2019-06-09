اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

هاني أبو ريدة

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.

وعلم «التحرير» أن هناك اتجاها قويا لدى مجلس اتحاد الكرة، لإلغاء مسابقة الدوري مواليد 97 خلال اجتماع اليوم الأحد. ومن المقرر أن يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا خلال الساعات المقبلة، لشرح الموقف الكامل بخصوص مؤجلات مباريات مسابقة الدوري، وتعامل اتحاد الكرة مع هذه الأزمة. وجاء