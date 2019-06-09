الفلاحين: هؤلاء وراء ارتفاع سعر الليمون

تحرير:محمد فتحي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

محصول الليمون

قال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، اليوم الأحد، إن أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار محصول الليمون، الذي وصل سعر الكيلو فى بعض المناطق إلى ما يقرب من 100 جنيه، هم أبناء الذوات والأغنياء في مصر، وذلك نظرًا لاستخدامه بكثافة خلال فصل الصيف. وأضاف أبو اللوز في تصريحاته لـ«التحرير»، أن الأغنياء في مصر هم من يُقبلون على شراء محصول الليمون خاصة بعد ارتفاع أسعاره قائلًا: «بيشتروه الأغنيا إللي معاهم فلوس علشان يطري على قلوبهم من الحر ودرجة حرارة الصيف».

وردًا على سؤال «التحرير»، بشأن انتهاء أزمة ارتفاع محصول الليمون، أجاب أبو اللوز، بأن انتهاء أزمة محصول الليمون في مصر ستكون خلال الشهرين المقبلين، وذلك عن طريق ضخ أنواع جديدة من محصول الليمون خلال آخر الشهر القادم، مشيرًا إلى أن هذه الأنواع تساعد على تخفيض سعر المحصول في مصر. كان حسين أبو