جريمة

قبل الشهود.. ماذا قال المسماري في تحقيقات «الواحات»؟

تابع المتهم الليبي خلال التحقيقات أن زميلهم القيادي بالتنظيم وهو ضابط مفصول وشهرته «الشيخ حاتم» حاول إطلاق قذائف «آر بي جي»، نحو مدرعات الشرطة لكنها لم تصبها
تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
المتهم الليبي عبد الرحيم المسماري
المتهم الليبي عبد الرحيم المسماري
تستكمل المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى أقوال الشهود، في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
تضم قائمة المتهمين في القضية 53 متهمًا بينهم 37 محبوسًا و10 هاربين و6 آخرون مخلى سبيلهم بتدابير احترازية، ومن أبرز المتهمين عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري «ليبي الجنسية»، أقر باعترافات تفصيلية أمام نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية. قال «المسماري» في التحقيقات إن الاشتباكات
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امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

تعرف على عقوبة الطلبة والمشرفين في «تسريب الامتحان»

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجزء من ورقة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وهى الواقعة التى أثارت حالة من اللغط عن زعم تسريب الامتحان، والسخرية لاحتواء الصورة المنشورة على رقم جلوس الطالب، بما يمكن المختصين من التعرف على هويته، إلى أن اتضح أن صاحبة الورقة طالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن شقيقتها هى من قامت بالتقاط الصورة ونشرتها، وتم فرض عقوبات إدارية على المشرفين على لجنة الامتحان، ونرصد فى السطور التالية التبعات القانونية للواقعة، وهل ستتضمن محاسبة جنائية على دخول التليفون لجنة الامتحان.
مترو الأنفاق

شرطة المترو تعيد طفلا تائها لأهله بمحطة السادات

حرصًا من وزارة الداخلية على دورها الاجتماعي، قامت شرطة النقل والمواصلات بإعادة طفل لذويه بعدما تاه من أهله في محطة مترو أنور السادات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى عثور الخدمات الأمنية بالمترو على طفل تائه، يبلغ من العمر 8 سنوات، وبعد تقديم الرعاية اللازمة للطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة التوصل لأهليته، أمكن التوصل لوالدته "ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة".. وقد تم استدعاؤها وتسليمها الطفل عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.
حادث-تصادم سيارات

3 قتلى و4 مصابين في تصادم ملاكي وموتوسيكل بالفيوم

تسبب حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية، في مصرع 3 طلاب وإصابة 4 أشخاص، حيث تبلغ لمركز شرطة سنورس، من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفين ومصابين بطريق بحيرة قارون "طريق فردي ذو اتجاهين" أمام قاعة مرجانة. على الفور، انتقلت قوات المباحث والمرور، وتبين أنّ طرفي المصادمة كل من السيارة رقم 75819 ملاكي الفيوم، قيادة "محمد.ح.ع.ا 33 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبرفقته شقيقه "محمود.ح.ع.أ" 30 عامًا، حاصل على دبلوم مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"علاء.م.م 30 عامًا، ومصاب بسحجات بالوجه، جميعهم مقيمون ببندر أبشواي.
الطفلة-سندس

«قتلوها وحدفوا الجثة».. قصة وفاة الطفلة سندس

"نفسي أطلع مُدرسة يا ماما.. نفسي أعلم الأطفال الصح من الغلط".. هذه أحلام كانت تتمنى أن تحققها الطفلة "سندس"، ذات الست سنوات، والتي اغتالت أحلامها المطامع البشرية وكتبت الفصل الأخير في روايتها قبل بدايتها، من قِبل 3 أشقاء تخلوا عن المشاعر الإنسانية وقرروا تكبيد والدتها وشقيقتها وأسرتها بالكامل ويلات الحزن والألم والحسرة من أجل حفنة جنيهات. تلك الجريمة التي هزت أرجاء محافظة الإسكندرية وشغلت الرأي العام منذ الأيام الأخيرة لشهر رمضان وحتى عيد الفطر بعد توديعها لمثواها الأخير.
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جنازة الضابط أحمد فايز شهيد الواحات

للمرافعات.. تأجيل محاكمة «الواحات» إلى 9 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 9 من يونيو الجاري، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

عشماوي يغيب عن «بيت المقدس».. والدفاع: الإجراء باطل

تغيب المتهم هشام عشماوي، الضابط المفصول والإرهابي المتورط في تنفيذ عدد من الحوادث الإرهابية، عن الحضور في القضية التي يحاكم فيها أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، والمعروفة باسم «أنصار بيت المقدس 1»، وذلك بعدما تسلمته السلطات المصرية في مطار القاهرة قبل أيام قليلة، على متن طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، خلال عودته من زيارة رسمية إلى ليبيا، ولم تنوه المحكمة إلى أى تفاصيل بخصوص هشام عشماوي.
خيرت-الشاطر (2)

قرار جديد من الجنايات في «خلية ابنة الشاطر»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، رفض استئناف نيابة أمن الدولة على قرار المحكمة الصادر أمس الأربعاء، بإخلاء سبيل كل من مروة مدبولي، وسمية ناصف، المتهمتين بالانضمام للخلية المعروفة إعلاميا بـ«ابنة الشاطر»، وأيدت المحكمة القرار الصادر بتدابير احترازية، في الوقت الذي كشفت فيه تحريات الأجهزة الأمنية عن انضمام المتهمتين إلى جماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

عشماوي و«المرابطين».. حكاية تنظيم «رأس الأفعى»

طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة ظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب رقم واحد حاليًا لأجهزة الأمن المصرية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
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