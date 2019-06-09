قبل الشهود.. ماذا قال المسماري في تحقيقات «الواحات»؟

تابع المتهم الليبي خلال التحقيقات أن زميلهم القيادي بالتنظيم وهو ضابط مفصول وشهرته «الشيخ حاتم» حاول إطلاق قذائف «آر بي جي»، نحو مدرعات الشرطة لكنها لم تصبها

تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

المتهم الليبي عبد الرحيم المسماري

تستكمل المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى أقوال الشهود، في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.

تضم قائمة المتهمين في القضية 53 متهمًا بينهم 37 محبوسًا و10 هاربين و6 آخرون مخلى سبيلهم بتدابير احترازية، ومن أبرز المتهمين عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري «ليبي الجنسية»، أقر باعترافات تفصيلية أمام نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية. قال «المسماري» في التحقيقات إن الاشتباكات