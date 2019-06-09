انتقادات لترامب بسبب تهديد العالم بالرسوم الجمركية

شنت أوساط سياسية دولية ومحلية في الولايات المتحدة هجومًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن توصل إلى اتفاق معيب مع المكسيك، مستغلا التهديد بفرض رسوم جمركية

تحرير:محمود نبيل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

ترامب

يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناع الأوساط السياسية في بلاده بأنه استطاع تحقيق انتصار كبير في ملف المهاجرين مع المكسيك، وذلك بعد إعلانه التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن حال دون اتخاذه إجراءات عقابية قاسية خلال الأيام القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولاته المستمرة، فإن اتفاقية الهجرة التي توصل إليها ترامب مع الوفد المكسيكي الذي أقام في واشنطن على مدى الأسبوع الماضي، لاقت استهجانا واضحا على المستويين السياسي والاقتصادي، لا سيما أنها جاءت باستخدام العقوبات كأداة للضغط على المكسيك.

صحيفة الجارديان البريطانية أكدت أن هناك انتقادات ضخمة يواجهها الرئيس الأمريكي بشأن تلك الاتفاقية، والتي حصل عليها تحت ضغط التعريفات الجمركية القاسية التي كان سيفرضها ضد المكسيك باستخدام سلطات حالات طوارئ جديدة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين في الولايات المتحدة، بدأ