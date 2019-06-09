انتقادات لترامب بسبب تهديد العالم بالرسوم الجمركية
شنت أوساط سياسية دولية ومحلية في الولايات المتحدة هجومًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن توصل إلى اتفاق معيب مع المكسيك، مستغلا التهديد بفرض رسوم جمركية
تحرير:محمود نبيل
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
ترامب
يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناع الأوساط السياسية في بلاده بأنه استطاع تحقيق انتصار كبير في ملف المهاجرين مع المكسيك، وذلك بعد إعلانه التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن حال دون اتخاذه إجراءات عقابية قاسية خلال الأيام القليلة الماضية.
وعلى الرغم من محاولاته المستمرة، فإن اتفاقية الهجرة التي توصل إليها ترامب مع الوفد المكسيكي الذي أقام في واشنطن على مدى الأسبوع الماضي، لاقت استهجانا واضحا على المستويين السياسي والاقتصادي، لا سيما أنها جاءت باستخدام العقوبات كأداة للضغط على المكسيك.
صحيفة الجارديان البريطانية أكدت أن هناك انتقادات ضخمة يواجهها الرئيس الأمريكي بشأن تلك الاتفاقية، والتي حصل عليها تحت ضغط التعريفات الجمركية القاسية التي كان سيفرضها ضد المكسيك باستخدام سلطات حالات طوارئ جديدة.
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في الولايات المتحدة، بدأ
صحيفة الجارديان البريطانية أكدت أن هناك انتقادات ضخمة يواجهها الرئيس الأمريكي بشأن تلك الاتفاقية، والتي حصل عليها تحت ضغط التعريفات الجمركية القاسية التي كان سيفرضها ضد المكسيك باستخدام سلطات حالات طوارئ جديدة.
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في الولايات المتحدة، بدأ منتقدو الرئيس في الرد على انتصاره بشأن الصفقة، حيث قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، إن ترامب "قوض الدور القيادي البارز لأمريكا في العالم من خلال تهديده المتهور للمكسيك".
وأضافت: "التهديدات ونوبات الغضب ليست وسيلة للتفاوض في ملفات السياسة الخارجية"، في إشارة إلى الأساليب التي اعتاد ترامب استخدامها للوصول إلى أهدافه التفاوضية.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن التنازلات الرئيسية من المكسيك بشأن الهجرة قد تم الاتفاق عليها منذ شهور، مشككة في الرواية التي أعلنها الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر.
واستشهدت الصحيفة الأمريكية بمسؤولين من كلا البلدين على دراية بالمفاوضات، قائلة إن المكسيك وافقت على الخطوات الواردة في الصفقة "قبل أشهر" خلال اجتماعات مع وزيرة الأمن الداخلي السابقة كيرستين نيلسن، وهو ما يعني أن التوصل لهذا الاتفاق لم يكن وليد اللحظة.
وحاولت المكسيك التخفيف من حدة الأزمة، حيث قال رئيسها أندريس مانويل لوبيز أوبرادو خلال لقائه حشدًا في تيخوانا: "نحن نحتفل بالاتفاق المهم الذي تم التوصل إليه يوم أمس، لأنه كان سيضعنا في موقف صعب للغاية، قد كان علينا فرض نفس التعريفات الجمركية على المنتجات الأمريكية".
وبموجب الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي عبر تويتر يوم الجمعة، وافقت المكسيك على توسيع برنامج اللجوء المثير للجدل، والمعروف باسم "Remain in Mexico"، والذي يراه بعض الخبراء يعرض المهاجرين للخطر من قبل العصابات الإجرامية، كما التزمت حكومة لوبيز أوبرادور بنشر قوات الأمن لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى.
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وفي هذا السياق، قال باسكال لامي الرئيس السابق لمنظمة التجارة العالمية يوم أمس السبت، إن اتفاقية الهجرة التي فرضها دونالد ترامب على المكسيك تحت تهديد التعريفات العقابية هي انتصار قائم على "اتخاذ الرهائن" بدلا من اتباع القواعد الدولية.
وأوضح لامي، الذي شغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في الفترة من 2005 إلى 2013: "أرى أن هذا الاتفاق يعزز فرص العصابات الإجرامية في أخذ الرهائن"، مؤكدًا أن تصرفات ترامب تتعارض مع روح الدبلوماسية.
وأضاف: "إذا كان هناك حكم للقانون، فهذا لأن الناس يعتقدون أنه أفضل من قانون الغاب الذي يكرهه الكثير من الناس، لأنه يمنح التفوق دومًا للقوي على الضعفاء".
وانتقد لامي، وهو فرنسي، شغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية للتجارة سابقًا، استخدام ترامب للتعريفات الجمركية التي تتسبب في مخاوف أكبر على المستوى الدولي.
وألقى ترامب باللوم على منظمة التجارة العالمية لعدم بذلها ما يكفي للدفاع عن المصالح الأمريكية، وفي أغسطس 2018 هدد بالانسحاب من المنظمة.
السياسات التي يتبعها ترامب في إدارة الملفات الخارجية، من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير دوليا، حيث تشعر الأسواق العالمية بالقلق من استخدام ترامب للتعريفات الجمركية في التفاوض، مما زاد من المخاوف بشأن استقرار المؤسسات متعددة الأطراف التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية.