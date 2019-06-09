تعرف على مترو مصر الجديدة الذى يفتتحه الوزير السبت

رئيس المترو ينفي رفع أسعار التذاكر بعد افتتاح مترو مصر الجديدة السبت المقبل.. المشروع يضم محطات النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور

تحرير:صديق العيسوي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

مترو مصر الجديدة

بدأت أعمال تنفيذ مشروع مترو مصر الجديدة فى يوليو 2015 وشارك فى تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية يقودها تحالف فرنسى بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه، تشمل 1.842 مليار جنيه مصري و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، ولن تضاف قطارات جديدة للخدمة مع افتتاحه أمام الجمهور يوم السبت، وسيتم الاكتفاء بالقطارات العاملة حاليا بالخط الثالث، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة. ويضم مترو مصر الجديدة 6 محطات "النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور"، إضافة إلى محطة هليوبوليس.

وقال المهندس على فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن مترو مصر الجديدة يشمل 4 محطات نفقية بعد تأجيل محطة النزهة وتحويلها لمحطة علوية بعد المواد البترولية التى ظهرت فى التربة بموقعها خلال بداية أعمال الإنشاءات بها، حيث تقرر تأجيل افتتاح هذه المحطة لتكون مع الجزء الثانى من المرحلة