تعرف على مترو مصر الجديدة الذى يفتتحه الوزير السبت
رئيس المترو ينفي رفع أسعار التذاكر بعد افتتاح مترو مصر الجديدة السبت المقبل..
المشروع يضم محطات النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور
تحرير:صديق العيسوي
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
مترو مصر الجديدة
بدأت أعمال تنفيذ مشروع مترو مصر الجديدة فى يوليو 2015 وشارك فى تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية يقودها تحالف فرنسى بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه، تشمل 1.842 مليار جنيه مصري و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، ولن تضاف قطارات جديدة للخدمة مع افتتاحه أمام الجمهور يوم السبت، وسيتم الاكتفاء بالقطارات العاملة حاليا بالخط الثالث، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة.
ويضم مترو مصر الجديدة 6 محطات "النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور"، إضافة إلى محطة هليوبوليس.
وقال المهندس على فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن مترو مصر الجديدة يشمل 4 محطات نفقية بعد تأجيل محطة النزهة وتحويلها لمحطة علوية بعد المواد البترولية التى ظهرت فى التربة بموقعها خلال بداية أعمال الإنشاءات بها، حيث تقرر تأجيل افتتاح هذه المحطة لتكون مع الجزء الثانى من المرحلة
وقال المهندس على فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن مترو مصر الجديدة يشمل 4 محطات نفقية بعد تأجيل محطة النزهة وتحويلها لمحطة علوية بعد المواد البترولية التى ظهرت فى التربة بموقعها خلال بداية أعمال الإنشاءات بها، حيث تقرر تأجيل افتتاح هذه المحطة لتكون مع الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد من النزهة 2 حتى مدينة السلام، كما أن محطة هليوبوليس لن تتوقف بها القطارات مع بداية التشغيل التجريبى يوم السبت المقبل، لاستمرار بعض أعمال التشطيبات بها نتيجة تأخر تسلم موقعها.
ونفى رئيس شركة المترو لـ"التحرير"، ما تردد حول زيادة سعر تذكرة المترو بعد افتتاح المحطات الجديدة، وأن أى زيادة فى الماضى كانت تستهدف تغطية التشغيل اليومية وأعمال الصيانة وليس تحقيق أرباح أو جلب قيمة تكاليف إنشاء البنية الأساسية، لأن الدولة تتحمل تكلفة البنية الأساسية لمشروعات المترو من واقع المسئولية الاجتماعية لها.
وقال "فضالى" إن الخط الثالث للمترو يقدم خدمة مميزة للراكب، لا تقل عن خدمات المترو في الدول المتقدمة، حيث إن كل محطاته وقطاراته مكيفة وزمن التقاطر به أقل من الخطين الأول والثاني، وكل محطاته بها سلالم كهربائية ومصاعد لكبار السن.
وأكد أن تنفيذ المرحلة بالكامل تم على الطراز الأوروبي، وتتمتع محطاته بسلالم متحركة من الشارع حتى صرف التذاكر والرصيف، ومكيفات هوائية بكل محطة، وعدد 2 مصعد "أسانسير" في كل محطة، بالإضافة إلى وجود الماكينات الآلية لصرف التذاكر VTM لتخفيف الضغط على شباك التذاكر، ومول تجاري بالمحطات الكبرى، مجهز بعيادات طبية وبوابات الكارت الذكي، وأجريت جميع تجارب التشغيل التجريبي واختبارات لأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم والأنظمة الكهروميكانيكية بهذه المرحلة، وأصبح المشروع جاهزًا للافتتاح يوم السبت المقبل.
من جانبه أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن فترة التشغيل التجريبي بالركاب هي فترة تمهيدية قبل التشغيل والافتتاح الرسمي للمحطات، مشيرا إلى أن هذه الفترة تأتي بعد اتخاذ كل عناصر السلامة والأمان للجمهور، وليكون تشغيل هذه المحطات متزامنا مع تقديم الدولة والحكومة المصرية كل التسهيلات التي تسهم في نجاح كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، بدءا من الحادي والعشرين من هذا الشهر، حيث ستسهم هذه المحطات بتشغيلها تجريبيا أمام الركاب في نقل أعداد كبيرة من الجماهير من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس، إلى عدد من الاستادات التي ستقام عليها المباريات مثل استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، الذي يقع على مسافة 500 متر من محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو، والذي سيقام عليه عدد كبير من المباريات الهامة، وكذلك تسهيل تنقل الجماهير إلى استادي 30 يونيو والسلام.
وأشار الوزير إلى أنه جار العمل بمحطة هليوبوليس التي سيعبرها القطار والتى تعتبر من كبرى المحطات فى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث سيتم تكثيف الأعمال للانتهاء منها تزامنا مع احتفالات أكتوبر القادم، كما سيتم الانتهاء من محطات النزهة 1 و2 وهشام بركات ديسمبر هذا العام، على أن يتم إنهاء كل محطات الجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حتى محطة عدلي منصور أبريل 2020، بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار المكهرب.