رياضة

التشكيل المتوقع لنهائي دوري الأمم الأوروبية

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
هولندا وإنجلترا
هولندا وإنجلترا
تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب دراجاو، الذي سيكون مسرحًا لنهائي النسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية الذي سيجمع بين صاحبة الأرض البرتغال ونظيرتها هولندا، وتتطلع البرتغال للتتويج بلقبها الثاني في تاريخها بعد فوزها بيورو 2016 على حساب فرنسا وخسارتها نهائي يورو 2004 أمام اليونان، بينما تتطلع هولندا أيضًا للتتويج باللقب الثاني في تاريخها بعد فوزها بيورو 1988 على حساب الاتحاد السوفييتي، وخسارتها نهائي كأس العالم 3 مرات من قبل أعوام 1974 أمام ألمانيا الغربية و1978 أمام الأرجنتين و2010 أمام إسبانيا.
وسيحصل الفائز بلقب البطولة على جائزة مالية قدرها 7,5 مليون يورو، بينما سيحصد الوصيف 6,5 مليون يورو. وفيما يلي التشكيل المتوقع للمباراة النهائية: البرتغال: باتريسيو- سيميدو- فونتي- دياز- جوريرو- ويليام- دانيلو- فيرنانديز- بيرناردو- جويديس- رونالدو. هولندا: سيليسين- دومفرايز- دي ليخت- فان دايك- بليند-
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نيجيريا

أجاي يغيب عن قائمة نيجيريا المشاركة بأمم إفريقيا

أعلن جيرنوت روهر مدرب المنتخب النيجيري، عن قائمة النسور الخضر التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو وحتى 19 يوليو، التي شهدت غياب مهاجم الأهلي جونيور أجاي في الوقت الذي تم فيه استدعاء نجم تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل للمرة الأولى منذ مشاركته في مونديال روسيا الصيف الماضي، وتوجد نيجيريا في المجموعة الثانية التي تحتضنها الإسكندرية إلى جانب كل من غينيا ومدغشقر وبوروندي، وتستهل مشوارها بمواجهة بوروندي يوم 22 يونيو.
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تعرف على مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2019

تحتضن دولة البرازيل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2019، التي ستنطلق في الثانية والنصف صباحا يوم الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، حيث ستفتتح البرازيل مشوارها في البطولة على أرضها ووسط جماهيرها أمام بوليفيا. كانت قرعة كوبا أمريكا قد أسفرت عن وقوع منتخب راقصي السامبا في المجموعة الأولى كونها البلد المستضيف، التي تضم كلًا من بوليفيا، فنزويلا، بيرو، بينما جاء منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية بصحبة كولومبيا، باراجواي، قطر، أما المجموعة الثالثة فجاءت كالتالي: أوروجواي، الإكوادور، تشيلسي، اليابان التي تشارك لنفس سبب مشاركة منتخب قطر.
رونالدو-البرتغال

الموعد والقناة الناقلة لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تتجه أنظار عشاق الكرة حول العالم، مساء اليوم الأحد، صوب ملعب «الدراجاو»، الذي يستضيف نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية الذي سيجمع بين صاحب الأرض البرتغال، وغريمتها هولندا، حيث تمكنت البرتغال من الوصول إلى ثاني نهائي كبير لها في غضون 3 أعوام، بعد تتويجها بلقب يورو 2016، في الوقت الذي لم تصل فيه قبل ذلك سوى لمباراة نهائية واحدة طوال تاريخها في يورو 2004، أما هولندا فتخوض أول نهائي منذ نهائي مونديال 2010 الذي خسرته أمام إسبانيا، وخسر الطواحين 3 نهائيات من آخر 4 نهائيات خاضوها، ولم يتوجوا سوى بلقب يورو 1988.
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أياكس-ماتياس-دي ليخت

دي ليخت يرفع راية التحدي في وجه البرتغال

قال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إن منتخب بلاده يتمتع بمعنويات مرتفعة قبل مواجهة البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقال دي ليخت في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "نملك فريقا مميزا، وهذا هو السبب وراء النتائج الجيدة التي نحققها، ولا نرغب في التراجع، ولكن إذا حدث ذلك، يجب أن نكون الفريق القادر على قلب الأمور، تملك البرتغال الرغبة والحافز، وبالتالي علينا تقديم مستوى مميز، رونالدو لاعب ظاهرة، وأظهر مرة أخرى مع يوفنتوس قدرته على التسجيل من أي مكان، ولكن لا يجب أن نضع خطتنا عليه وحده، فالبرتغال تملك لاعبين آخرين مميزين".
رونالدو-البرتغال

رونالدو في صراع خاص أمام فان دايك بنهائي دوري الأمم

يملك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة كبيرة للتتويج بلقبه الثاني مع منتخب بلاده، وذلك عندما يواجه هولندا اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية، ولكن كي يرفع الكأس، عليه أن يتجاوز أولًا عقبة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ويعاني رونالدو من سوء حظ كبير في النهائيات مع منتخب بلاده، حيث خسر نهائي يورو 2004 بصورة مفاجئة أمام اليونان، وخرج من نهائي يورم 2016 مصابًا، ويبحث رونالدو اليوم عن خطف الأضواء بعد تألقه في نصف النهائي وتسجيله الهاتريك في شباك سويسرا.
رونالدو - البرتغال‎

البرتغال تصطدم بهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

يحتضن ملعب الدراجاو اليوم الأحد في تمام الساعة 8:45 مساء، نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية الذي سيجمع بين صاحب الأرض البرتغال، وغريمتها هولندا، وتمكنت البرتغال من الوصول إلى ثاني نهائي كبير لها في غضون 3 أعوام، بعد تتويجها بلقب يورو 2016، في الوقت الذي لم تصل فيه قبل ذلك سوى لمباراة نهائية واحدة طوال تاريخها في يورو 2004، أما هولندا فتخوض أول نهائي منذ نهائي مونديال 2010 الذي خسرته أمام إسبانيا، وخسر الطواحين 3 نهائيات من آخر 4 نهائيات خاضوها، ولم يتوجوا سوى بلقب يورو 1988.
رونالدو - البرتغال‎

ليلة تألق رونالدو.. البرتغال تقسو على سويسرا بثلاثية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى الدور النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب سويسرا، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي على استاد أفونسو هنريكيس. وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هاتريك في الشباك السويسرية، الأول جاء من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف دون رد، المنتخب السويسري انتفض في الشوط الثاني واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء دراماتيكية للمنتخب السويسري بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
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