التشكيل المتوقع لنهائي دوري الأمم الأوروبية

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

هولندا وإنجلترا

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب دراجاو، الذي سيكون مسرحًا لنهائي النسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية الذي سيجمع بين صاحبة الأرض البرتغال ونظيرتها هولندا، وتتطلع البرتغال للتتويج بلقبها الثاني في تاريخها بعد فوزها بيورو 2016 على حساب فرنسا وخسارتها نهائي يورو 2004 أمام اليونان، بينما تتطلع هولندا أيضًا للتتويج باللقب الثاني في تاريخها بعد فوزها بيورو 1988 على حساب الاتحاد السوفييتي، وخسارتها نهائي كأس العالم 3 مرات من قبل أعوام 1974 أمام ألمانيا الغربية و1978 أمام الأرجنتين و2010 أمام إسبانيا.

وسيحصل الفائز بلقب البطولة على جائزة مالية قدرها 7,5 مليون يورو، بينما سيحصد الوصيف 6,5 مليون يورو. وفيما يلي التشكيل المتوقع للمباراة النهائية: البرتغال: باتريسيو- سيميدو- فونتي- دياز- جوريرو- ويليام- دانيلو- فيرنانديز- بيرناردو- جويديس- رونالدو. هولندا: سيليسين- دومفرايز- دي ليخت- فان دايك- بليند-