فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

إيرادات أفلام العيد.. محمد سعد يتذيل قائمة رابع يوم

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
محمد سعد
محمد سعد
منافسة قوية يشهدها موسم عيد الفطر بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات السبت 8 يونيو، رابع أيام عيد الفطر المبارك، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 5 ملايين جنيه (5 ملايين و82 ألفًا و209 جنيهات)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
المركز الثاني كان من نصيب فيلم "الممر" محققا 2 مليون و784 ألفا و114 جنيها، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وتأليف وإخراج شريف عرفة. بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، بإيراد بلغ 2 مليون و206 آلاف و101 جنيه، وهو من
اقرأ المزيد
جنازة-ابنة-الفنان-رشدي-اباظه-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (2)

تشييع جثمان ابنة رشدي أباظة..هذه أبرز المعلومات عنها

شُيّع ظهر اليوم الأحد، جثمان الراحلة "قسمت" الابنة الوحيدة للفنان الكبير الراحل رشدي أباظة، حيث وافتها المنية مساء أمس السبت. ووصل جثمان "قسمت" إلى مسجد نصر الدين بمنطقة الهرم، قبل أذان الظهر بساعة كاملة، وذلك من أجل أداء صلاة الجنازة عليها قبل دفنها في مقابر الأسرة بمنطقة نزلة السمان. ومن المفارقات أنه لم يحضر أحد من الفنانين صلاة الجنازة على ابنة "دنجوان السينما"، وشيّعها إلى مثواها الأخير عدد من أقاربها وأصدقائها. وإليك أبرز المعلومات المتوفرة عنها:
عبد-الله-محمود

عبدالله محمود.. موظف اكتشفه يوسف شاهين وقتله السرطان

عبد الله محمود.. بدأ إبداعه وحبه للفن وهو لا يزال طفلًا، دراسته كادت تُنهي حلمه، إلا أنه أصرّ عليه حتى بعد توظيفه بوزارة الزراعة، راهن عليه يوسف شاهين، وقدّمه للسينما من خلال فيلميه "إسكندرية ليه؟" و"حدوتة مصرية". الفتى الأسمر صاحب الموهبة الوافرة والملامح السمراء، مع وسامة تليق بـ"جان" سينما قادم بقوة، إلا أن القدر لم يُمهله كثيرًا، كان لديه طموحات فنية كبيرة، وكان يرى أن أمامه الكثير ليُقدمه للفن، إلا أنه رحل في الأربعين من عمره، متأثرًا بمرض السرطان.
فيلم-الممر

أحمد حسن: فيلم «الممر» هو رسالة الفن الهادف

أشاد قائد المنتخب الوطني السابق أحمد حسن، بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، والنجم أحمد عز، موجهًا التحية لكل صناعه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وقال: "تحية لكل صناع فيلم الممر، أنا مش من هواة دخول السينما لكن أنا أصريت إني أدخل الفيلم ده أنا وأولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، والتضحية والانتماء والحب لبلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم من أصغر واحد لأكبر واحد، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لكل دولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار".
اقرأ المزيد من الأخبار
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. كازابلانكا يتصدر بـ23 مليونا

نحو 53 مليون جنيه هي إجمالي حصيلة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، في أيام العيد الثلاثة، وشهد الموسم منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وكان لفيلم "كازبلانكا" النصيب الأكبر، فحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى نحو 23 مليونا و247 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وفقًا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".
امير-كرارة

أمير كرارة يشوق جمهوره لـ«الهباداباديم» (فيديو)

إعلان ترويجي قصير، بدأت قنوات فضائية مصرية في عرضه في فواصلها الإعلانية، قبل نهاية شهر رمضان بعدة أيام، يظهر فيه النجم أمير كرارة، وهو يشوق جمهوره لـ"الهباداباديم"، ودون الكشف عن أي تفاصيل، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول ماهية ما يُروج له كرارة. أمير حرص اليوم الجمعة على أن يزيد من تشويق جمهوره لـ"الهباداباديم"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، حاملًا عنوان "حقيقة الهباداباديم"، ويقول فيه كرارة مخاطبًا جمهوره: "مساء الفل، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، طبعًا كل الناس هتتجنن وتعرف إيه هو الهباداباديم".
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل التصدر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الخميس 6 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 8 ملايين جنيه (8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
الفنان-محمد-سعد (1)

إيرادات أفلام عيد الفطر.. محمد سعد في المركز الأخير

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات أول أيام عيد الفطر المبارك، أمس الأربعاء، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه، حيث حقق إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org