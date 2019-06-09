إيرادات أفلام العيد.. محمد سعد يتذيل قائمة رابع يوم

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

محمد سعد

منافسة قوية يشهدها موسم عيد الفطر بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات السبت 8 يونيو، رابع أيام عيد الفطر المبارك، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 5 ملايين جنيه (5 ملايين و82 ألفًا و209 جنيهات)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.

المركز الثاني كان من نصيب فيلم "الممر" محققا 2 مليون و784 ألفا و114 جنيها، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وتأليف وإخراج شريف عرفة. بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، بإيراد بلغ 2 مليون و206 آلاف و101 جنيه، وهو من