رياضة

محمد صلاح ثانيًا في استفتاء أفضل لاعب في العالم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدولي المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان. وتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الاستفتاء، حيث حصد 145.100 صوت من أصوات الجماهير، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني حاصلًا على 132.500 صوت.
بينما جاء الدولي البرتغالي كريستيانور رونالدو نجم يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 129.400. أما بالنسبة لباقي المراكز فقد جاء الفرنسي كليان امبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان في المركز الرابع حاصلًا على 122.100 من أصوات الجماهير، بينما جاء المركز الخامس من نصيب البلجيكي أيدن هازارد المنتقل حديثًا إلى
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أجاي يغيب عن قائمة نيجيريا المشاركة بأمم إفريقيا

أعلن جيرنوت روهر مدرب المنتخب النيجيري، عن قائمة النسور الخضر التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو وحتى 19 يوليو، التي شهدت غياب مهاجم الأهلي جونيور أجاي في الوقت الذي تم فيه استدعاء نجم تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل للمرة الأولى منذ مشاركته في مونديال روسيا الصيف الماضي، وتوجد نيجيريا في المجموعة الثانية التي تحتضنها الإسكندرية إلى جانب كل من غينيا ومدغشقر وبوروندي، وتستهل مشوارها بمواجهة بوروندي يوم 22 يونيو.
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تعرف على مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2019

تحتضن دولة البرازيل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2019، التي ستنطلق في الثانية والنصف صباحا يوم الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، حيث ستفتتح البرازيل مشوارها في البطولة على أرضها ووسط جماهيرها أمام بوليفيا. كانت قرعة كوبا أمريكا قد أسفرت عن وقوع منتخب راقصي السامبا في المجموعة الأولى كونها البلد المستضيف، التي تضم كلًا من بوليفيا، فنزويلا، بيرو، بينما جاء منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية بصحبة كولومبيا، باراجواي، قطر، أما المجموعة الثالثة فجاءت كالتالي: أوروجواي، الإكوادور، تشيلسي، اليابان التي تشارك لنفس سبب مشاركة منتخب قطر.
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لماذا زوجة محمد صلاح سر نجاحه؟..تقارير إنجليزية تكشف

دائمًا يخطف نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الأضواء إليه، وتحديدًا منذ أن انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 آتيًا من صفوف روما الإيطالي، ليبدأ في تقديم مستويات خيالية مع الريدز وينجح في موسمه الأول في الظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا، وهو رقم قياسي في موسم واحد يتألف من 38 مباراة، ليصبح صلاح حديث كل الصحف العالمية. وواصل صلاح تألقه هذا الموسم وقاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ولكن للمرة الأولى لم يكن صلاح هو محور الاهتمام الأساسي في صفحة «Soccer Stories».
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ليفربول يكشف عن تفاصيل تحضيره للموسم القادم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل الجولة التحضيرية التي تخص الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب استعدادًا للموسم الجديد، حيث نشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه تفاصيل جولة الريدز التحضيرية، الذي سيخوض فيها 8 مباريات ودية في الفترة من 11 يوليو 2019 وحتى 8 أغسطس من نفس العام على أن تنتهي فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجديد بحوالي 6 أيام بمواجهة شالكه الألماني على ملعب أنفيلد.
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بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
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«انستجرام» يحذف حساب مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا

حذف موقع "انستجرام"، حساب عارضة الأزياء الروسية كينزي ولانسكي، التي اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، وهي شبه عارية، من أجل الترويج لموقع لصديقها على شبكة الإنترنت، إذ وصل حساب الفتاة الروسية بعد الواقعة إلى 2 مليون ونصف المليون متابع، وجاء إغلاق حساب الفتاة بعد تعرضه للاختراق حسبما أعلنت في فيديو لها بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واقتحمت المشجعة ملعب واندا ميتروبيوليتانو، الذى احتضن نهائى بطولة دورى الأبطال بين ليفربول وتوتنهام، في المباراة التي انتهت بتتويج الريدز بذات الأذنين.
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