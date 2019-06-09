محمد صلاح ثانيًا في استفتاء أفضل لاعب في العالم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

محمد صلاح

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدولي المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان. وتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الاستفتاء، حيث حصد 145.100 صوت من أصوات الجماهير، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني حاصلًا على 132.500 صوت.

بينما جاء الدولي البرتغالي كريستيانور رونالدو نجم يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 129.400. أما بالنسبة لباقي المراكز فقد جاء الفرنسي كليان امبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان في المركز الرابع حاصلًا على 122.100 من أصوات الجماهير، بينما جاء المركز الخامس من نصيب البلجيكي أيدن هازارد المنتقل حديثًا إلى