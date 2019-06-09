دستورية النواب توافق على اتفاقية «أغادير»
تحرير:أحمد جاد
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
مجلس النواب_ أرشيفية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستسار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر «اتفاقية أغادير»، إذ تهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجاري بين الأطراف المتعاقدة والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها والاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.
وتشمل الاتفاقية الربط الآلي وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير، على أن تتضمن المعلومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبي المخالفات الجمركية، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين.
ويتم تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التي
وتشمل الاتفاقية الربط الآلي وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير، على أن تتضمن المعلومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبي المخالفات الجمركية، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين.
ويتم تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التي تحددها سلطة الجمارك بكل دولة، إذا دعت الضرورة لذلك، ويتحمل كل طرف مسؤولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر، كما يتحمل مسؤولية حماية الشبكة الخاصة به.
ويكون للمعلومات التي يتم تبادلها بين السلطات الجمركية بموجب المذكرة صفة السرية وتحظى بنفس الحماية المطبقة بمقتضى القوانين الداخلية، ولا يجوز استخدامها في غير الغاية التي تهدف إليها المذكرة إلا بموافقة صريحة من الطرف الذي سلمها، ولا يتم تداول المعلومات خارج إطار المذكرة.