دي ليخت يرفع راية التحدي في وجه البرتغال

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

ماتياس دي ليخت

قال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إن منتخب بلاده يتمتع بمعنويات مرتفعة قبل مواجهة البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقال دي ليخت في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "نملك فريقا مميزا، وهذا هو السبب وراء النتائج الجيدة التي نحققها، ولا نرغب في التراجع، ولكن إذا حدث ذلك، يجب أن نكون الفريق القادر على قلب الأمور، تملك البرتغال الرغبة والحافز، وبالتالي علينا تقديم مستوى مميز، رونالدو لاعب ظاهرة، وأظهر مرة أخرى مع يوفنتوس قدرته على التسجيل من أي مكان، ولكن لا يجب أن نضع خطتنا عليه وحده، فالبرتغال تملك لاعبين آخرين مميزين".

وأضاف: "علينا التركيز على أنفسنا وعدم منح البرتغال الفرصة لفرض أسلوب لعبها، فلا يوجد شرف أكبر من ارتداء قميص المنتخب الوطني، وأستمتع كثيرًا بتلك اللحظات، وآمل في مواصلة اللعب بذلك القميص لسنوات عديدة مقبلة، نحن في مرحلة صعود، والجماهير تستمتع بما نقدمه، وسيكون التتويج بلقب الدوري الأوروبي أكبر تأكيد