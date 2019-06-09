المال ليس السبب.. لماذا يترك المصريون وظائفهم؟

كشف استطلاع جديد للرأي عن الأسباب الرئيسية التي تدفع المصريين إلى ترك وظائفهم، وتنوعت بين وجود مشاكل مع المديرين أو عدم وجود فرص للترقية أو الفوضى في نظام العمل
انخفض معدل البطالة في مصر إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنسبة 10.6% في الربع نفسه من عام 2018، وفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
التقرير الذي صدر مايو الماضي كشف أن حجم القوى العاملة بلغ 27.9 مليون شخص، وأضاف أن عدد العاطلين بلغ 2.3 مليون شخص، بانخفاض قدره 827 ألف على أساس سنوي و244 ألفا على أساس ربع سنوي.
وفي السياق نفسه كشف استطلاع للرأي أعدته شركة "أكيومن كونسولتينج" لإدارة المحافظ المالية، وصناديق الاستثمار عن الأسباب الرئيسية التي تدفع الموظفين المصريين لترك وظائفهم.
الاستطلاع كشف العديد من النقاط التي قد تكون مثار استغراب البعض، وعلى رأسها أن المقابل المادي لم يكن السبب الرئيسي لترك الموظفين المصريين وظائفهم.
حيث أشار الاستطلاع إلى وجود ثلاثة أسباب رئيسية تدفع المصريين لترك وظائفهم، أولها وجود خلافات مع المدير، وثانيا عدم وجود فرصة للتقدم الوظيفي والحصول على ترقيات،
الاستطلاع كشف العديد من النقاط التي قد تكون مثار استغراب البعض، وعلى رأسها أن المقابل المادي لم يكن السبب الرئيسي لترك الموظفين المصريين وظائفهم.
حيث أشار الاستطلاع إلى وجود ثلاثة أسباب رئيسية تدفع المصريين لترك وظائفهم، أولها وجود خلافات مع المدير، وثانيا عدم وجود فرصة للتقدم الوظيفي والحصول على ترقيات، وأخيرا عدم وجود نظام واضح للعمل.
"أكيومن كونسولتينج" أجرت الاستطلاع على ثلاثة مستويات وظيفية مختلفة شملت المديرين، والموظفين الشباب، بالإضافة إلى المبتدئين.
وقال المديرون، وهم من يملكون خبرة تتجاوز ثماني سنوات، إن وجود خلافات مع مديريهم هو السبب الأول الذي يدفعهم لترك وظائفهم، ويأتي السبب الثاني متمثلا في عدم وجود فرص للحصول على ترقيات، والسبب الثالث عدم وجود نظام واضح لسير العمل.
في الوقت نفسه قال الموظفون الشباب، الذين تتراوح خبرتهم من أربع إلى سبع سنوات، إن السبب الرئيسي لتركهم وظائفهم هو وجود خلافات مع المديرين، والسبب الثاني عدم وجود فرص للترقي الوظيفي، أما السبب الثالث فكان عدم وجود استفادة على المستوى العلمي من الوظيفة.
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الوضع بالنسبة للموظفين المبتدئين كان مختلفا قليلا، حيث كان السبب الأول لمغادرتهم الوظيفة هو عدم وجود فرص للترقي الوظيفي، والسبب الثاني كان عدم وجود نظام واضح لسير العمل، فيما كان السبب الثالث وجود خلافات مع المدير.
"أكيومن كونسولتينج" قسمت نتائج الاستطلاع الذي أجرته وفقا للنوع، حيث تباينت الأسباب وراء ترك الوظيفة بين الموظفين الرجال والموظفات.
حيث قال 31% من الرجال المشاركين في الاستطلاع إن عدم وجود فرص للترقي الوظيفي كان السبب الأول لترك الوظيفة، فيما قال 20% إن السبب وراء ذلك عدم وجود نظام عمل واضح، فيما أرجع 9% ذلك إلى وجود خلافات مع المديرين.
في المقابل قالت 30% من الموظفات إن وجود خلافات مع المديرين كان السبب الأول لتركهن العمل، فيما أرجع 20% منهن ذلك إلى عدم وجود نظام عمل واضح، وأكد 19% أن تركهن وظائفهن جاء بسبب عدم وجود فرص للترقي الوظيفي.
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الاستطلاع أشار أيضا إلى وجود اختلاف في أسباب ترك الوظيفة وفقا لمحل العمل سواء كان ذلك في مصالح حكومية أو شركات عالمية، أو حتى منظمات غير هادفة للربح.
حيث قال العاملون في المصالح والشركات الحكومية إن السبب الرئيسي لتركهم الوظيفة وجود خلافات مع المدير، والسبب الثاني وراء ذلك عدم وجود فرصة للتعلم، بالإضافة إلى انعدام فرص الترقي الوظيفي.
في الوقت نفسه أشار العاملون في الشركات الدولية إلى أن السبب الرئيسي في تركهم العمل كان وجود خلافات مع المدير، وعدم وجود فرص للترقي الوظيفي، بالإضافة إلى تعارض الوظيفة مع القيم الشخصية للموظف.
وللمرة الأولى في الاستطلاع ظهر "انخفاض الراتب" ضمن الأسباب الأساسية لمغادرة الوظيفة، حيث كان السبب الثالث وراء ترك العاملين في المنظمات غير الهادفة للربح وظائفهم، فيما كان السبب الأول وجود مشاكل مع المديرين، ويأتي بعده عدم وجود نظام واضح للعمل.
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وفي المقابل أفردت "أكيومن كونسولتينج" جزءا من الاستطلاع أشارت فيه إلى الأسباب التي تدفع الموظفين للبقاء في وظائفهم.
حيث جاء وجود فرص للتعلم على رأس هذه الأسباب، ثم معدلات الأجور، والثقافة السائدة في بيئة العمل وأخيرا التقدير المعنوي.