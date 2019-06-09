المال ليس السبب.. لماذا يترك المصريون وظائفهم؟

كشف استطلاع جديد للرأي عن الأسباب الرئيسية التي تدفع المصريين إلى ترك وظائفهم، وتنوعت بين وجود مشاكل مع المديرين أو عدم وجود فرص للترقية أو الفوضى في نظام العمل

تحرير:أحمد سليمان ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

موظفون

انخفض معدل البطالة في مصر إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنسبة 10.6% في الربع نفسه من عام 2018، وفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. التقرير الذي صدر مايو الماضي كشف أن حجم القوى العاملة بلغ 27.9 مليون شخص، وأضاف أن عدد العاطلين بلغ 2.3 مليون شخص، بانخفاض قدره 827 ألف على أساس سنوي و244 ألفا على أساس ربع سنوي. وفي السياق نفسه كشف استطلاع للرأي أعدته شركة "أكيومن كونسولتينج" لإدارة المحافظ المالية، وصناديق الاستثمار عن الأسباب الرئيسية التي تدفع الموظفين المصريين لترك وظائفهم.

الاستطلاع كشف العديد من النقاط التي قد تكون مثار استغراب البعض، وعلى رأسها أن المقابل المادي لم يكن السبب الرئيسي لترك الموظفين المصريين وظائفهم. حيث أشار الاستطلاع إلى وجود ثلاثة أسباب رئيسية تدفع المصريين لترك وظائفهم، أولها وجود خلافات مع المدير، وثانيا عدم وجود فرصة للتقدم الوظيفي والحصول على ترقيات،