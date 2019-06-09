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المال ليس السبب.. لماذا يترك المصريون وظائفهم؟

كشف استطلاع جديد للرأي عن الأسباب الرئيسية التي تدفع المصريين إلى ترك وظائفهم، وتنوعت بين وجود مشاكل مع المديرين أو عدم وجود فرص للترقية أو الفوضى في نظام العمل
تحرير:أحمد سليمان ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
موظفون
موظفون
انخفض معدل البطالة في مصر إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنسبة 10.6% في الربع نفسه من عام 2018، وفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. التقرير الذي صدر مايو الماضي كشف أن حجم القوى العاملة بلغ 27.9 مليون شخص، وأضاف أن عدد العاطلين بلغ 2.3 مليون شخص، بانخفاض قدره 827 ألف على أساس سنوي و244 ألفا على أساس ربع سنوي. وفي السياق نفسه كشف استطلاع للرأي أعدته شركة "أكيومن كونسولتينج" لإدارة المحافظ المالية، وصناديق الاستثمار عن الأسباب الرئيسية التي تدفع الموظفين المصريين لترك وظائفهم.
الاستطلاع كشف العديد من النقاط التي قد تكون مثار استغراب البعض، وعلى رأسها أن المقابل المادي لم يكن السبب الرئيسي لترك الموظفين المصريين وظائفهم. حيث أشار الاستطلاع إلى وجود ثلاثة أسباب رئيسية تدفع المصريين لترك وظائفهم، أولها وجود خلافات مع المدير، وثانيا عدم وجود فرصة للتقدم الوظيفي والحصول على ترقيات،
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عبد العال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين «88،85»، من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، إذ نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%.
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رئيس النواب: «هيومان رايتس» تشارك في هدم الأنظمة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، إن منظمة هيومان رايتس ووتش «مُسيسة»، مشيرًا إلى أن الكثير يعلم أن هذه المنظمة تشارك في هدم كثير من أنظمة الدول، جاء ذلك تعقيبًا على ما أثاره النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بشأن منظمة هيومان رايتس، واصفًا التقرير الصادر مؤخرًا حول الأوضاع في سيناء، بقوله: «لا يمكن أن يصدر إلا من خلال منظمة إرهابية». وقال بكري: «نحن تعودنا على هذه التقارير من تلك المنظمات، رافضًا المساس بوطنية أهالي سيناء».
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هل ينهي تعديل «المنظمات النقابية» التحفظات الدولية؟

بعد مرور أكثر من عام على التطبيق الفعلي لقانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 سنة 2017، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد القانون، الذى أحالته إلى مجلس النواب، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وذلك بتخفيض العدد المطلوب لتشكيل المنظمات النقابية من 150 إلى 50 عاملا، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من أجل تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
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ننشر تعديلات نموذج إجابة «عربي» الثانوية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تعديل نموذج الإجابة الخاص بمادة اللغة العربية التي أدى امتحانها طلاب الثانوية العامة أمس السبت، وقالت المصادر إن التعديلات تضمنت تصحيح السؤال الأول من "التعبير" الخاص بالتقرير عن الأنشطة المدرسية بناء على الكلام الذي كتبه الطالب بداخله سواء بصيغة الماضي أو المستقبل وليس الإطار. كما تضمنت التعديلات، أنه سيتم تصحيح اختياري القصة وستكون الإجابتين صحيحتين، وهما "حديقة المعلم _ يذهب لإنشاد الشاعر".
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السيسي: لا تصدقوا الشائعات.. «والله إحنا زي الفل»

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين على الأوضاع في مصر، مطالبا الجميع بألا يصدقوا الشائعات وأن يعطوا ثقتهم للحكومة. وقال السيسي خلال مشاركته، اليوم الأحد، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة: "عاوزين تطمنوا على الأمور؟.. والله إحنا زي الفل، ومكملين في إجراءات الإصلاح والمشروعات الكبرى". وبشأن ما يتردد عن عن صفقة القرن، أضاف السيسي: "كلها أكاذيب ولا تفريط في أي شبر من أرض مصر". حضر حفل الإفطار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وأعضاء مجلس النواب، وشخصيات عامة، والأمهات المثاليات وأسر الشهداء.
لقاء السيسي ومدير عام صندوق النقد الدولي

قبل الدفعة الأخيرة.. النقد الدولي يراجع الإصلاح الاقتصادي في مصر

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، زيارتها الأخيرة إلى القاهرة (5-16 مايو الجاري)، والتي كانت تهدف إلى إجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه اتفاق لمدة 3 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وضمت البعثة فريقا من الخبراء بقيادة سوبير لال، وأصدر الصندوق اليوم الجمعة، بيانا ختاميا بنتائج الزيارة، مشيرا إلى أن البعثة توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الذي بدأ في نوفمير 2016، كما ذكر التطوارت التي طرأت على الاقتصاد والجياة في مصر خلال هذه الفترة.
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سرعته تصل 1000 جيجا.. إنترنت من السماء يرسم المستقبل

أعلنت شركة سبيس إكس المملوكة لللمخترع ورجل الأعمال «إيلون ماسك» تأجيل إقلاع الصاروخ «فالكون 9» الذي كان مقررًا، ليل أمس الأربعاء، بسبب الرياح الشديدة فوق موقع الإطلاق في فلوريدا، حاملا أول مجموعة من الأقمار الصناعية لتشغيل خدمة «ستارلينك» الجديدة لتوصيل الإنترنت فائقة السرعة للكرة الأرضية كلها باستخدام الآلاف من الأقمار الصناعية. وقالت سبيس إكس إنها حددت موعدا جديدًا لمهمة الإطلاق في الساعة 10:30 مساء بتوقيت أبو ظبي (0230 بتوقيت جرينتش)، الخميس، من قاعدة كيب كنافيرال.
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انخفض 2.5% خلال 2019.. حقيقة مؤشر معدلات البطالة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأربعاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 8.1 من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 8.9 فى الربع الرابع من عام 2018، بانخفاض قدره 0.8%، وبانخفاض قدره 2.5% عن الربع المماثل من العام السابق. وأشار البيان إلى عدد من المؤشرات المهمة على مستوى قوة العمل وتشمل المشتغلون والمتعطلون، لافتا إلى أنها تبلغ 27.968 مليون فرد -22.925 ذكور، 5.043 إناث- خلال الربع الأول لعام 2019.
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