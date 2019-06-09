3 قتلى و4 مصابين في تصادم ملاكي وموتوسيكل بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

صورة أرشيفية

تسبب حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية، في مصرع 3 طلاب وإصابة 4 أشخاص، حيث تبلغ لمركز شرطة سنورس، من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفين ومصابين بطريق بحيرة قارون "طريق فردي ذو اتجاهين" أمام قاعة مرجانة. على الفور، انتقلت قوات المباحث والمرور، وتبين أنّ طرفي المصادمة كل من السيارة رقم 75819 ملاكي الفيوم، قيادة "محمد.ح.ع.ا 33 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبرفقته شقيقه "محمود.ح.ع.أ" 30 عامًا، حاصل على دبلوم مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"علاء.م.م 30 عامًا، ومصاب بسحجات بالوجه، جميعهم مقيمون ببندر أبشواي.

أما الدراجة البخارية، فكانت دون لوحات وتوفي قائدها "محمود.م" 16 عامًا، طالب، و"كريم.ع.ع" 16 عامًا، طالب، و"أحمد.س.م.ف" 16 عامًا، طالب، كما أصيب "علاء.م.ف" 16 عامًا، طالب ومصاب بكسور متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون بذات عزبة رحيم، بسبب السرعة الزائدة للدراجة والتخطي الخاطئ للسيارة مما أدى لاصطدامها بالمواجهة. واتهم