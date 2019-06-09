جريمة

شرطة المترو تعيد طفلا تائها لأهله بمحطة السادات

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حرصًا من وزارة الداخلية على دورها الاجتماعي، قامت شرطة النقل والمواصلات بإعادة طفل لذويه بعدما تاه من أهله في محطة مترو أنور السادات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى عثور الخدمات الأمنية بالمترو على طفل تائه، يبلغ من العمر 8 سنوات، وبعد تقديم الرعاية اللازمة للطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة التوصل لأهليته، أمكن التوصل لوالدته "ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة".. وقد تم استدعاؤها وتسليمها الطفل عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.
وعلى جانب آخر تبلغ لقسم شرطة ثالث المترو بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة "الشهداء" لمترو الأنفاق بالعثور على "حقيبة يد" على أحد المقاعد بالمحطة وبداخلها (مبلغ مالى قدره 1700 جنيه – 2 هاتف محمول- بعض الأوراق الشخصية). 4 إجراءات عاجلة من المترو بسبب امتحانات
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تعرف على عقوبة الطلبة والمشرفين في «تسريب الامتحان»

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3 قتلى و4 مصابين في تصادم ملاكي وموتوسيكل بالفيوم

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الأمن يفجر مفاجأة حول فيديو «الطفل القربان» بالواحات

بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب بمنطقة الواحات لشاب قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بمنطقة الواحات، وإنقاذ الطفل وتوثيق الشاب بالحبال تمهيداً لتسليمه لقوات الأمن، كشفت الأجهزة الأمنية الحقيقة الكاملة للواقعة، أوضحت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن عددا من الأعراب سمعوا صرخات طفل بمنطقة صحراء الواحات البحرية، وتبين أن شابا يحتجزه بأحد المناطق فتم التحفظ عليه وإبلاغ الشرطة، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية.
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غدر الصحاب.. حكاية صداقة انتهت بخطف طفل

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