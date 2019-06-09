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تشييع جثمان ابنة رشدي أباظة..هذه أبرز المعلومات عنها

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
جنازة ابنة رشدي أباظة
جنازة ابنة رشدي أباظة
شُيّع ظهر اليوم الأحد، جثمان الراحلة "قسمت" الابنة الوحيدة للفنان الكبير الراحل رشدي أباظة، حيث وافتها المنية مساء أمس السبت. ووصل جثمان "قسمت" إلى مسجد نصر الدين بمنطقة الهرم، قبل أذان الظهر بساعة كاملة، وذلك من أجل أداء صلاة الجنازة عليها قبل دفنها في مقابر الأسرة بمنطقة نزلة السمان. ومن المفارقات أنه لم يحضر أحد من الفنانين صلاة الجنازة على ابنة "دنجوان السينما"، وشيّعها إلى مثواها الأخير عدد من أقاربها وأصدقائها. وإليك أبرز المعلومات المتوفرة عنها:
- "قسمت" هي ابنة رشدي أباظة الوحيدة من زوجته الأمريكية "بربارا"، وربتها الفنانة الراحلة سامية جمال. - والدة قسمت الأمريكية "بربارا"، هي الزيجة الثانية لرشدي أباظة، وتعد إحدى زيجاته الخمس، حيث إنه تزوج من: سامية جمال وصباح وتحية كاريوكا، ومن ابنة عمه قبل وفاته. - كانت متزوجة من الفنان أحمد دياب، قبل
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