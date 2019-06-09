الموعد والقناة الناقلة لنهائي دوري الأمم الأوروبية

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

البرتغال

تتجه أنظار عشاق الكرة حول العالم، مساء اليوم الأحد، صوب ملعب «الدراجاو»، الذي يستضيف نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية الذي سيجمع بين صاحب الأرض البرتغال، وغريمتها هولندا، حيث تمكنت البرتغال من الوصول إلى ثاني نهائي كبير لها في غضون 3 أعوام، بعد تتويجها بلقب يورو 2016، في الوقت الذي لم تصل فيه قبل ذلك سوى لمباراة نهائية واحدة طوال تاريخها في يورو 2004، أما هولندا فتخوض أول نهائي منذ نهائي مونديال 2010 الذي خسرته أمام إسبانيا، وخسر الطواحين 3 نهائيات من آخر 4 نهائيات خاضوها، ولم يتوجوا سوى بلقب يورو 1988.

موعد مباراة البرتغال وهولندا تبدأ مواجهة البرتغال ضد نظيرتها هولندا في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة. القناة الناقلة لموقعة البرتغال ضد هولندا تنقل مباراة البرتغال ضد هولندا، عبر (beIN Sports 1). ولم تخسر البرتغال سوى مرتين فقط في 13 مواجهة سابقة أمام هولندا، وحققت الانتصار 7 مرات والتعادل