تعرف على مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2019

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

كوبا أمريكا

تحتضن دولة البرازيل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2019، التي ستنطلق في الثانية والنصف صباحا يوم الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، حيث ستفتتح البرازيل مشوارها في البطولة على أرضها ووسط جماهيرها أمام بوليفيا. كانت قرعة كوبا أمريكا قد أسفرت عن وقوع منتخب راقصي السامبا في المجموعة الأولى كونها البلد المستضيف، التي تضم كلًا من بوليفيا، فنزويلا، بيرو، بينما جاء منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية بصحبة كولومبيا، باراجواي، قطر، أما المجموعة الثالثة فجاءت كالتالي: أوروجواي، الإكوادور، تشيلسي، اليابان التي تشارك لنفس سبب مشاركة منتخب قطر.

مواعيد مباريات كوبا أمريكا 15 يونيو البرازيل X بوليفيا الساعة 2:30 فنزويلا X بيرو الساعة 21:00 16 يونيو الأرجنتين X كولومبيا الساعة 00:00 باراجواي X قطر الساعة 21:00 17 يونيو أوروجواي X الإكوادور الساعة 00:00 18 يونيو اليابان X تشيلي الساعة 01:00 بوليفيا X بيرو الساعة 23:00 19 يونيو البرازيل X فنزويلا