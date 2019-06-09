ننشر تعديلات نموذج إجابة «عربي» الثانوية

تحرير:أمينة محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

طلاب الثانوية العامة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تعديل نموذج الإجابة الخاص بمادة اللغة العربية التي أدى امتحانها طلاب الثانوية العامة أمس السبت، وقالت المصادر إن التعديلات تضمنت تصحيح السؤال الأول من "التعبير" الخاص بالتقرير عن الأنشطة المدرسية بناء على الكلام الذي كتبه الطالب بداخله سواء بصيغة الماضي أو المستقبل وليس الإطار. كما تضمنت التعديلات، أنه سيتم تصحيح اختياري القصة وستكون الإجابتين صحيحتين، وهما "حديقة المعلم _ يذهب لإنشاد الشاعر".

كما تضمنت التعديلات إجابة كلمة "عيان" أي شيء ينظر، مثل: "الناظرين أو الأفراد". فيما تداول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لنموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019، الذي أداه طلاب الثانوية العامة أمس. وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا الامتحان صباح أمس السبت، 615348 طالبًا وطالبة على مستوى