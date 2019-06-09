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ننشر تعديلات نموذج إجابة «عربي» الثانوية

تحرير:أمينة محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تعديل نموذج الإجابة الخاص بمادة اللغة العربية التي أدى امتحانها طلاب الثانوية العامة أمس السبت، وقالت المصادر إن التعديلات تضمنت تصحيح السؤال الأول من "التعبير" الخاص بالتقرير عن الأنشطة المدرسية بناء على الكلام الذي كتبه الطالب بداخله سواء بصيغة الماضي أو المستقبل وليس الإطار. كما تضمنت التعديلات، أنه سيتم تصحيح اختياري القصة وستكون الإجابتين صحيحتين، وهما "حديقة المعلم _ يذهب لإنشاد الشاعر".
كما تضمنت التعديلات إجابة كلمة "عيان" أي شيء ينظر، مثل: "الناظرين أو الأفراد". فيما تداول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لنموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2019، الذي أداه طلاب الثانوية العامة أمس. وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا الامتحان صباح أمس السبت، 615348 طالبًا وطالبة على مستوى
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عبد العال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين «88،85»، من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، إذ نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%.
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رئيس النواب: «هيومان رايتس» تشارك في هدم الأنظمة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، إن منظمة هيومان رايتس ووتش «مُسيسة»، مشيرًا إلى أن الكثير يعلم أن هذه المنظمة تشارك في هدم كثير من أنظمة الدول، جاء ذلك تعقيبًا على ما أثاره النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بشأن منظمة هيومان رايتس، واصفًا التقرير الصادر مؤخرًا حول الأوضاع في سيناء، بقوله: «لا يمكن أن يصدر إلا من خلال منظمة إرهابية». وقال بكري: «نحن تعودنا على هذه التقارير من تلك المنظمات، رافضًا المساس بوطنية أهالي سيناء».
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هل ينهي تعديل «المنظمات النقابية» التحفظات الدولية؟

بعد مرور أكثر من عام على التطبيق الفعلي لقانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 سنة 2017، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد القانون، الذى أحالته إلى مجلس النواب، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وذلك بتخفيض العدد المطلوب لتشكيل المنظمات النقابية من 150 إلى 50 عاملا، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من أجل تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
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المال ليس السبب.. لماذا يترك المصريون وظائفهم؟

انخفض معدل البطالة في مصر إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنسبة 10.6% في الربع نفسه من عام 2018، وفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. التقرير الذي صدر مايو الماضي كشف أن حجم القوى العاملة بلغ 27.9 مليون شخص، وأضاف أن عدد العاطلين بلغ 2.3 مليون شخص، بانخفاض قدره 827 ألف على أساس سنوي و244 ألفا على أساس ربع سنوي. وفي السياق نفسه كشف استطلاع للرأي أعدته شركة "أكيومن كونسولتينج" لإدارة المحافظ المالية، وصناديق الاستثمار عن الأسباب الرئيسية التي تدفع الموظفين المصريين لترك وظائفهم.
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بعد شكاوى التعبير.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

علقت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، على ما أثير من بعض طلاب الثانوية العامة في أول أيام الامتحانات، بشأن سؤال التعبير الوظيفي في امتحان مادة اللغة العربية، اليوم السبت، وكونه جاء يطلب من الطالب كتابة تقرير بصيغة الماضي؛ إذ أكدت المصادر، أنه سيتم مراعاة ذلك فى أعمال التصحيح، موضحة أن الطالب الذى أجاب بصيغة الماضى أو المستقبل عن سؤال التعبير، سوف يحصل على درجة السؤال كاملة، ولكن أوضحت المصادر أن هناك شرطا وحيدا وهو أن يكون الطالب قد كتب بلغة تعبيرية سليمة.
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غش بالماستر كارد.. 5 محاضر في أول يوم للثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، حيث أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرون لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، وشهدَّ اليوم عدد من ست حالات إغماء بين الطلاب داخل عدد من اللجان.
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طلاب الثانوية عن امتحان اللغة العربية: سهل وبسيط

انطلقت في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.
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إغماء طالبة ومنع طالب من الامتحان في القليوبية

شهد امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية للعام الدراسى 2019/2018، التي انطلقت اليوم السبت وتنتهى 3 يوليو المقبل، تعرض طالبة بلجنة مدرسة كفر عليم بقرية القلج التابعة للإدارة التعليمية بالخانكة بمحافظة القليوبية لحالة ضيق شديد فى التنفس وإغماء، وجرى نقلها بسيارة إسعاف وعمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها، كما تم منع طالب بإحدى اللجان التابعة لإدارة بنها التعليمية من دخول الامتحان بعد حضوره متأخرا عن الموعد المحدد بنحو 45 دقيقة، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة قانونا بشأن الواقعة.
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