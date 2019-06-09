أجاي يغيب عن قائمة نيجيريا المشاركة بأمم إفريقيا

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

نيجيريا

أعلن جيرنوت روهر مدرب المنتخب النيجيري، عن قائمة النسور الخضر التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو وحتى 19 يوليو، التي شهدت غياب مهاجم الأهلي جونيور أجاي في الوقت الذي تم فيه استدعاء نجم تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل للمرة الأولى منذ مشاركته في مونديال روسيا الصيف الماضي، وتوجد نيجيريا في المجموعة الثانية التي تحتضنها الإسكندرية إلى جانب كل من غينيا ومدغشقر وبوروندي، وتستهل مشوارها بمواجهة بوروندي يوم 22 يونيو.

وفيما يلي قائمة نيجيريا: حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو – إكيتشوكو إزينوا – دانييل أكبي. خط الدفاع: أولالوا أينا – عبد الله شيهو – تشيدوزي أوازييم – ويليام تروست إكونج – ليون بالوجن – كينيث أوميرو – جاميلو كولينز . خط الوسط: جون أوبي ميكيل – ويلفريد