رانيا يوسف على البحر.. هكذا قضى النجوم إجازة العيد

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

رانيا يوسف

حرص عدد من الفنانين على مشاركة جمهورهم، صورا لهم وهم يقضون إجازة عيد الفطر من أماكن مختلفة، فسافرت الفنانة رانيا يوسف إلى إحدى المدن الساحلية لقضاء الإجازة، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، عددًا من الصور أثناء وجودها على الشاطئ، كما شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصور لها خلال قضائها إجازة عيد الفطر مع صديقاتها، وظهرت خلال الصور وهي تستمتع بوقتها بأحد المنتجعات السياحية، وسط صديقاتها، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وقرر المطرب وائل كفوري أن يقضي إجازته فى دبي، ونشر عددًا من الصور له وهو في حمام السباحة عبر صفحته الرسمية بـ«إنستجرام»، وكتب: "صيف سعيد على كل الجمهور"، وهو نفس الشيء أيضًا الذي فعلته الفنانة منة فضالي ونشرت عددًا من الصور لها من أمام البحر عبر «إنستجرام». View this