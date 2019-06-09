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رانيا يوسف على البحر.. هكذا قضى النجوم إجازة العيد

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
حرص عدد من الفنانين على مشاركة جمهورهم، صورا لهم وهم يقضون إجازة عيد الفطر من أماكن مختلفة، فسافرت الفنانة رانيا يوسف إلى إحدى المدن الساحلية لقضاء الإجازة، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، عددًا من الصور أثناء وجودها على الشاطئ، كما شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصور لها خلال قضائها إجازة عيد الفطر مع صديقاتها، وظهرت خلال الصور وهي تستمتع بوقتها بأحد المنتجعات السياحية، وسط صديقاتها، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
وقرر المطرب وائل كفوري أن يقضي إجازته فى دبي، ونشر عددًا من الصور له وهو في حمام السباحة عبر صفحته الرسمية بـ«إنستجرام»، وكتب: "صيف سعيد على كل الجمهور"، وهو نفس الشيء أيضًا الذي فعلته الفنانة منة فضالي ونشرت عددًا من الصور لها من أمام البحر عبر «إنستجرام». View this
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6 مسلسلات قديمة يمكنك متابعتها هذا الشهر

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، الذي شهد عرض نحو 25 مسلسلا أغلبها تنتمى إلى الأكشن وحرب العصابات مع اختفاء الدراما الاجتماعية وقليل من الأعمال الكوميدية التي جاءت بلا كوميديا.. اتجه أغلب الفضائيات إلى إعادة عرض مسلسلاتها الرمضانية لضمان تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، والبعض الآخر وجد ضالته في النوستالجيا بإعادة عرض المسلسلات القديمة التي تحظى بحب المشاهدين لها، لتذكرهم بالزمان الجميل الذى شهد عرض أهم الروائع الدرامية التي نجحت فى لم شمل العائلة، والتي لا تزال تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة مع كل مرة يعاد فيها عرض أحدها.
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العائلة أولا.. الفيشاوي ووالداه وهنا شيحة وشقيقاتها

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، اليوم الأحد، على التعبير عن حبه الكبير لوالديه وأسرته، حيث وجه رسالة خاصة إلى والده الفنان فاروق الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي، ونشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة لهما وكتب: "العائلة أولًا، أحبكما كثيرًا". نفس الأمر فعلته الفنانة هنا شيحة، حيث نشرت أيضًا مجموعة من الصور تجمعها بشقيقاتها الثلاث حلا شيحة، ورشا شيحة، ومايا شيحة، بجانب صور مع والدها ووالدتها وأبنائها، معلّقةً بالعبارة ذاتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "العائلة أولًا".
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تعرف على الخريطة الدرامية لـ«الحياة وON» بعد رمضان

بدأت القنوات الفضائية في تجهيز خريطة برامجية جديدة عقب الانتهاء من عرض المسلسلات والبرامج الخاصة بالموسم الرمضاني، وأعلنت شبكتا قنوات "الحياة" و"ON" المملوكتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة المنتج تامر مرسي، عن بدء عرض باقة متنوعة جديدة من الأعمال الدرامية عبر شاشاتها. البداية بقناة ON، حيث بدأت عرض أولى حلقات مسلسل "قمر هادي"، ويستمر عرضه أسبوعيًا من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، وهو من بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومريم حسن، ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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رد نوال الزغبي على رغبتها في الزواج من وائل كفوري

خرجت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عن صمتها، للتحدث لأول مرة عن الشائعات التي خرجت حول رغبتها في الزواج من مواطنها الفنان وائل كفوري، خاصة بعد إعلان طلاقه من زوجته أنجيلا بشارة. وأكدت نوال الزغبي أنها لا تفكر في الزواج، وكتبت النجمة الذهبية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، مساء اليوم الجمعة: "وائل كفوري صديق عزيز على قلبي كتير، وأنا ما عم فكر بالزواج أبدًا، بس لما انسألت إذا وائل كفوري تقدملك للزواج قلت ما في امرأة بترفض طلبه، بس أنا بتجمعني فيه صداقة أهم من هذا الشيء".
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وائل كفوري ينفصل عن زوجته.. وهذه علاقة نوال الزغبي

أعلنت الإعلامية ريما نجيم، المقربة من مواطنها الفنان اللبناني وائل كفوري، انفصاله رسميا عن زوجته أنجيلا بشارة، وذلك عبر برنامجها الإذاعي الصباحي "مع ريما" عبر محطة "صوت الغد". وقالت ريما تعليقا على الهجوم الذي طال نوال الزغبي عقب تصريحها بأنها ستوافق على الزواج بكفوري إذا طلبها: "قامت القيامة ولم تقعد، نوال منفصلة وممكن تقول اللي بدها إياه، وأنا أريد أن أعلن أن وائل كفوري رجل مطلق رسميا، كفى هالحملة غير المبررة، عنده عيلة حلوة بنتين وزوجة سابقة علاقتهم مليحة، وائل كفوري قال لي احسميها على الهواء، بشكرك على ثقتك وموفق في حياتك".
رانيا يوسف

برسالة من المطبخ.. فنانون يهنئون الجمهور بعيد الفطر

هنأ عدد من الفنانين جمهورهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشر الفنان مصطفى خاطر صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين يا أحلى حاجة في العالم، كل سنة وكل الناس بخير وناجحين ومبسوطين، كل سنة وأخواتي وأصحابي وأهلي بخير"، وكتب أحمد داوود عبر حسابه بموقع "انستجرام": "كل سنة وإحنا طيبين جميعا وعيد سعيد علينا جميعا يارب"، فيما نشر الفنان إدوارد صور له من كواليس مسرحية ميكي وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم».
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صناع«الممر»:الفيلم مغامرة ومهمة أديناها على أكمل وجه

في أحد فنادق القاهرة، أقيم مؤتمر صحفي لفيلم "الممر" قبل طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر، بحضور أبطاله، وفي مقدمتهم النجم أحمد عز، والنجوم: هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، شريف منير، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمد جمعة، والشاعر أمير طعيمة الذي كتب الحوار وأغاني الفيلم، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق مالك شركة الماسة للإنتاج الفني المنتجة للعمل، وتحدثوا خلال المؤتمر عن كواليس تصوير العمل وأصعب المشاهد التي واجهتهم، وتوقعاتهم لمنافسة العمل في دور العرض في موسم صعب يتواجد فيه الكثير من النجوم.
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