تعرف على عقوبة الطلبة والمشرفين في «تسريب الامتحان»

قانوني: دخول التليفون للجنة الامتحان لا يمثل جريمة وإنما يخضع استخدامه لعقوبات قانونية والعبرة فى محاسبة المشرفين والمراقبين هو علمهم بالواقعة واشتراكهم فيها

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجزء من ورقة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وهى الواقعة التى أثارت حالة من اللغط عن زعم تسريب الامتحان، والسخرية لاحتواء الصورة المنشورة على رقم جلوس الطالب، بما يمكن المختصين من التعرف على هويته، إلى أن اتضح أن صاحبة الورقة طالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن شقيقتها هى من قامت بالتقاط الصورة ونشرتها، وتم فرض عقوبات إدارية على المشرفين على لجنة الامتحان، ونرصد فى السطور التالية التبعات القانونية للواقعة، وهل ستتضمن محاسبة جنائية على دخول التليفون لجنة الامتحان.

بفحص واقعة تسريب صورة لجزء من ورقة الامتحان، تبين حدوثها بمدرسة أبو بكر الصديق بمدينة دمياط الجديدة التابعة لإدارة دمياط الجديدة التعليمية، وكشف المسئولون عن أن صاحبة ورقة الامتحان فتاة من ذوى القدرات الخاصة، تعاني من ضمور فى المخ، وتخضع لاختبار فى لجنة خاصة، وتعاونها شقيقتها فى كتابة الإجابات، وشقيقتها

بفحص واقعة تسريب صورة لجزء من ورقة الامتحان، تبين حدوثها بمدرسة أبو بكر الصديق بمدينة دمياط الجديدة التابعة لإدارة دمياط الجديدة التعليمية، وكشف المسئولون عن أن صاحبة ورقة الامتحان فتاة من ذوى القدرات الخاصة، تعاني من ضمور فى المخ، وتخضع لاختبار فى لجنة خاصة، وتعاونها شقيقتها فى كتابة الإجابات، وشقيقتها طالبة بالصف الأول الثانوي، هى من قامت بتصوير ورقة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة ونشرها، وظهرت فى الصورة بطاقة جلوس الطالبة ورقم جلوسها وورقة الأسئلة.

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وقال مدير إدارة دمياط الجديدة التعليمية، إن الطالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تعانى من ضمور فى المخ وتمتحن في لجنة خاصة وكانت برفقتها شقيقتها، وهي من قامت بتصوير ورقة الامتحان، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعقب الواقعة خرج وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، السيد أحمد سويلم، ليوضح الأمر، ويؤكد أن الامتحان لم يتم تسريبه ولكن شقيقة الطالبة قامت بالتصوير بعد انتهاء مدة الامتحان وقامت بنشر الصورة، إلا أن الواقعة تحوي خطأ من الملاحظين ورئيس اللجنة، حيث إنهم من سمحوا بدخول الهاتف المحمول اللجنة، وهو تقصير منهم رغم التشديد على عدم السماح باصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

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وأضاف سويلم فى تصريحات صحفية أنه تم إحالة الواقعة إلى إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لاتخاذ إجراء فيها بعد انتهاء التحقيقات. مضيفا أن الطالبة ليس لها ذنب ولكن الذنب على شقيقتها وملاحظي اللجنة ورئيس اللجنة، حيث إن الطالبة من ذوى الهمم.

مافيش مشكلة

باستطلاع الرأي القانوني بشأن الواقعة، قال طارق العوضي المحامي، إن نشر ورقة الأسئلة بعد خروج طلبة من اللجان لا مشكلة فيه، ومن الوارد خروج طلبة من الامتحان قبل نصف ساعة من انتهائه، وهذا لا يعد جريمة، ولا عقوبة إدارية أو قانونية عليه، إذ إن خروج ورقة الأسئلة يعد طبيعيا بعد انتهاء الامتحان وخروج الطلبة ومعهم ورق الأسئلة، وهو ما يمكن أن ينطبق على الواقعة التى شهدتها إدارة دمياط التعليمية، إذا صح تصوير الفتاة للورقة فى نهاية وقت الامتحان.



وشرح المحامي أن المقصد من تسريب الامتحان هو تداول ورقة الأسئلة لتمكين آخرين من الاطلاع عليها، ومنحهم فرصة للغش، وهو ما يحدث فى بداية الامتحان أو قبله، وهنا يعتبر الأمر تسريبا.



أوضح "العوضي" أن عقوبة تسريب الامتحانات تندرج تحت نصوص قانون الإرهاب، باعتبار نظام التعليم جزءا هادفا إلى الحفاظ على الهوية المصرية، وتسريب الامتحان أمر ماس بالهوية المصرية، علاوة على اتهامات إساءة استخدام نظم المعلومات والاتصالات، وتتضمن تلك التصنيفات القانونية عقوبات ضخمة ضمن قانون الإرهاب، وهو ما تم تطبيقه فى سنوات سابقة على متهمين أمثال مؤسسي صفحات "شاومينج".



وبشأن دخول تليفون إلى لجنة الامتحان، أشار المحامي إلى أن دخول التليفون للجنة الامتحان، لا يمثل جريمة، وإنما يخضع استخدامه لعقوبات قانونية، وبشأن العقوبة التى تنتظر المشرفين في اللجنة التى تم تصوير ورقة الامتحان بداخلها، فإنهم إن كانوا يعرفون بالتصوير بقصد التسريب وساعدوا فيه، فلهم عقوبة جنائية كعقوبة الفاعل الأصلي، هذا إن تم تصنيف الواقعة كتسريب امتحانات من الأساس، وإن كانوا يجهلون حدوث الواقعة، فإن عقوباتهم ستكون إدارية تحت بند التقصير والإهمال فى أداء عملهم.