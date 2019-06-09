أحمد حسن: فيلم «الممر» هو رسالة الفن الهادف

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

الممر

أشاد قائد المنتخب الوطني السابق أحمد حسن، بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، والنجم أحمد عز، موجهًا التحية لكل صناعه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وقال: "تحية لكل صناع فيلم الممر، أنا مش من هواة دخول السينما لكن أنا أصريت إني أدخل الفيلم ده أنا وأولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، والتضحية والانتماء والحب لبلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم من أصغر واحد لأكبر واحد، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لكل دولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار".

أضاف أحمد حسن: "فعلًا محتاجين كل شوية حاجات من النوعيات دي علشان نعلي الهمة ونعرف الأجيال الحالية يعني إيه الانتماء وحب الوطن، بدلًا من الابتذال بدون رسالة هادفة واللي بيمحي الهوية، فيلم الممر أعاد لأذهاننا رأفت الهجان وعمر المختار والغريب والرصاصة لا تزال في جيبي، دي رسالة الفن الهادف اللي بتعرفنا