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أحمد حسن: فيلم «الممر» هو رسالة الفن الهادف

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
الممر
الممر
أشاد قائد المنتخب الوطني السابق أحمد حسن، بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، والنجم أحمد عز، موجهًا التحية لكل صناعه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وقال: "تحية لكل صناع فيلم الممر، أنا مش من هواة دخول السينما لكن أنا أصريت إني أدخل الفيلم ده أنا وأولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، والتضحية والانتماء والحب لبلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم من أصغر واحد لأكبر واحد، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لكل دولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار".
أضاف أحمد حسن: "فعلًا محتاجين كل شوية حاجات من النوعيات دي علشان نعلي الهمة ونعرف الأجيال الحالية يعني إيه الانتماء وحب الوطن، بدلًا من الابتذال بدون رسالة هادفة واللي بيمحي الهوية، فيلم الممر أعاد لأذهاننا رأفت الهجان وعمر المختار والغريب والرصاصة لا تزال في جيبي، دي رسالة الفن الهادف اللي بتعرفنا
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تشييع جثمان ابنة رشدي أباظة..هذه أبرز المعلومات عنها

شُيّع ظهر اليوم الأحد، جثمان الراحلة "قسمت" الابنة الوحيدة للفنان الكبير الراحل رشدي أباظة، حيث وافتها المنية مساء أمس السبت. ووصل جثمان "قسمت" إلى مسجد نصر الدين بمنطقة الهرم، قبل أذان الظهر بساعة كاملة، وذلك من أجل أداء صلاة الجنازة عليها قبل دفنها في مقابر الأسرة بمنطقة نزلة السمان. ومن المفارقات أنه لم يحضر أحد من الفنانين صلاة الجنازة على ابنة "دنجوان السينما"، وشيّعها إلى مثواها الأخير عدد من أقاربها وأصدقائها. وإليك أبرز المعلومات المتوفرة عنها:
محمد-سعد

إيرادات أفلام العيد.. محمد سعد يتذيل قائمة رابع يوم

منافسة قوية يشهدها موسم عيد الفطر بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات السبت 8 يونيو، رابع أيام عيد الفطر المبارك، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 5 ملايين جنيه (5 ملايين و82 ألفًا و209 جنيهات)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
عبد-الله-محمود

عبدالله محمود.. موظف اكتشفه يوسف شاهين وقتله السرطان

عبد الله محمود.. بدأ إبداعه وحبه للفن وهو لا يزال طفلًا، دراسته كادت تُنهي حلمه، إلا أنه أصرّ عليه حتى بعد توظيفه بوزارة الزراعة، راهن عليه يوسف شاهين، وقدّمه للسينما من خلال فيلميه "إسكندرية ليه؟" و"حدوتة مصرية". الفتى الأسمر صاحب الموهبة الوافرة والملامح السمراء، مع وسامة تليق بـ"جان" سينما قادم بقوة، إلا أن القدر لم يُمهله كثيرًا، كان لديه طموحات فنية كبيرة، وكان يرى أن أمامه الكثير ليُقدمه للفن، إلا أنه رحل في الأربعين من عمره، متأثرًا بمرض السرطان.
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اياد-نصار

إياد نصار: «الممر» مغامرة محسوبة..وشريف عرفة «أستاذ»

موسم قوي تشهده دور العرض السينمائي، حيث يتواجد به عدد من نجوم الشباك بأعمالهم، على رأسهم أحمد عز بفيلمه الحربي «الممر»، وأمير كرارة بـ«كازابلانكا»، ومحمد سعد بـ«محمد حسين»، وعمرو سعد بـ«حملة فرعون»، ورامز جلال بـ«سبع البرمبة»، ما يؤكد أن المنافسة ستكون مشتعلة على كعكة الإيرادات. ويعد فيلم «الممر» الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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أحمد رزق: أنا متورط في «حرب الممر».. والجيش أنقذنا

بدور مراسل صحفي يذهب ليغطي الحرب، يوجد الفنان أحمد رزق فى موسم عيد الفطر من خلال فيلم «الممر»، الذي يعد من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم، لأنه الأكثر اختلافا عن نوعية الأعمال التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
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نجوم عن «الممر»: فيلم يشرف السينما العربية

انطلقت مساء أمس الإثنين في دور العرض، أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا" لأمير كرارة، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد"، وأخيرا "الممر" لأحمد عز والذي يتلقى إشادات واسعة من قِبل العديد من النجوم الذين حرصوا على مشاهدته كونه الفيلم الحربي الوحيد الذي تنتجه السينما المصرية منذ سنوات طويلة، حيث كتب الفنان حميد الشاعري عبر "فيسبوك": "أبطال الممر أبدعتوا شابوه، مليون تحية لكم جميعا، وتحية خاصة لأحمد فلوكس ومحمد فراج، فيلم مشرف للسينما العربية".
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وزراء وإعلاميون وفنانون بالعرض الخاص لـ«الممر» (صور)

أٌقيم مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم "الممر" داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال بطرح الفيلم بدءًا من اليوم الإثنين في دور العرض السينمائي. وكان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وغيرهم.
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