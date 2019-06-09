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هل ينهي تعديل «المنظمات النقابية» التحفظات الدولية؟

جبالي المراغي: راعينا ملاحظات منظمة العمل الدولية لتشجع المشاركة فى العمل النقابى.. فايز أبو خضرة: التعديلات المقترحة ستعمل على تسهيل إجراءات تشكيل المنظمات النقابية
تحرير:أمين طه ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
مجلس النواب
مجلس النواب
بعد مرور أكثر من عام على التطبيق الفعلي لقانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 سنة 2017، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد القانون، الذى أحالته إلى مجلس النواب، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وذلك بتخفيض العدد المطلوب لتشكيل المنظمات النقابية من 150 إلى 50 عاملا، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من أجل تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
التعديلات المقترحة أكدت وزارة القوى العاملة أن الدولة تحركت على الفور لمعالجة تلك الملاحظات التى أبدتها لجنة الخبراء والتى ستعرض تقريرها فى هذا الشأن على لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته 108 التى تعقد بمقر الأمم المتحدة، فى 10 يونيو بجنيف. وأوضحت الوزارة أنها عرضت ملاحظات
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على-عبد-العال

عبد العال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين «88،85»، من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، إذ نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%.
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رئيس النواب: «هيومان رايتس» تشارك في هدم الأنظمة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، إن منظمة هيومان رايتس ووتش «مُسيسة»، مشيرًا إلى أن الكثير يعلم أن هذه المنظمة تشارك في هدم كثير من أنظمة الدول، جاء ذلك تعقيبًا على ما أثاره النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بشأن منظمة هيومان رايتس، واصفًا التقرير الصادر مؤخرًا حول الأوضاع في سيناء، بقوله: «لا يمكن أن يصدر إلا من خلال منظمة إرهابية». وقال بكري: «نحن تعودنا على هذه التقارير من تلك المنظمات، رافضًا المساس بوطنية أهالي سيناء».
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ننشر تعديلات نموذج إجابة «عربي» الثانوية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تعديل نموذج الإجابة الخاص بمادة اللغة العربية التي أدى امتحانها طلاب الثانوية العامة أمس السبت، وقالت المصادر إن التعديلات تضمنت تصحيح السؤال الأول من "التعبير" الخاص بالتقرير عن الأنشطة المدرسية بناء على الكلام الذي كتبه الطالب بداخله سواء بصيغة الماضي أو المستقبل وليس الإطار. كما تضمنت التعديلات، أنه سيتم تصحيح اختياري القصة وستكون الإجابتين صحيحتين، وهما "حديقة المعلم _ يذهب لإنشاد الشاعر".
موظفين

المال ليس السبب.. لماذا يترك المصريون وظائفهم؟

انخفض معدل البطالة في مصر إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنسبة 10.6% في الربع نفسه من عام 2018، وفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. التقرير الذي صدر مايو الماضي كشف أن حجم القوى العاملة بلغ 27.9 مليون شخص، وأضاف أن عدد العاطلين بلغ 2.3 مليون شخص، بانخفاض قدره 827 ألف على أساس سنوي و244 ألفا على أساس ربع سنوي. وفي السياق نفسه كشف استطلاع للرأي أعدته شركة "أكيومن كونسولتينج" لإدارة المحافظ المالية، وصناديق الاستثمار عن الأسباب الرئيسية التي تدفع الموظفين المصريين لترك وظائفهم.
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«المحافظين» يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة

تقدم النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن رغبة بعض المواطنين في تحويل أرض المدابغ بمصر القديمة إلى حديقة عامة. وقال «قرطام»، إن أرض المدابغ بمنطقة مصر القديمة تعتبر إحدى المناطق الآهلة بالسكان، فضلا عن كونها واحدة من أحياء القاهرة الكبرى، لذلك من الضرورى تحويلها إلى حديقة عامة، حتى تصبح متنفسا جيدًا للمواطنين، خاصة أن تلك المنطقة عانت طويلا من وجود المدابغ التي أثرت سلبًا على البيئة عن طريق تلوث الهواء بسبب روائح المدابغ، وما تركته من آثار سلبية على صحة المواطنين المقمين بها.
مبانى

«إسكان النواب»: قانون التصالح يشمل كل مخالفات البناء

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر بدء تطبيقه خلال أيام، لا يقتصر على المخالفات التى حُرّرت لها محاضر وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولديها نزاع قضائى قائم. وأوضح والى، أن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفق قانون البناء الموحد، ولم يحرر له محضر عن المخالفة، أن يتقدم للتصالح أيضا، فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على كل الحالات المخالفة، سواء دخلت نزاعا قضائيا متداولا بالمحاكم أو لم تحرر لها محاضر.
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أين وصلت «الجمعيات الأهلية» داخل البرلمان؟

بعد مرور أكثر من شهر على إعلان اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، عن إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، حيث استقرت اللجنة على إلغاء القانون 70 لسنة 2017، وعدم تعديله، من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن مشروع القانون وأين وصل داخل البرلمان حتى الآن؟.. وهل سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي أم لا؟
بناء (5)

«الحيز العمراني» يؤجل «التصالح في مخالفات البناء»

رغم إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، والذى أجاز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، أو المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، فإن اعتماد تحديد الأحوزة العمرانية للمحافظات والقرى والمدن تأخر كثيرا رغم مطالبات النواب للحكومة بسرعة اعتماد خريطة الأحوزة العمرانية لتدارك الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عليها من عدم القدرة على تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات البناء.
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