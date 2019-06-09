رئيس النواب: «هيومان رايتس» تشارك في هدم الأنظمة

تحرير:أحمد جاد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، إن منظمة هيومان رايتس ووتش «مُسيسة»، مشيرًا إلى أن الكثير يعلم أن هذه المنظمة تشارك في هدم كثير من أنظمة الدول، جاء ذلك تعقيبًا على ما أثاره النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بشأن منظمة هيومان رايتس، واصفًا التقرير الصادر مؤخرًا حول الأوضاع في سيناء، بقوله: «لا يمكن أن يصدر إلا من خلال منظمة إرهابية». وقال بكري: «نحن تعودنا على هذه التقارير من تلك المنظمات، رافضًا المساس بوطنية أهالي سيناء».

من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال، أن الكثير من الدول لا تعبأ بتقاريرها لأنها تسعى لهدم بعض الدول بسبب انحيازها للإرهاب، مؤكدًا أن المشكلة تتمثل فيمن يقومون بمد هذه المنظمة بالمعلومات المغلوطة سواء من الداخل أو الخارج. وتابع: «كل شرفاء العالم لا يعتدون بتقارير هذه المنظمات التي تسعى في الأساس