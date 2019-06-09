جريمة

«بطل تشرب حشيش» زوجة تنذر زوجها على يد محضر (مستند)

شرح الإنذار أن الزوجة عاشت عدة سنوات برفقة شريك عمرها أنجبت منه أحمد 3 سنوات، لكن حياتها الزوجية كانت دوما مُهددة بالانفصال في ظل استمرار زوجها في تعاطي الحشيش
تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
تعاطي الحشيش- أرشيفية
تعاطي الحشيش- أرشيفية
لم تفلح محاولاتها في إثناء زوجها عن الإقلاع عن تعاطي المخدرات وشرب الحشيش، يئست من تكرار حديثها مع الزوج لإقناعه بترك صحبة السوء، ولما أصبحت حياتها مهددة بعدم الأمان، خشية قدوم رجال الشرطة في أى وقت لمسكنها للقبض على زوجها، لم تجد الزوجة المغلوبة على أمرها مفرا من إنذاره على يد محضر، وإمهاله فرصة للامتناع عن تعاطي «الحشيش»، في مدة أقصاها 30 يوما، لأن حياتها أصبحت مهددة وغير مستقرة، وفقا لما جاء بالإنذار، ليصبح هذا الإنذار هو الأول من نوعه، الذي يقدم في هذا السياق.
تقدم المحامي عبد الحميد رحيم، بإنذار، وكيلا عن الزوجة التي أنذرت زوجها بالامتناع عن تناول مخدر الحشيش، المجرم قانونا، في مدة أقصاها 30 يوما، وذلك احتراما للحياة الزوجية، ولاستمرارها والعلاج من الإدمان قبل اللجوء للقضاء لطلب التطليق. وشرح الإنذار الذي حمل رقم الإنذار 14740 لسنة 2019 أسرة شبرا الخيمة،
اقرأ المزيد
القبض-على-متهم

هزار ثقيل.. رجل يصيب زوجته بطلق خرطوش في الإسكندرية

"هزار تقيل شوية .. ماكنتش أقصد".. هكذا اعترف زوج في العقد الرابع من العمر بإصابته زوجته أثناء العبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" – خاصية شقيقه – حيث قام بإطلاق طلق نحوها فأصابها بأسفل منطقة الظهر بإصابة بالغة بمحافظة الإسكندرية، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل يفيد ورود إشارة من مستشفى سموحة الجامعى بوصول السيدة "ف.أ.ع" 30 عاما، ربة منزل، تعانى نتيجة إصابتها بطلق ناري وترقد فى حالة حرجة وجار علاجها.
الطفل-يوسف-سامح-العربى (1)

6 أغسطس.. سماع الشهود بقضية قتل الطفل يوسف

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 22 جنوب الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، نتيجة إطلاقهم النيران خلال حفل زفاف بمدينة السادس من أكتوبر، إلى 6 أغسطس المقبل، لسماع شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين طاهر محمد أبو طالب وخالد أحمد عبد التواب، واللذان سلما نفسيهما للشرطة، بعد رفض المحكمة معارضتهما على الحكم الغيابي الصادر ضدهما، من خلال المحامين دون حضورهما الجلسة، وهو ما جعل المحكمة تعتبر معارضتهما كأن لم تكن وأجبرتهما على تسليم نفسيهما، للاستفادة من إعادة المحاكمة.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

تعرف على عقوبة الطلبة والمشرفين في «تسريب الامتحان»

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجزء من ورقة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وهي الواقعة التى أثارت حالة من اللغط عن زعم تسريب الامتحان، والسخرية لاحتواء الصورة المنشورة على رقم جلوس الطالب، بما يمكن المختصين من التعرف على هويته، إلى أن اتضح أن صاحبة الورقة طالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن شقيقتها هى من قامت بالتقاط الصورة ونشرتها، وتم فرض عقوبات إدارية على المشرفين على لجنة الامتحان، ونرصد فى السطور التالية التبعات القانونية للواقعة، وهل ستتضمن محاسبة جنائية على دخول التليفون لجنة الامتحان.
مترو الأنفاق

شرطة المترو تعيد طفلا تائها لأهله بمحطة السادات

حرصًا من وزارة الداخلية على دورها الاجتماعي، قامت شرطة النقل والمواصلات بإعادة طفل لذويه بعدما تاه من أهله في محطة مترو أنور السادات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى عثور الخدمات الأمنية بالمترو على طفل تائه، يبلغ من العمر 8 سنوات، وبعد تقديم الرعاية اللازمة للطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة التوصل لأهليته، أمكن التوصل لوالدته "ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة".. وقد تم استدعاؤها وتسليمها الطفل عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.
اقرأ المزيد من الأخبار
مخدر-الحشيش

سقوط 3 تجار مخدرات بهيروين وحشيش وبرشام في القليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من إلقاء القبض على 3 تشكيلات عصابية تخصصت في ترويج الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة بين المواطنين في كفر شكر وشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث، يفيد القيام بحملة مكبرة قادها العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط 3 عصابات لترويج الحشيش والهيروين والبرشام.
طعن-بالسكين

عامل الرخام ذهب لمصالحة زوجته فعاد جثة هامدة بالمقطم

أمرت، نيابة المقطم، اليوم الاثنين، بسرعة ضبط وإحضار عاطل، قام بذبح زوج شقيقته، عامل رخام، بسبب خلافات أسرية فيما بينهم، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وقررت تشريح جثة المجني عليه لبيان وتحديد أسباب الوفاة، فيما يكثف رجال مباحث المقطم جهودهم لضبط المتهم الهارب، من خلال عمل الأكمنة اللازمة على الأماكن المحتمل التردد عليها، وفحص علاقاته بأصدقائه وتتبع هاتفه المحمول، وصولا لأى خيوط تفيدهم في القبض عليهم تنفيذا لأمر النيابة العامة.
جثة-فى-شقة

«جثث ودماء وضرب نار» جرائم النصف الأول من شهر رمضان

قتل وسرقة وانتحار وإطلاق نار وترويع للآمنين، جرائم عدة سجلتها محاضر الشرطة لم تمنع حرمة شهر رمضان مرتكبيها من الإقدام على تلك الخطوة، في الوقت الذي صُفدت فيه الشياطين ومردة الجن وأغلقت فيه أبواب النار، انساق هؤلاء وراء شهواتهم وراحوا يعيثون في الأرض فسادًا، فنشروا الفوضى والبلطجة وحملوا أسلحتهم. وأجهزة الأمن بدورها كانت واقفة بالمرصاد وألقت القبض عليهم وحلت لغز عدد من الحوادث التي اتصف بعضها بالبشاعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهم وأمرت بحبسهم.
انهيار-عقار-فى-الاسكندرية (4)

انهيار عقار مهجور في عابدين دون وفيات أو مصابين

انهار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة عابدين، اليوم الأحد، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات أو مصابين، وفرض رجال الأمن كردونا أمنيا حول العقار المنهار، منعًا لوصول أى من المواطنين إليه لحين انتهاء عمليات الفحص والتأكد من عدم حدوث تبعات للانهيار، وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد انهيار عقار بمنطقة عابدين، وتبين من الفحص الأولي أن العقار قديم ومهجور منذ قرابة 20 عاما، وآيل للسقوط، قبل أن تطلب النيابة العامة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، والاستعلام من حى عابدين عن رخصة المنزل المنهار.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org