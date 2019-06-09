«بطل تشرب حشيش» زوجة تنذر زوجها على يد محضر (مستند)

شرح الإنذار أن الزوجة عاشت عدة سنوات برفقة شريك عمرها أنجبت منه أحمد 3 سنوات، لكن حياتها الزوجية كانت دوما مُهددة بالانفصال في ظل استمرار زوجها في تعاطي الحشيش

تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

تعاطي الحشيش- أرشيفية

لم تفلح محاولاتها في إثناء زوجها عن الإقلاع عن تعاطي المخدرات وشرب الحشيش، يئست من تكرار حديثها مع الزوج لإقناعه بترك صحبة السوء، ولما أصبحت حياتها مهددة بعدم الأمان، خشية قدوم رجال الشرطة في أى وقت لمسكنها للقبض على زوجها، لم تجد الزوجة المغلوبة على أمرها مفرا من إنذاره على يد محضر، وإمهاله فرصة للامتناع عن تعاطي «الحشيش»، في مدة أقصاها 30 يوما، لأن حياتها أصبحت مهددة وغير مستقرة، وفقا لما جاء بالإنذار، ليصبح هذا الإنذار هو الأول من نوعه، الذي يقدم في هذا السياق.

تقدم المحامي عبد الحميد رحيم، بإنذار، وكيلا عن الزوجة التي أنذرت زوجها بالامتناع عن تناول مخدر الحشيش، المجرم قانونا، في مدة أقصاها 30 يوما، وذلك احتراما للحياة الزوجية، ولاستمرارها والعلاج من الإدمان قبل اللجوء للقضاء لطلب التطليق. وشرح الإنذار الذي حمل رقم الإنذار 14740 لسنة 2019 أسرة شبرا الخيمة،