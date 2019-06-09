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العائلة أولا.. الفيشاوي ووالداه وهنا شيحة وشقيقاتها

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
أسرة هنا شيحة
أسرة هنا شيحة
حرص الفنان أحمد الفيشاوي، اليوم الأحد، على التعبير عن حبه الكبير لوالديه وأسرته، حيث وجه رسالة خاصة إلى والده الفنان فاروق الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي، ونشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة لهما وكتب: "العائلة أولًا، أحبكما كثيرًا". نفس الأمر فعلته الفنانة هنا شيحة، حيث نشرت أيضًا مجموعة من الصور تجمعها بشقيقاتها الثلاث حلا شيحة، ورشا شيحة، ومايا شيحة، بجانب صور مع والدها ووالدتها وأبنائها، معلّقةً بالعبارة ذاتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "العائلة أولًا".
وينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلمه "ولاد رزق 2" الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، تحت شعار "عودة أسود الأرض". View this post on Instagram A post shared by Ahmad AlFishawy
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6 مسلسلات قديمة يمكنك متابعتها هذا الشهر

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، الذي شهد عرض نحو 25 مسلسلا أغلبها تنتمى إلى الأكشن وحرب العصابات مع اختفاء الدراما الاجتماعية وقليل من الأعمال الكوميدية التي جاءت بلا كوميديا.. اتجه أغلب الفضائيات إلى إعادة عرض مسلسلاتها الرمضانية لضمان تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، والبعض الآخر وجد ضالته في النوستالجيا بإعادة عرض المسلسلات القديمة التي تحظى بحب المشاهدين لها، لتذكرهم بالزمان الجميل الذى شهد عرض أهم الروائع الدرامية التي نجحت فى لم شمل العائلة، والتي لا تزال تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة مع كل مرة يعاد فيها عرض أحدها.
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تعرف على الخريطة الدرامية لـ«الحياة وON» بعد رمضان

بدأت القنوات الفضائية في تجهيز خريطة برامجية جديدة عقب الانتهاء من عرض المسلسلات والبرامج الخاصة بالموسم الرمضاني، وأعلنت شبكتا قنوات "الحياة" و"ON" المملوكتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة المنتج تامر مرسي، عن بدء عرض باقة متنوعة جديدة من الأعمال الدرامية عبر شاشاتها. البداية بقناة ON، حيث بدأت عرض أولى حلقات مسلسل "قمر هادي"، ويستمر عرضه أسبوعيًا من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، وهو من بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومريم حسن، ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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رانيا يوسف على البحر.. هكذا قضى النجوم إجازة العيد

حرص عدد من الفنانين على مشاركة جمهورهم، صورا لهم وهم يقضون إجازة عيد الفطر من أماكن مختلفة، فسافرت الفنانة رانيا يوسف إلى إحدى المدن الساحلية لقضاء الإجازة، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، عددًا من الصور أثناء وجودها على الشاطئ، كما شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصور لها خلال قضائها إجازة عيد الفطر مع صديقاتها، وظهرت خلال الصور وهي تستمتع بوقتها بأحد المنتجعات السياحية، وسط صديقاتها، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
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الإعلان الأول لـ«ولاد رزق 2»: ظهور الصاوي وباسم سمرة

طرح صناع فيلم "ولاد رزق"، الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم الذي من المقرر طرحه في دور العرض في موسم عيد الأضحى. ويظهر في الإعلان "ولاد رزق" الأربعة: أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم، وصديقهم أحمد داوود، وهم يواصلون جرائمهم، بالإضافة إلى الضابط محمد ممدوح، والنجمين خالد الصاوي وباسم سمرة اللذين انضما لأسرة الفيلم في الجزء الثاني. ويظهر "رضا" الذي يُجسده أحمد عز، مخاطبا أشقاءه الثلاثة: "عينينا على بعض، وضهرنا في ضهر بعض، وتغور الفلوس قدام أذية أي حد فينا، لأن إحنا مش ولاد باكينام، إحنا ولاد رزق".
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هكذا علّق محمد رمضان على مقلب رامز جلال في حلا شيحة

علّق الفنان محمد رمضان، بطريقة ساخرة، على وقوع الفنانة حلا شيحة، بطلة مسلسله الرمضاني "زلزال"، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه "رامز في الشلال". ونشر محمد رمضان، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة "كوميكس" له يظهر خلاله بالشخصية التي يُجسدها "محمد حربي" في "زلزال"، ويوجه رسالة لشخصية "صافية" التي تُجسدها حلا شيحة، وتتضمن عبارة: "كان نفسي أجي ألحقك من رامز يا صافية، بس للأسف أنا مشغول بإني أرجع 300 متر بتوع أبويا".
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رامز في الشلال.. صراخ وبكاء حلا شيحة (فيديو)

في حلقة اليوم الأربعاء، السابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة حلا شيحة، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل شيحة أيضا في نوبة من الصراخ والعويل والبكاء، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، دفعتها للصراخ بشدة، وحاولت الفنانة الاحتماء في رامز جلال في أثناء انزلاق القارب من الشلال.
مسلسل- زلزال (1)

زلزال| محمد رمضان يخطف الأضواء في فرح حبيبته (فيديو)

تصدر المشهد الذى جمع بين كل من الفنان محمد رمضان والممثلة هنادي مهنا بالحلقة السادسة عشرة من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، والذي قام خلاله بتقديم الشربات لحبيبته «أمل»، وزوجها «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، خلال فرحهما، وسط صدمة الجميع، وخوف أهلها من أن يفسد عليهم فرحتهم، وبكاء «أمل» -هنادي مهنا- بعد أن كسر والدها قلبها وأجبرها على الزواج من شخص لا تحبه، لتتفاجأ بحبيبها يقف أمامها فى فرحها، لكنه جرسون يقدم لها الشربات هي وزوجها، ووصلت نسبة مشاهدة هذا المشهد على الصفحة الرسمية للفنان محمد رمضان، لمليون و800 ألف فى أقل من 12 ساعة.
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