العائلة أولا.. الفيشاوي ووالداه وهنا شيحة وشقيقاتها

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أسرة هنا شيحة

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، اليوم الأحد، على التعبير عن حبه الكبير لوالديه وأسرته، حيث وجه رسالة خاصة إلى والده الفنان فاروق الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي، ونشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة لهما وكتب: "العائلة أولًا، أحبكما كثيرًا". نفس الأمر فعلته الفنانة هنا شيحة، حيث نشرت أيضًا مجموعة من الصور تجمعها بشقيقاتها الثلاث حلا شيحة، ورشا شيحة، ومايا شيحة، بجانب صور مع والدها ووالدتها وأبنائها، معلّقةً بالعبارة ذاتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "العائلة أولًا".

وينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلمه "ولاد رزق 2" الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، تحت شعار "عودة أسود الأرض".