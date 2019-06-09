سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

خطة من وزارة «التموين» لضبط أسعار السلع والخضروات

ارتفاع أسعار السلع الغذائية أصبح إحدى أبرز المشكلات التى تواجه المواطنين من جهة والحكومة من جهة أخرى، خاصة بعد الزيادات الأخيرة المتتالية فى أسعار الخضراوات
تحرير:أسماء فتحى ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
السلع الغذائية
السلع الغذائية
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال جهاز تنظيم التجارة الداخلية للتعامل مع أزمات السوق المحلية والتى يتصدرها ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع مما يتيح للتجار مجالا للاستغلال المباشر أو غير المباشر المتمثل فى تقليل إتاحة المنتج فى السوق المحلية وهو ما ينتج عنه رفع مخطط للأسعار في الأسواق، وجاري الآن سلسلة من الاجتماعات بين وزارة التموين والقطاع الخاص للبحث عن سبل الشراكة والاستثمار الداخلي لضبط السوق المحلية وإتاحة السلع وفتح المجال للمنافسة خلال العام الجاري.
البورصات السلعية الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قال إن مصر لا يوجد بها بورصات سلعية إلا أن الجهاز تحت إشراف مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية يضع الآن اللمسات الأخيرة لإنجازها ومن المقرر أن تبدأ بـ 5 سلع أساسية وهي "الحديد
اقرأ المزيد
سياحة (1)

بعد مماطلتهم.. هل يمكن الاستغناء عن السياحة الروسية؟

روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض (الشارتر) إلى مصر هذا العام، حسب ما ذكره تقرير لوكالة أنباء سبوتنيك يوم الجمعة، نقلا عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتروف. جاءت تصريحات مانتوروف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرج، عقب لقائه في اليوم السابق مع وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار. وقال مانتوروف إن "من الصعب أن أقول متى سيحدث هذا -استئناف رحلات الطيران العارض بين البلدين- لكن نعول على أن يكون في هذا العام، على الأرجح».
هشام-مهران-نائب الرئيس-التنفيذي لشركة-اورنچ‎

أورنچ راعٍ بلاتيني لبطولة الإسكواش PSA World tour 2019

أعلنت شركة أورنچ الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها البلاتينية لبطولة PSA World tour الدولية للإسكواش 2019، والتي تقام في الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري في The Park بمول العرب. وتعد تلك البطولة المقامة بمصر هي المحطة الأخيرة لبطولات موسم PSA World Tour 2018-2019، والتي يبلغ إجمالي جوائزها للرجال والسيدات 320,000 دولار أمريكي، وتشارك أورنچ بالرعاية البلاتينية في هذه البطولة المنظمة من قبل أندية وادي دجلة، وستكون مذاعة عبر القنوات الفضائية في أكثر من 90 دولة حول العالم.
نمو-اقتصاد

كيف تغيرت نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري في 6 سنوات؟

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على تغير نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري، على مدار السنوات الست الماضية، وذلك بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر عام 2016، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أبرزها: "وكالة أنباء بلومبرج، ووكالة أنباء رويترز، وجريدة فايننشال تايمز". وأعد المركز الإعلامي مقارنة بين رؤية وكالات الأنباء العالمية للاقتصاد المصري في عامي 2013 و2014، ورؤيتها في السنوات التالية للإصلاح الاقتصادي، فيما يلي:
بورصة (1)

6 مليارات جنيه أرباح البورصة في أول جلسة بعد العيد

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 5.8 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 13911.66 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 601.2 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1532.54 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 564.13 مليون جنيه من خلال التداول على 97.34 مليون سهم من خلال 16.05 ألف عملية منفذة.
اقرأ المزيد من الأخبار
خضار

تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الطماطم.. وموعد انخفاضها

وصل سعر الطماطم فى بعض الأسواق إلى 8 جنيهات للكيلو، وهو الأمر غير المبرر، خاصة أنه لا توجد أى أزمة فى العروة الحالية، واعتبرت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية ما حدث أمرا عرضيا ولن يستغرق أكثر من 3 أيام على أقصى تقدير، لتعود الأسعار إلى ما كانت عليه مسبقا، ويتعرض محصول الطماطم للإصابة بعدة آفات حشرية، من أهمها الذبابة البيضاء التي تقوم بسحب العصارة من أوعية اللحاء مسببةً بذلك ضعف النباتات ونمو الفطر الأسود، كما تنقل فيروس تجعّد واصفرار الأوراق للنباتات.
سوق-السمك-الاسماك

التموين تعرض أسماكا ولحوما بالعيد.. تعرف على أسعارها

وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محاولة منها للمساهمة فى تخفيض الأسعار طرحت كميات كبيرة من السلع المرتبطة بعيد الفطر، والتى تتوقع أن يقبل المواطنون على شرائها خلال الأيام القليلة القادمة بأسعار تقل عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى نحو الـ20%، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم بالفعل البدء فى ضخ تلك السلع بالأسواق منذ بداية الأسبوع الجاري ويستمر الضخ كلما زاد الطلب على الشراء وفقا لاحتياجات المواطنين.
عداد-الكهرباء (2)

كيف ستتأثر أسعار السلع بزيادة الكهرباء أول يوليو؟

زيادة أسعار الكهرباء، والتي أعلن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، الأسبوع الماضي، والتي قُدرت بـ 14.9% على كافة شرائح الاستهلاك، على أن تُطبق تلك الزيادة فعليا مطلع يوليو المقبل، تزامنًا مع العام المالي الجديد 2019/ 2020، وسيكون لها توابع على زيادة أسعار عدد من السلع سواء كانت الأساسية أو غير الأساسية، وهو ما دفع عدد من المتخصصين في شؤون التجارة والصناعة، للكشف مبكرًا عن الزيادة المتوقعة في أسعار بعض السلع، بخلاف توقعهم ركودا في حركة بيع تلك السلع، جراء زيادة أسعار الكهرباء.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (4)

تعديل مواعيد عمل المخابز.. التموين تستعد لعيد الفطر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء مرحلة الطوارئ عامة استعدادا لعيد الفطر المبارك، وما يستلزم ذلك من ضخ لكميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهى النيل والأهرام والإسكندرية، فضلا عن منافذ الوزارة المتنقلة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وطرح مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org