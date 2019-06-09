رياضة

زاها على رأس قائمة كوت ديفوار لكأس الأمم الإفريقية

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
كوت ديفوار
كوت ديفوار
أعلن إبراهيما كامارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن القائمة النهائية لمنتخب الأفيال التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، والتي ستبدأ من الفترة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث أوقعت القرعة منتخب كوت ديفوار في المجموعة الرابعة بجانب المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا، وتعد هي المجموعة الأقوى في البطولة، ونشر الحساب الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة منتخب ساحل العاج، وجاءت كالتالي..
في حراسة المرمى: سيلفان جوبوهوو - تابي إرا إليزير - سانجاري بادرا. في خط الدفاع: سيرجي أورييه - مامادو باكايوكو - وونلو كوليبالي - تراوري إسماعيل - ويلفريد كانون - سيمون ديلي - كومارا شيخ. في خط الوسط: فرانك كيسي - سيري دي - جيان فيليب جبامين - سيري جان ميشيل - فيكتورين أنجبان - سانجاري إبراهيم. في
اقرأ المزيد
محمود-الخطيب (1)

الأهلي يتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات بالجبلاية

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي شكوى رسمية إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة بناء على نتائج اجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الذي عقده أمس السبت بخصوص موقف الاتحاد من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز والتي لم يتحدد موعد إقامتها، وقام محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بتسليم شكوى النادي إلى اللجنة اليوم الأحد بمقر الجبلاية، حيث تقدم المستشار القانوني للنادي بالشكوى بعد أن قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والأولمبية أمام جميع الجهات.
أحمد أحمد رئيس الكاف

قرار جديد من فرنسا تجاه رئيس «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن السلطات الفرنسية سمحت لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، بالتوجه إلى بلده مدغشقر، حيث كان في باريس، من أجل خضوعه للاستجواب من جانب مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم للمحليين 2018، التي استضافتها المغرب، لكن كاف قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع تاكتيكال ستيل.
الزمالك-والداخلية‎ (1)

الجبلاية تفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، مستعدة لترك محمود عبد الرحيم (جنش) وعمر صلاح، حارسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفريق الأبيض، حال موافقته على اللعب بدون الدوليين واستكمال الدوري، قبل بطولة كاس الأمم الإفريقية، وعلم «التحرير»، أن شوبير قال في حديث لمقربين منه، إن اتحاد الكرة يفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين مع السماح لجنش وصلاح بالانضمام للفريق من أجل المشاركة معه.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-زيمبابوى

بيليات يتحدث عن استعدادات زيمبابوي قبل كأس الأمم

أكد الزيمبابوي خاما بيليات، لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أن مواجهة المنتخب النيجيري الودية التي ستجمعهما مساء اليوم السبت، اختبار قوي وحقيقي لمستوى زيمبابوي قبل بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وقال بيليات في تصريحات صحفية إن المنتخب متواجد هنا لاختبار مستوى استعداده لكأس الأمم، بعد هذه المباراة مع المنتخب النيجيري، الذي يعد فريقًا كبيرًا في إفريقيا ولديه لاعبون ذوو جودة والذين فازوا بالكأس ثلاث مرات، لدينا أيضًا مباراة أخرى مع غانا قبل بدء كأس الأمم في مصر.
عبد الله-السعيد

أجيري يكشف سر انضمام عبد الله السعيد وسليمان للمنتخب

أبدى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر ارتياحه للأجواء المحيطة بانطلاق معسكر الفريق استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل التي ستضم 24 منتخبًا لأول مرة بدلا من 16 منتخبا. وقال أجيري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سعيد جدا لاستجابة اتحاد الكرة لمطلبه بعدم تأخير بداية المعسكر عن الموعد المحدد وتأجيل بعض مباريات المسابقات المحلية إلى ما بعد البطولة تحقيقا لهذا الهدف.
كأس-الأمم-الأفريقية

نفاد تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس الأمم 2019

كشفت شركة تذكرتي عن نفاد تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها 21 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، حيث حدث إقبال كثيف من الجماهير على تذاكر المباراة الافتتاحية عبر تطبيق تذكرتي، الذي كان قد أكد أنه سيتم الاكتفاء بطبع التذاكر وفقا للسعة الكاملة لكل ملعب من الملاعب المستضيفة لبطولة أمم إفريقيا 2019 دون زيادة، حتى تضمن جميع الجماهير الجلوس على المقاعد المخصصة لها لمتابعة المباريات، فضلا عن منع أى أزمات داخل الملاعب تتعلق بأماكن الجلوس والوجود بالمدرجات.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

«الصحة» تكشف استعداداتها لكأس الأمم الإفريقية

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقا للمعايير الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، مؤكدة أنه يجري تجهيز عيادتين ميدانيتين باستاد القاهرة الدولي مجهزتين بجميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، فضلا عن وجود فريق طبي بكل عيادة على أعلى مستوى، وعقد غرفة طوارئ على مدار الساعة طوال فترة البطولة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org