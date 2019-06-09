زاها على رأس قائمة كوت ديفوار لكأس الأمم الإفريقية

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

كوت ديفوار

أعلن إبراهيما كامارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن القائمة النهائية لمنتخب الأفيال التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، والتي ستبدأ من الفترة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث أوقعت القرعة منتخب كوت ديفوار في المجموعة الرابعة بجانب المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا، وتعد هي المجموعة الأقوى في البطولة، ونشر الحساب الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة منتخب ساحل العاج، وجاءت كالتالي..

في حراسة المرمى: سيلفان جوبوهوو - تابي إرا إليزير - سانجاري بادرا. في خط الدفاع: سيرجي أورييه - مامادو باكايوكو - وونلو كوليبالي - تراوري إسماعيل - ويلفريد كانون - سيمون ديلي - كومارا شيخ. في خط الوسط: فرانك كيسي - سيري دي - جيان فيليب جبامين - سيري جان ميشيل - فيكتورين أنجبان - سانجاري إبراهيم. في