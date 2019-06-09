6 أغسطس.. سماع الشهود بقضية قتل الطفل يوسف

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

الطفل يوسف - أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 22 جنوب الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، نتيجة إطلاقهم النيران خلال حفل زفاف بمدينة السادس من أكتوبر، إلى 6 أغسطس المقبل، لسماع شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين طاهر محمد أبو طالب وخالد أحمد عبد التواب، واللذان سلما نفسيهما للشرطة، بعد رفض المحكمة معارضتهما على الحكم الغيابي الصادر ضدهما، من خلال المحامين دون حضورهما الجلسة، وهو ما جعل المحكمة تعتبر معارضتهما كأن لم تكن وأجبرتهما على تسليم نفسيهما، للاستفادة من إعادة المحاكمة.

كانت والدة الطفل قد طالبت بالقبض على المتهمين وأضربت عن الطعام منذ فترة، حتى سلم المتهمان نفسيهما للشرطة، وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين هما ضابط شرطة سابق ونجل برلماني راحل، وسلما نفسيهما للأمن بعد مرور عامين على ارتكاب الجريمة وتأييد محكمة الجنايات سجنهما 7 سنوات. وقضت محكمة جنايات الجيزة فى حكم