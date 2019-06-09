جريمة

6 أغسطس.. سماع الشهود بقضية قتل الطفل يوسف

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
الطفل يوسف - أرشيفية
الطفل يوسف - أرشيفية
قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 22 جنوب الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، نتيجة إطلاقهم النيران خلال حفل زفاف بمدينة السادس من أكتوبر، إلى 6 أغسطس المقبل، لسماع شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين طاهر محمد أبو طالب وخالد أحمد عبد التواب، واللذان سلما نفسيهما للشرطة، بعد رفض المحكمة معارضتهما على الحكم الغيابي الصادر ضدهما، من خلال المحامين دون حضورهما الجلسة، وهو ما جعل المحكمة تعتبر معارضتهما كأن لم تكن وأجبرتهما على تسليم نفسيهما، للاستفادة من إعادة المحاكمة.
كانت والدة الطفل قد طالبت بالقبض على المتهمين وأضربت عن الطعام منذ فترة، حتى سلم المتهمان نفسيهما للشرطة، وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين هما ضابط شرطة سابق ونجل برلماني راحل، وسلما نفسيهما للأمن بعد مرور عامين على ارتكاب الجريمة وتأييد محكمة الجنايات سجنهما 7 سنوات. وقضت محكمة جنايات الجيزة فى حكم
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هزار ثقيل.. رجل يصيب زوجته بطلق خرطوش في الإسكندرية

"هزار تقيل شوية .. ماكنتش أقصد".. هكذا اعترف زوج في العقد الرابع من العمر بإصابته زوجته أثناء العبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" – خاصية شقيقه – حيث قام بإطلاق طلق نحوها فأصابها بأسفل منطقة الظهر بإصابة بالغة بمحافظة الإسكندرية، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل يفيد ورود إشارة من مستشفى سموحة الجامعى بوصول السيدة "ف.أ.ع" 30 عاما، ربة منزل، تعانى نتيجة إصابتها بطلق ناري وترقد فى حالة حرجة وجار علاجها.
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«بطل تشرب حشيش» زوجة تنذر زوجها على يد محضر (مستند)

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تعرف على عقوبة الطلبة والمشرفين في «تسريب الامتحان»

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شرطة المترو تعيد طفلا تائها لأهله بمحطة السادات

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم السبت، تجديد حبس المتهمين بسرقة 12 مليونا و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة الشيخ زايد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستمعت النيابة العامة، خلال التحقيقات مع المتهمين، لأقوال طاقم السيارة الذين أكدوا أن مهمتهم تتمثل فى نقل مبالغ مالية من البنوك، وإيداعها بماكينات الصرف الآلى بالشوارع والمولات التجارية. وأضافوا أنهم أودعوا جزءًا من النقود التى بحوزتهم بماكينات الصرف الآلى، وعندما توجهوا لإيداع النقود بماكينات مول تجارى شهير بمدينة الشيخ زايد، فوجئوا بسرقة المبلغ المالى على يد سائق السيارة "س. إ".
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ماذا ينتظر نجل برلماني وشرطي مفصول قتلا الطفل يوسف؟

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل الطفل يوسف العربي بميدان الحصري في مدينة 6 أكتوبر، وقال المصدر إن المتهمين الهاربين نجل نائب برلماني شهير، وضابط شرطة مفصول حضرا إلى ديوان قسم شرطة أول أكتوبر في السادسة صباح اليوم الأربعاء وسلما نفسيهما بعدما رفضت محكمة جنايات الجيزة معارضتهما التي تقدما بها على الحكم الصادر بسجنهما 7 سنوات؛ بتهمة قتل الطفل يوسف بالخطأ في شهر مايو من عام 2017؛ لتغيبهما عن حضور الجلسة واستمرار هروبهما.
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بينهما ضابط مفصول.. قاتلا «يوسف» يسلمان نفسيهما للأمن

سلم نجل نائب برلماني شهير، وضابط مفصول، نفسيهما إلى قوات الأمن بأكتوير، بعدما رفضت محكمة جنايات الجيزة بالأمس، معارضتهما على حكم سجنهما 7 سنوات بتهمة قتل الطفل يوسف العربي بالخطأ، فى ميدان الحصري بإمبابة فى مايو 2017، لتغيبهما عن حضور الجلسة واستمرار هروبهما، وأيدت المحكمة أول أمس حكم أول درجة القاضى بمعاقبة المتهمين خالد أحمد عبدالتواب، طالب، وطاهر محمد أبوطالب، ضابط مفصول، بالسجن لمدة 7 سنوات، واعتباره مازال قائمًا لهروبهما، وهو ما دفع المتهمين لتسليم نفسيهما، للاستفادة من درجة التقاضي القانونية بالمعارضة على الحكم حضوريًا.
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