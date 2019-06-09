سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل تخفض زيارة «آبي» التوتر بين طهران وواشنطن؟

اليابان تهدف إلى استخدام علاقاتها الجيدة مع إيران للعب دور الوسيط بينها وبين أمريكا، إضافة إلى العلاقات القوية التي تربط بين آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
روحاني وآبي
روحاني وآبي
مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، دخلت اليابان على خط الأزمة بإعلانها عن زيارة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المقررة إلى إيران الأربعاء المقبل في زيارة تعد الأولى من نوعها خلال العقود الأربعة الماضية، في محاولة لخفض التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. قبل الإعلان عن تلك الزيارة كانت اليابان الخط الأكثر سخونة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن إلى جانب محاولات من جنيف ومسقط وبغداد، وسط ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الشهر الماضي بمساهمة آبي في التعامل مع قضية إيران.
وجاء التدخل الياباني في الوقت الذي انقسمت فيه مواقف كل من المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، حيال المفاوضات مع الولايات المتحدة، خلال إلقائهما خطبتين عقب صلاة عيد الفطر الأربعاء الماضي. وبينما شدد خامنئي على "التمسك بالمقاومة ورفض الاستسلام"، أكد روحاني أن إيران تعتمد "الصبر الاستراتيجي"،
اقرأ المزيد
هل-تتمكن-أوروبا-من الاستقلال-عن-الولايات-المتحدة؟

خبراء: أمريكا لم تعد حليف المستقبل لأوروبا

لم تعد الخلافات الدبلوماسية والسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي وحدها ما يشغل بال السياسيين في القارة العجوز، والتي على مدى سنوات طويلة رأت في الانصياع لواشنطن خير وسيلة لضمان أنها ستدافع عنها ضد أي مخاطر أو تهديدات. الأزمة التي باتت واضحة المعالم في الاتحاد الأوروبي هي خشية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه الاستعداد الكافي للوقوف في وجه أي مخاطر أمنية أو سياسية تهدد حلفاءه في أوروبا، وهو ما بات شعورًا عاما لدى الخبراء والسياسيين المعنيين.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-04

وثائق عسكرية «مسربة» تكشف خطة أردوغان في قبرص

تحت عنوان "وثائق مسربة تكشف تغييرات أردوغان الكبرى بقوات تركيا في قبرص"، نشر موقع "سكاي نيوز - عربية"، اليوم السبت، تقريرا حول أطماع تركيا في البحر المتوسط، وسعيها للتنقيب عن الغاز دون أي احترام لجزيرة قبرص وحدودها البحرية، إذ كشفت وثائق عسكرية مسربة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ بتنفيذ عملية كبرى بالجيش، تم بموجبها إقالة العديد من الضباط القياديين في القوات التي تحتفظ بها بلاده في قبرص المقسمة بموجب "أدلة واهية"، حسب "سكاي نيوز - عربية".
أبي أحمد-رئيس-وزراء-إثيوبيا

السبب الحقيقي وراء زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسوادن

اختتم أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس الجمعة، زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم، عائدا إلى أديس أبابا، بعد أن أجرى عدة اجتماعات مع المجلس العسكري الانتقالي السوداني برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وأيضا مع المعارصة السودانية متمثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، لكن من الواضح أن زيارة أبي أحمد لم تكن من أجل مناقشة إحلال السلام في السودان والوصول إلى وساطة بين المجلس العسكري والمعارضة فقط، إذ تبين، اليوم السبت، أن الزيارة كان هدفها أيضا التفاوض على إطلاق سراح 78 سجينا إثيوبيا.
ايران-

الحرس الثوري أبرز متضرري العقوبات النفطية الجديدة

أخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كارت" جديدا في ملف عقوبات إيران النفطية، وذلك بعد أن استهدفت وزارة الخزانة قطاع صناعات البتروكيماويات خلال الساعات القليلة الماضية، وهو أحد أهم المجالات التي تعتمد عليها طهران اقتصاديا. العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية الإيرانية "PGPIC"، وكانت جزءًا من سلسلة الخطوات التي اتخذتها واشنطن للضغط على طهران من أجل التفاوض على اتفاق جديد لتقييد برامجها النووية والصاروخية.
اقرأ المزيد من الأخبار
تيريزا-ماي (7)

هل تغير زيارة ترامب أوضاع بريطانيا السياسية؟

تنتظر الأوساط السياسية الدولية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى بريطانيا، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد على المستوى الداخلي، أو حتى الملفات الخارجية التي لم تستطع لندن الوصول إلى تسوية نهائية لها، وعلى رأسها الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وخلال الزيارة التي تبدأ غدًا الإثنين، من المتوقع أن يسهم ذهاب ترامب إلى بريطانيا في وضع أساس جديد للعلاقات التي تجمع واشنطن ولندن، خاصة أن الأعوام القليلة الماضية شهدت بالفعل مستجدات كثيرة على مستوى السياسة الخارجية.
ترامب-وآبي

كيم والتجارة وإيران.. ملفات في حقيبة ترامب باليابان

السبت الماضي حطت طائرة الرئاسة الأمريكية في العاصمة اليابانية طوكيو، وعلى متنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، هي الثانية له إلى اليابان منذ توليه منصبه، التقى خلالها رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، والإمبراطور الجديد للبلاد ناروهيتو. الزيارة كان الهدف الرئيسي منها مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أنها لم تخلُ من مناقشة العديد من القضايا الأخرى وعلى رأسها قضية كوريا الشمالية، كما تطرق ترامب خلالها للوضع في الشرق الأوسط، وموقفه من إيران.
دونالد-ترامب (5)

ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران.. واتفاق جديد معها

على الرغم من نشر الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار تصاعد التوترات مع إيران خلال الفترة الماضية، مع تلويحات بالحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما تهدف إلى زوال الأسلحة النووية"،? كاشفا أن البيت الأبيض "سيبرم اتفاقا" مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع طهران.
ظريف

«العشاء السري» يضع ظريف في مأزق تحت قبة البرلمان

في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران جاء الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والسيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين، ليثير حالة من الغضب داخل إيران. فقد كشفت السيناتورة ديان فاينشتاين، عن عقدها اجتماعًا مع وزير الخارجية الإيراني بنيويورك في أبريل الماضي، لبحث الوضع في المنطقة والتوترات في العلاقات بين طهران وواشنطن. وتم تأكيد اللقاء بعد أن أعلن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختي روانجي، أن الاجتماع عُقد بالفعل بين ظريف والسيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org