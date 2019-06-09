سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في هجوم غرب سوريا

تحرير:وكالات ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
الجيش التركي-أرشيفية
الجيش التركي-أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، اليوم الأحد، مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم. كان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين الأتراك والروس يراجعون نشر قواتهم في منطقة تل رفعت السورية الحدودية، بعد يوم واحد من مقتل جندي تركي على حدود بلاده مع سوريا، وفقًا لسبوتنيك.
وذكر قطاي، لمحطة «كانال 7 الإذاعية»، الاتفاق كان لنتوقف عند هذا الحد بتل رفعت، لكن إذا استمرت هذه الهجمات فقد يتخذ هذا شكلا مختلفا، مضيفًا: «نحن نناقش هذا مع روسيا. والجيش التركي سيواصل عملياته على طول حدوده حتى يتم القضاء على جميع التهديدات». وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس
اقرأ المزيد
عصيان مدني في الخرطوم

الشرطة تواجه مظاهرات الخرطوم بقنابل الغاز..ووفاة شخص

نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن شهود عيان، أن عدة تظاهرات تم تنظيمها في مدينة الخرطوم بالسودان، بالتزامن مع دخول العصيان المدني حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية صباح اليوم الأحد وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر، ليرتفع بذلك عدد القتلى إثر فض القوات السودانية اعتصام القيادة العامة لـ115 شخصا. وقال الحساب الرسمي للجنة الأطباء على موقع تويتر "ارتقت روح الشهيد وليد عبد الرحمن قبل قليل بمدينة بحري، متأثراً بجراحه إثر الإصابة بطلق ناري مباشر في الصدر".
عصيان في السودان

العصيان.. آخر أوراق حراك السودان للوصول لسلطة مدنية

بعد يوم واحد من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع قادة المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحراك الاحتجاجي في السودان بشكل منفصل في مسعى لإحياء المحادثات التي توقفت عقب تفريق اعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم، ينطلق اليوم الأحد عصيان مدني وإضراب سياسي مفتوح لن ينتهي حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية، كورقة ضغط على المجلس العسكري الحاكم. وتفاقمت الأوضاع في السودان عقب أحداث فض الاعتصام قبالة مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم الإثنين الماضي.
مظاهرات-في-السودان (4)

حتى تسليم السلطة.. العصيان المدني بالسودان يدخل حيز التنفيذ

دخل العصيان المدني في السودان حيذ التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأحد، على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية. وشدد تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، على ألا ينتهي العصيان المدني إلا بقيام حكومة مدنية، بإذاعة "إعلان بيان تسلم السلطة" عبر التلفزيون السوداني. ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها، إن الغالبية العظمى من المحال التجارية والخدمية في العاصمة السودانية مغلقة.
مستوطنون

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحجة «عيد نزول التوراة»

قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، بعملية اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، بمناسبة ما يسمى "عيد نزول التوراة". وحسب مصادر فلسطينية، فإن مجموعات متتالية من المستوطنين جددت اقتحاماتها للمسجد الأقصى، عبر باب المغاربة الذي تسيطر على مفاتيحه سلطات الاحتلال، وتتم عبره الاقتحامات للمسجد الأقصى يوميا "باستثناء يومي الجمعة والسبت" من كل أسبوع. وأكد شهود عيان أن أفرادا من الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية تتنشر في ساحات المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات وجولات المستوطنين في ساحاته.
اقرأ المزيد من الأخبار
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-04

وثائق عسكرية «مسربة» تكشف خطة أردوغان في قبرص

تحت عنوان "وثائق مسربة تكشف تغييرات أردوغان الكبرى بقوات تركيا في قبرص"، نشر موقع "سكاي نيوز - عربية"، اليوم السبت، تقريرا حول أطماع تركيا في البحر المتوسط، وسعيها للتنقيب عن الغاز دون أي احترام لجزيرة قبرص وحدودها البحرية، إذ كشفت وثائق عسكرية مسربة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ بتنفيذ عملية كبرى بالجيش، تم بموجبها إقالة العديد من الضباط القياديين في القوات التي تحتفظ بها بلاده في قبرص المقسمة بموجب "أدلة واهية"، حسب "سكاي نيوز - عربية".
نتنياهو

نتنياهو يهدد السوريين: الضربات القادمة أقوى بكثير

علق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، على الغارة التي شنتها طيران جيشه، فجر اليوم الأحد، على عدد من الأهداف العسكرية داخل الأراضي السورية، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين أثناء تصدي الدفعات الجوية في دمشق للهجوم الصاروخي، إذ قال نتنياهو، إنه أعطى الأوامر ?لتنفيذ الغارة بعد مشاورات أمنية، بناء على طلب شخصي منه، موضحا: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها للجيش الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".
دمار-سوريا (2)

اعتراف رسمي.. التحالف الدولي: قتلنا 1300 مدني في سوريا والعراق

أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1302 من المدنيين "دون قصد" منذ بدء عملياته العسكرية في عام 2014، للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، مشيرا في بيان نقلت "فرانس برس" تفاصيله، إلى أن القوات التابعة للتحالف شنت 34.502 غارة بين أغسطس من عام 2014 ونهاية أبريل من العام الجاري، مضيفا أنه خلال هذه الفترة واستنادًا إلى المعلومات المتاحة فإن ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا "دون قصد" نتيجة تلك الغارات، موضحا أنه لا يزال هناك 111 تقريرا حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها ولم يتم الكشف عنها بعد.
الجيش-السورى

الجيش السوري يسقط طائرة محملة بالقنابل قرب مطار حماة

أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن قوات من الجيش نجحت فى إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، قرب مطار حماة، شمالي البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد التلفزيون الرسمي السوري أن طائرة الدرون تم تسييرها من قبل تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن طائرة مسيرة قامت في وقت سابق بإسقاط عدد من القنابل على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، وهو ما تسبب في وقوع دمار كبير بالمحطة. وقال مصطفى شنتوت، مدير محطة الزارة إن طائرة مسيرة للمجموعات الإرهابية أسقطت قنابل عدة على محطة توليد الزارة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org