مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في هجوم غرب سوريا
تحرير:وكالات
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
الجيش التركي-أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، اليوم الأحد، مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم.
كان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين الأتراك والروس يراجعون نشر قواتهم في منطقة تل رفعت السورية الحدودية، بعد يوم واحد من مقتل جندي تركي على حدود بلاده مع سوريا، وفقًا لسبوتنيك.
وذكر قطاي، لمحطة «كانال 7 الإذاعية»، الاتفاق كان لنتوقف عند هذا الحد بتل رفعت، لكن إذا استمرت هذه الهجمات فقد يتخذ هذا شكلا مختلفا، مضيفًا: «نحن نناقش هذا مع روسيا. والجيش التركي سيواصل عملياته على طول حدوده حتى يتم القضاء على جميع التهديدات».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس
وذكر قطاي، لمحطة «كانال 7 الإذاعية»، الاتفاق كان لنتوقف عند هذا الحد بتل رفعت، لكن إذا استمرت هذه الهجمات فقد يتخذ هذا شكلا مختلفا، مضيفًا: «نحن نناقش هذا مع روسيا. والجيش التركي سيواصل عملياته على طول حدوده حتى يتم القضاء على جميع التهديدات».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، أن أربعة جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان في هجومين منفصلين شنهما متشددون أكراد، مضيفة أن الجيش رد على الهجوم.
ويشن الجيش التركي بانتظام غارات جوية على المسلحين الأكراد في شمال العراق. وقصف المواقع التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة تل رفعت في وقت سابق هذا العام، قائلا إن هذا كان ردا على إطلاق النار من قبل وحدات حماية الشعب.
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