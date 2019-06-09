مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في هجوم غرب سوريا

تحرير:وكالات ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

الجيش التركي-أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، اليوم الأحد، مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم. كان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين الأتراك والروس يراجعون نشر قواتهم في منطقة تل رفعت السورية الحدودية، بعد يوم واحد من مقتل جندي تركي على حدود بلاده مع سوريا، وفقًا لسبوتنيك.

وذكر قطاي، لمحطة «كانال 7 الإذاعية»، الاتفاق كان لنتوقف عند هذا الحد بتل رفعت، لكن إذا استمرت هذه الهجمات فقد يتخذ هذا شكلا مختلفا، مضيفًا: «نحن نناقش هذا مع روسيا. والجيش التركي سيواصل عملياته على طول حدوده حتى يتم القضاء على جميع التهديدات». وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس