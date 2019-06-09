جريمة

هزار ثقيل.. رجل يصيب زوجته بطلق خرطوش في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
"هزار تقيل شوية .. ماكنتش أقصد".. هكذا اعترف زوج في العقد الرابع من العمر بإصابته زوجته أثناء العبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" – خاصية شقيقه – حيث قام بإطلاق طلق نحوها فأصابها بأسفل منطقة الظهر بإصابة بالغة بمحافظة الإسكندرية، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل يفيد ورود إشارة من مستشفى سموحة الجامعى بوصول السيدة "ف.أ.ع" 30 عاما، ربة منزل، تعانى نتيجة إصابتها بطلق ناري وترقد فى حالة حرجة وجار علاجها.
على الفور توجهت قوة من قسم شرطة أول الرمل لاستبيان حقيقة الواقعة واستجواب السيدة المصابة إذا سمحت حالتها الصحية، واستجواب أهليتها وشهود العيان وكانت المفاجأة حينما أقرت الزوجة بأن زوجها وراء الحادث. واعترف الزوج المدعو "م.أ.م" 32، عاما، محاسب، بأنه من أصاب زوجته بدون قصد أو عمد، وذلك أثناء زيارته لوالده
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6 أغسطس.. سماع الشهود بقضية قتل الطفل يوسف

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 22 جنوب الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، نتيجة إطلاقهم النيران خلال حفل زفاف بمدينة السادس من أكتوبر، إلى 6 أغسطس المقبل، لسماع شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين طاهر محمد أبو طالب وخالد أحمد عبد التواب، واللذان سلما نفسيهما للشرطة، بعد رفض المحكمة معارضتهما على الحكم الغيابي الصادر ضدهما، من خلال المحامين دون حضورهما الجلسة، وهو ما جعل المحكمة تعتبر معارضتهما كأن لم تكن وأجبرتهما على تسليم نفسيهما، للاستفادة من إعادة المحاكمة.
حشيش

«بطل تشرب حشيش» زوجة تنذر زوجها على يد محضر (مستند)

لم تفلح محاولاتها في إثناء زوجها عن الإقلاع عن تعاطي المخدرات وشرب الحشيش، يئست من تكرار حديثها مع الزوج لإقناعه بترك صحبة السوء، ولما أصبحت حياتها مهددة بعدم الأمان، خشية قدوم رجال الشرطة في أى وقت لمسكنها للقبض على زوجها، لم تجد الزوجة المغلوبة على أمرها مفرا من إنذاره على يد محضر، وإمهاله فرصة للامتناع عن تعاطي «الحشيش»، في مدة أقصاها 30 يوما، لأن حياتها أصبحت مهددة وغير مستقرة، وفقا لما جاء بالإنذار، ليصبح هذا الإنذار هو الأول من نوعه، الذي يقدم في هذا السياق.
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تعرف على عقوبة الطلبة والمشرفين في «تسريب الامتحان»

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجزء من ورقة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وهي الواقعة التى أثارت حالة من اللغط عن زعم تسريب الامتحان، والسخرية لاحتواء الصورة المنشورة على رقم جلوس الطالب، بما يمكن المختصين من التعرف على هويته، إلى أن اتضح أن صاحبة الورقة طالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن شقيقتها هى من قامت بالتقاط الصورة ونشرتها، وتم فرض عقوبات إدارية على المشرفين على لجنة الامتحان، ونرصد فى السطور التالية التبعات القانونية للواقعة، وهل ستتضمن محاسبة جنائية على دخول التليفون لجنة الامتحان.
مترو الأنفاق

شرطة المترو تعيد طفلا تائها لأهله بمحطة السادات

حرصًا من وزارة الداخلية على دورها الاجتماعي، قامت شرطة النقل والمواصلات بإعادة طفل لذويه بعدما تاه من أهله في محطة مترو أنور السادات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى عثور الخدمات الأمنية بالمترو على طفل تائه، يبلغ من العمر 8 سنوات، وبعد تقديم الرعاية اللازمة للطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة التوصل لأهليته، أمكن التوصل لوالدته "ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة".. وقد تم استدعاؤها وتسليمها الطفل عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.
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امرأة-تحمل-سكين

«المرأة والسكين».. جريمة «آية» بعد شهرين جواز

سنوات من الكفاح والعرق والعمل المتواصل كان يحلم خلالها «محمد» الشاب الثلاثيني أنه بزواجه ستنتهي سنين الشقاء والتعب، كاد يطير من الفرحة بعد تجهيز شقة الزوجية، وبدأت الخطوة الأخيرة في البحث عن «بنت الحلال» لتقاسمه حياته، وسرعان ما استقر على «آية» فتاة عشرينية جميلة من أسرة متواضعة لن ترهقه في الكثير من النفقات تقدم لخطبتها بعد أن أمهل أسرتها وقتا للرد على طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، وسرعان ما جاءت الموافقة وتم الزفاف وانتقلا إلى عش الزوجية حالما ببدء حياة جديدة ولم يكن يتخيل أنها النهاية وستغرس زوجته سكينا في قلبه وتلقي بجثته في الشارع.
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قتيلان و4 مصابين في انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص آخرون، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث مروري وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، بمدخل أبيس 8، دائرة قسم شرطة محرم بك، بوسط الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي ووجود وفيات وعدد من المصابين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة.
القبض-على-متهم

ضبط 4 أشخاص سرقوا سيارة محملة بـ57 طن فول صويا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على سيارة محملة بـ57 طن فول صويا بعد الاعتداء على سائقها بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، والذى تلقى بلاغا من سائق يبلغ من العمر 40 عاما لتعرضه للسرقة بالإكراه من 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، قاموا بالاستيلاء على السيارة قيادته محملة بـ57 طن فول صويا عقب تحميلها من أحد مصانع الزيوت الكائنة بدائرة القسم، في الاتجاه لتسليمها لإحدى الشركات بالدقهلية وقاموا باصطحابه كرها عنه بداخل سيارتهم ثم تركوه بإحدى المناطق واستولوا منه على مبلغ 5 آلاف جنيه وهاتفه المحمول وفروا هاربين.
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إنقاذ سيدة بعد انهيار جزء من عقار في الإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية سيدة عجوزا بالعقد السابع من العمر من الموت المحقق، وذلك أسفل أنقاض عقار محل سكنها وذلك بدائرة قسم شرطة أول الرمل بشرق محافظة الإسكندرية، حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل بورود بلاغ من المواطنين وأهالي المنطقة بسقوط أجزاء من أحد العقارات القديمة بدائرة القسم، واحتجاز سيدة عجوز تحت الأنقاض وتمكنوا من إنزالها وتم تقديم كل الرعاية لها ومراعاتها صحيا.
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