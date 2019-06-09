هزار ثقيل.. رجل يصيب زوجته بطلق خرطوش في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

صورة أرشيفية

"هزار تقيل شوية .. ماكنتش أقصد".. هكذا اعترف زوج في العقد الرابع من العمر بإصابته زوجته أثناء العبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" – خاصية شقيقه – حيث قام بإطلاق طلق نحوها فأصابها بأسفل منطقة الظهر بإصابة بالغة بمحافظة الإسكندرية، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل يفيد ورود إشارة من مستشفى سموحة الجامعى بوصول السيدة "ف.أ.ع" 30 عاما، ربة منزل، تعانى نتيجة إصابتها بطلق ناري وترقد فى حالة حرجة وجار علاجها.

على الفور توجهت قوة من قسم شرطة أول الرمل لاستبيان حقيقة الواقعة واستجواب السيدة المصابة إذا سمحت حالتها الصحية، واستجواب أهليتها وشهود العيان وكانت المفاجأة حينما أقرت الزوجة بأن زوجها وراء الحادث. واعترف الزوج المدعو "م.أ.م" 32، عاما، محاسب، بأنه من أصاب زوجته بدون قصد أو عمد، وذلك أثناء زيارته لوالده