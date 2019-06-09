الورقة الثانية.. طلاب ثانوي «المكفوفين» يؤدون امتحان العربي

تحرير:أمينة محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

طريقة برايل - أرشيفية

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، صباح اليوم الأحد، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019، في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 192 طالب/ طالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية، بعدما أدوا أمس السبت امتحان "الورقة الأولى". وحرص خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير