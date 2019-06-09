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الورقة الثانية.. طلاب ثانوي «المكفوفين» يؤدون امتحان العربي

تحرير:أمينة محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
طريقة برايل - أرشيفية
طريقة برايل - أرشيفية
أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، صباح اليوم الأحد، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019، في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 192 طالب/ طالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية، بعدما أدوا أمس السبت امتحان "الورقة الأولى". وحرص خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير
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البرلمان يوافق نهائيا على الحد الأدنى للعلاوة

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، نهائيا في اجتماعها اليوم على مشروع قانون الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا، في حضور وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ووفقا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا.
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عبد العال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين «88،85»، من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، إذ نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%.
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رئيس النواب: «هيومان رايتس» تشارك في هدم الأنظمة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، إن منظمة هيومان رايتس ووتش «مُسيسة»، مشيرًا إلى أن الكثير يعلم أن هذه المنظمة تشارك في هدم كثير من أنظمة الدول، جاء ذلك تعقيبًا على ما أثاره النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بشأن منظمة هيومان رايتس، واصفًا التقرير الصادر مؤخرًا حول الأوضاع في سيناء، بقوله: «لا يمكن أن يصدر إلا من خلال منظمة إرهابية». وقال بكري: «نحن تعودنا على هذه التقارير من تلك المنظمات، رافضًا المساس بوطنية أهالي سيناء».
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هل ينهي تعديل «المنظمات النقابية» التحفظات الدولية؟

بعد مرور أكثر من عام على التطبيق الفعلي لقانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 سنة 2017، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد القانون، الذى أحالته إلى مجلس النواب، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وذلك بتخفيض العدد المطلوب لتشكيل المنظمات النقابية من 150 إلى 50 عاملا، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من أجل تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
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ننشر تعديلات نموذج إجابة «عربي» الثانوية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تعديل نموذج الإجابة الخاص بمادة اللغة العربية التي أدى امتحانها طلاب الثانوية العامة أمس السبت، وقالت المصادر إن التعديلات تضمنت تصحيح السؤال الأول من "التعبير" الخاص بالتقرير عن الأنشطة المدرسية بناء على الكلام الذي كتبه الطالب بداخله سواء بصيغة الماضي أو المستقبل وليس الإطار. كما تضمنت التعديلات، أنه سيتم تصحيح اختياري القصة وستكون الإجابتين صحيحتين، وهما "حديقة المعلم _ يذهب لإنشاد الشاعر".
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إغماء طالبة ومنع طالب من الامتحان في القليوبية

شهد امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية للعام الدراسى 2019/2018، التي انطلقت اليوم السبت وتنتهى 3 يوليو المقبل، تعرض طالبة بلجنة مدرسة كفر عليم بقرية القلج التابعة للإدارة التعليمية بالخانكة بمحافظة القليوبية لحالة ضيق شديد فى التنفس وإغماء، وجرى نقلها بسيارة إسعاف وعمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها، كما تم منع طالب بإحدى اللجان التابعة لإدارة بنها التعليمية من دخول الامتحان بعد حضوره متأخرا عن الموعد المحدد بنحو 45 دقيقة، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة قانونا بشأن الواقعة.
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ضحايا العربي| 4 حالات إغماء لطالبات ثانوية بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، أربع حالات إغماء داخل لجان الثانوية العامة، خلال امتحان مادة اللغة العربية، حيث غابت عن الوعي الطالبة إسراء مصطفى الدسوقي، 18 عاما، بمدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات، التابعة لإدارة المنزلة التعليمية، في الساعة الأخيرة من الامتحان، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تعرضت الطالبة دنيا حسن محمد، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، للإغماء، ورفضت نقلها إلى المستشفى، واستقرت حالتها.
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شوقي: 95 ألف طالب أدوا الامتحان الإلكتروني حتى الآن

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي تعمل على أكمل وجه مع طلاب المدارس الخاصة الآن، مشيرا إلى أن كان هناك مشكلة تقنية تم التعامل معها بشكل فوري، وأضاف أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية في الفترة الصباحية لامتحان اللغة العربية بلغ 95 ألف طالب وطالبة، جاء ذلك بعد انتهاء الفترةا الأولى لامتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية، والذي يؤديه نحو 650 ألف طالب وطالبة.
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