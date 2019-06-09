إنستجرام ينافس «تيك توك».. ويتيح خاصية جديدة

أطلق تطبيق إنستجرام خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة مقاطع أغان إلى قصصهم، حيث يريد إنستجرام أن يسهل على المستخدمين الغناء مع أغانيهم المفضلة
نحبها أو نكرهها، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا مهما من يومنا حتى ولو حاولنا جاهدين الابتعاد عنها، وهي التي أدخلت الكثير من المصطلحات لثقافتنا وأصبحت جزءًا من نمط حياتنا، فعندما نعلم أن عدد البشر المتصلين بالإنترنت في العام الجاري أكثر من 4.021 مليار إنسان، نتأكد أنها مهمة جدا في يومنا العادي.
الفترة الأخيرة شهدت صعودًا حادا في معدلات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الإنستجرام وتيك توك.
بعد نجاح تيك توك اللافت على مستوى العالم، تزايدت شعبية المنصة العالمية الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، بشكل كبير في مصر.
أصبح هذا التطبيق حديث الساعة. مع وصول معدلات انتشار الهواتف المتحركة في مصر إلى 66% و في الإمارات إلى 78%، ارتفعت تباعًا معدلات الوصول للبيانات، وأصبح المستخدم يبحث عن محتوى قصير لا يستهلك الكثير من وقته، وترافق ذلك مع تغيير كبير في سلوك المستخدم فيما يتعلق بإنشاء المحتوى ومتابعته، وأصبحنا نشهد اليوم
أصبح هذا التطبيق حديث الساعة. مع وصول معدلات انتشار الهواتف المتحركة في مصر إلى 66% و في الإمارات إلى 78%، ارتفعت تباعًا معدلات الوصول للبيانات، وأصبح المستخدم يبحث عن محتوى قصير لا يستهلك الكثير من وقته، وترافق ذلك مع تغيير كبير في سلوك المستخدم فيما يتعلق بإنشاء المحتوى ومتابعته، وأصبحنا نشهد اليوم طريقة جديدة في التعبير.
تزامنًا مع انتشار تيك توك، سعى إنستجرام إلى تطوير تطبيقه، ليلقى نفس الرواج والانتشار في لمح البصر، كما حدث مع نظيره.
لذا، إن كنت تحاول ضبط قصتك على إنستجرام، فقد أصبح الأمر أكثر سهولة. حيث أطلق تطبيق إنستجرام خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة مقاطع أغان إلى قصصه، ليس ذلك فحسب، بل إضافة كلمات الأغنية. حيث يريد إنستجرام أن يسهل على المستخدمين الغناء مع أغانيهم المفضلة.
فبدلا من تشغيل الأغاني عبر مكبرات الصوت خلال تسجيل الفيديو، يستطيع المستخدمون دمج ما يصل إلى 15 ثانية من الأغاني مع مقاطع الفيديو والصور الخاصة بهم والتي تظهر في قصصهم مع كلمات الأغاني.
هناك عدد قليل من الأنماط والأمزجة المتاحة للاختيار من بينها، بالإضافة إلى ميزة البحث عن أي شيء غير موجود على الصفحة الأولى.
أيا كان، فما زال يمكنك إضافة الكلمات إلى أغانيك.
كما يتيح التطبيق الأساسي المملوك لموقع فيسبوك أداة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة كلمات الأغاني التي يفضلونها على الشاشة عند إضافة أغنية إلى قصص إنستجرام الخاصة بهم.
الميزة متاحة الآن للمستخدمين في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.
يمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة عن طريق فتح كاميرا إنستجرام، ثم الانتقال إلى علامة التبويب "الموسيقى". من هناك يمكنهم البحث من الأغاني المتوفرة على موسيقى إنستجرام واختيار مقطوعة موسيقية.
ستظهر الكلمات بعد ذلك على الشاشة، حيث يمكن للمستخدمين كتابة إضافة الرسوم المتحركة، من بين ميزات أخرى.
ظهرت نجمة البوب بيلي إيليش في فيديو توضيحي لشرح كيف تعمل خاصية الأغاني الجديدة.
أكد متحدث باسم Instagram لموقع TechCrunch: "يمكن أن تكون الموسيقى جزءًا كبيرًا من التعبير على تطبيق إنستجرام، بين إضافة الموسيقى إلى القصص الخاصة بهم، والتواصل مع الفنانين، وإرسال تسجيلات للأغاني بشكل متكرر، هناك طرق عديدة للتواصل مع الموسيقى. الآن، نحن نعمل على ميزات الموسيقى الخاصة بنا ونقدم القدرة على إضافة كلمات عندما تضيف أغنية إلى قصتك".
من خلال طرح كلمات القصص، بدأ إنستجرام في التعدي بشكل أكبر على مساحة تيك توك الخاصة بتطبيق الفيديو سريع الانتشار.
بدأ تيك توك كتطبيق للفيديوهات المزامنة للشفاه، لكن في الآونة الأخيرة، تحول إلى ساحة كبيرة للميمات القصيرة والمحتوى القصير في أعقاب تطبيق فاين لمشاركة الفيديو.
كما أطلق التطبيق يوم الخميس ميزة تتيح للمستخدمين بتركيب نص الأغاني على صورهم، وفقًا لموقع TechCrunch.
يأتي الأمر في الوقت الذي ينشر فيه مستخدمو التواصل الاجتماعي محتوى بشكل متزايد على القصص بدلا من نشره على صفحاتهم الخاصة.
استجابةً لذلك، لاحظت تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل تيك توك وإنستجرام وسناب شات وفيسبوك ذلك الحدث.
لتتيح إنستجرام تلك الخاصية، على عكس القصص سريعة الزوال، والتي تستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة في كل مرة، قبل أن تختفي.