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إنستجرام ينافس «تيك توك».. ويتيح خاصية جديدة

أطلق تطبيق إنستجرام خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة مقاطع أغان إلى قصصهم، حيث يريد إنستجرام أن يسهل على المستخدمين الغناء مع أغانيهم المفضلة
تحرير:مي فؤاد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
إنستجرام
إنستجرام
نحبها أو نكرهها، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا مهما من يومنا حتى ولو حاولنا جاهدين الابتعاد عنها، وهي التي أدخلت الكثير من المصطلحات لثقافتنا وأصبحت جزءًا من نمط حياتنا، فعندما نعلم أن عدد البشر المتصلين بالإنترنت في العام الجاري أكثر من 4.021 مليار إنسان، نتأكد أنها مهمة جدا في يومنا العادي. الفترة الأخيرة شهدت صعودًا حادا في معدلات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الإنستجرام وتيك توك. بعد نجاح تيك توك اللافت على مستوى العالم، تزايدت شعبية المنصة العالمية الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، بشكل كبير في مصر.
أصبح هذا التطبيق حديث الساعة. مع وصول معدلات انتشار الهواتف المتحركة في مصر إلى 66% و في الإمارات إلى 78%، ارتفعت تباعًا معدلات الوصول للبيانات، وأصبح المستخدم يبحث عن محتوى قصير لا يستهلك الكثير من وقته، وترافق ذلك مع تغيير كبير في سلوك المستخدم فيما يتعلق بإنشاء المحتوى ومتابعته، وأصبحنا نشهد اليوم
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أمازون

خدمة أمازون الجديدة تواجه العديد من الشكوك

في خطوة جديدة من نوعها تجاه تحقيق شركة أمازون لهدف ظل يراوغها على مدى سنوات؛ توصيل الطرود للزبائن خلال 30 دقيقة، امتلكت الشركة مجموعة من "طائرات بدون طيار" يمكنها توصيل هذه الطرود في المدة المحددة. على الرغم من أنها فكرة مثيرة وجديدة ومستقبلية، إلا أن أمازون لم تكشف الكثير عن تلك المهمة، ما يثير العديد من الشكوك حول تلك الخدمة. هناك العديد من الأسئلة حول خدمة الطائرات المسيرة، كيف ستتغلب الشركة على التحديات اللوجستية الكامنة، ما المناطق التي من المفترض أن تخدمها، أو لماذا تعد تلك الخدمة أفضل من وسائل الشركة الحالية لنقل الطرود.
نظام هواوي الجديد

تسريب الصور الأولى من نظام تشغيل هواوي

منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي وأمريكا، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلًا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول، وفي الوقت الحالي تم تسريب الصور الأولى لهذا التطبيق، نقلا عن "technave".
حامل أبل الجديد

يعادل ثمن آيفون.. سعر حامل شاشة أبل يثير الجدل

بعد أزمة شركة هواوي من المؤكد أن شركة أبل ستبذل قصارى جهدها من أجل التربع مرة أخرى على ساحة الأجهزة الحديثة دون منافس يعمل على زعزعة اقتصادها، وآخر ما جاءت به شاشة عرض متطورة بشكل مذهل "برو ديسبلاي إكس دي آر"، وتتميز بأنها 32 بوصة، كما أنها تبدأ من 5.000 دولار، وما زالت شركة أبل تحاول إدهاش العالم بما تصدره، وعلى الرغم من هذه الأسعار الباهظة فإنه ما زال يوجد لها معجبون يفضلون دائمًا شراء مثل هذه الماركات، ولكن دعنا نقول إنه مجرد هوس، فأصبحت تفاحة أبل بمنزلة علامة للمظاهر الكاذبة!
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جوجل

عطل فني يضرب جوجل ويوقف الجيميل ويوتيوب

تعرضت "يوتيوب وسناب شات وديسكورد ونيست"، ومواقع ويب أخرى إلى انقطاع الخدمة، مساء الأحد، بسبب عطل في خدمات جوجل كلاود. وذكرت "بزنس إنسايدر" الصحيفة الرقمية التي تهتمّ بعالم المال والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا، ما تسبب في تعطل مجموعة كبيرة من خدمات جوجل، بما في ذلك الجيميل وجوجل درايف ويوتيوب ونيست.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

لا تتوقعوا الخصوصية عند استخدام فيسبوك

من منا لم ينشئ حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك؟ ومن منا لا يشارك أصدقاؤه وأقاربه أهم لحظاته وصوره الشخصية عبر فيسبوك؟ في لمح البصر، احتل فيسبوك جزءًا كبيرًا من حياتنا، ليصبح جزءا لا يتجزأ من يومنا العادي. نقضي معظم أوقاتنا عليه، نشارك ونقرأ العديد من المنشورات وندردش مع المعارف والأصدقاء. لكن، ماذا عن الخصوصية؟ وهل تفترض أن بإمكانك أن تفعل ما تريد دونَ أن يراقبك أحد؟ كانت فضيحة تسريب بيانات أكثر من 50 مليون حساب على فيسبوك مؤخرًا بمثابة صدمة ومفاجأة لجميع محبي الشبكة الاجتماعية.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

انخفاض معدل استخدام فيسبوك.. وصعود إنستجرام

نحبها أو نكرهها، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي جزءا مهما من يومنا حتى ولو حاولنا جاهدين الابتعاد عنها، وهي التي أدخلت الكثير من المصطلحات لثقافتنا وأصبحت جزءًا من نمط حياتنا، فعندما نعلم أن عدد البشر المتصلين بالإنترنت في العام الجاري أكثر من 4.021 مليار إنسان، نتأكد أنها مهمة جدا في يومنا العادي. صدر اليوم تقرير جديد عن شركة eMarketer الأمريكية، والذي وجد أن متوسط الوقت الذي يقضيه المراهقون يوميا على فيسبوك انخفض بنسبة 3 دقائق في عام 2018 إلى 38 دقيقة في اليوم.
فيسبوك

فيسبوك تطلق نظارات واقع جديدة معززة بـAR

تجربة الواقع المعزز هي تجربة تحاكي الحاسبات، إلا أنها تنقل المشاهد بعرض 2D أو 3D في محيط المستخدم، حتى يتم دمج المشاهد بعرض يندمج مع المشاهد الواقعية المحيطة بالمستخدم، لخلق عرض مركب. يمكن للمستهلك أن يستخدم تقنية الواقع المعزز AR، لتظهر معلومات أو بيانات عن طريق طبقات مشاهد تظهر للمستخدم في الواقع الافتراضي، حيث يمكن أن يستكشف المستخدم على سبيل المثال مواقع المطاعم التي توجد في محيطه، ويظهر كعرض 3D للمستخدم في الوقت الحقيقي يتزامن مع سير المستخدم في الطرق.
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