إنستجرام ينافس «تيك توك».. ويتيح خاصية جديدة

أطلق تطبيق إنستجرام خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة مقاطع أغان إلى قصصهم، حيث يريد إنستجرام أن يسهل على المستخدمين الغناء مع أغانيهم المفضلة

تحرير:مي فؤاد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

إنستجرام

نحبها أو نكرهها، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا مهما من يومنا حتى ولو حاولنا جاهدين الابتعاد عنها، وهي التي أدخلت الكثير من المصطلحات لثقافتنا وأصبحت جزءًا من نمط حياتنا، فعندما نعلم أن عدد البشر المتصلين بالإنترنت في العام الجاري أكثر من 4.021 مليار إنسان، نتأكد أنها مهمة جدا في يومنا العادي. الفترة الأخيرة شهدت صعودًا حادا في معدلات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الإنستجرام وتيك توك. بعد نجاح تيك توك اللافت على مستوى العالم، تزايدت شعبية المنصة العالمية الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، بشكل كبير في مصر.

أصبح هذا التطبيق حديث الساعة. مع وصول معدلات انتشار الهواتف المتحركة في مصر إلى 66% و في الإمارات إلى 78%، ارتفعت تباعًا معدلات الوصول للبيانات، وأصبح المستخدم يبحث عن محتوى قصير لا يستهلك الكثير من وقته، وترافق ذلك مع تغيير كبير في سلوك المستخدم فيما يتعلق بإنشاء المحتوى ومتابعته، وأصبحنا نشهد اليوم