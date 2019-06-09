رياضة

محسن صالح يسخر من عامر حسين: أهلا بالتخطيط الآلي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
عامر حسين
عامر حسين
سخر محسن صالح المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين بسبب كثرة تغيير مواعيد مباريات الدوري الممتاز، حيث نشر صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حاج عامر حسين لديه خبرة طويلة في وضع جداول المسابقات مثل خبرة واضع جدول تحركات حركة البواخر والقطارات والطائرات، ومع تطور أجهزة الملاحة والوقود والمركبات وتضاعف وتعقد خطوط السير استغنت الدول المتقدمة عن الحاج عامر تبعها واستعانت بالتكنولوجيا الحديثة.. شكرًا حاج عامر أهلا بالتخطيط الآلي».
كانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، قررت تحديد مواعيد مباريات فريقي الأهلي والزمالك المتبقية، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، خلال يوليو المقبل، حيث حددت أيام 22 و25 و29 من شهر يوليو، لمباريات القلعة البيضاء أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي. وحددت أيام 25 و29
اقرأ المزيد
أحمد أحمد رئيس الكاف

قرار جديد من فرنسا تجاه رئيس «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن السلطات الفرنسية سمحت لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، بالتوجه إلى بلده مدغشقر، حيث كان في باريس، من أجل خضوعه للاستجواب من جانب مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم للمحليين 2018، التي استضافتها المغرب، لكن كاف قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع تاكتيكال ستيل.
الزمالك-والداخلية‎ (1)

الجبلاية تفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، مستعدة لترك محمود عبد الرحيم (جنش) وعمر صلاح، حارسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفريق الأبيض، حال موافقته على اللعب بدون الدوليين واستكمال الدوري، قبل بطولة كاس الأمم الإفريقية، وعلم «التحرير»، أن شوبير قال في حديث لمقربين منه، إن اتحاد الكرة يفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين مع السماح لجنش وصلاح بالانضمام للفريق من أجل المشاركة معه.
كوت ديفوار‎

زاها على رأس قائمة كوت ديفوار لكأس الأمم الإفريقية

أعلن إبراهيما كامارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن القائمة النهائية لمنتخب الأفيال التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، والتي ستبدأ من الفترة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث أوقعت القرعة منتخب كوت ديفوار في المجموعة الرابعة بجانب المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا، وتعد هي المجموعة الأقوى في البطولة، ونشر الحساب الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة منتخب ساحل العاج، وجاءت كالتالي..
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يمنع لاعبه من خوض المران لهذا السبب

رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، خوض مصطفى محمد لاعب الفريق، الذي انتهت إعارته من صفوف طلائع الجيش، خوض التدريبات اليوم، حيث منع مسئولو الفارس الأبيض خوض مصطفى محمد التدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت، كما رفضوا خوضه بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيم بالنادي، وبرر الجهاز الفني للزمالك هذا القرار برغبتهم في عدم تشتيت اللاعبين بانضمام العناصر التي انتهت فترة إعارتهم، قبل انتهاء الموسم الجاري من بطولة الدوري الممتاز.
بيراميدز-والداخلية (3)

طاقم تحكيم مصري لمباراة بيراميدز وحرس الحدود غدًا

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تغيير ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره حرس الحدود المقرر لها في تمام الساعة العاشرة من مساء غدٍ الخميس، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وقررت لجنة المسابقات إقامة المباراة على ملعب جهاز الرياضة العسكري بدلًا من استاد حرس الحدود (المكس)، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن مباراة بيراميدز وحرس الحدود غدًا، سيديرها طاقم حكام مصري.
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (7)

اتحاد الكرة يعلن المواعيد النهائية للدوري اليوم

يعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، المواعيد النهائية للمباريات المؤجلة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وكأس مصر. كان مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قد أعلن، أمس الإثنين، عن دراسة مقترح باستكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بدون اللاعبين الدوليين، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده على خلفية الأزمة التي نشبت مؤخرًا.
الزمالك-وبيراميدز (4)

المسابقات تعلن مواعيد مباريات الأسبوع الأخير للدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018 /2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الاثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، لتتبقى بعض المباريات المؤجلة للزمالك، وكذا الأهلي الذي سيواجه المقاولون ثم الزمالك في ختام المنافسة، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org