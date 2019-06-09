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«زومبي وساحرات».. الرعب يسيطر على عرض أزياء موسكينو

أقام المصمم جيريمي سكوت، مؤسس بيت أزياء موسكينو، في استوديوهات يونيفرسال عرضا لعرائس ترتدي فساتين زفاف ممزقة، وتنورة مغطاة بالتول، بالإضافة إلى قفازات على شكل هيكل عظمي
تحرير:فيروز ياسر ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
عرض أزياء مرعب
عرض أزياء مرعب
استحوذ المصمم المقيم في لوس أنجلوس، جيريمي سكوت، مؤسس بيت أزياء موسكينو، على استوديوهات يونيفرسال لإحياء ذكرى الوحوش الشهيرة كالتي تظهر في عيد الهالوين مثل دراكولا، برايدزيلا، بالإضافة إلى الأشباح. وقبل طلوع الفجر، ظهرت عارضات أزياء مخيفات في شارع كولونيال -المعروف باسم ويستريا لين مثلما أطلق عليه مسلسل ربات بيوت يائسات- حيث ارتدين باروكات ملونة ويظهر السواد تحت عينيها، كما يرتدي العارضات وعارضو الأزياء سلاسل حمراء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Hollywood Reporter.
كان الهدف مما قام به مصمم الأزياء عكس صورة الضواحي والمنازل الأمريكية التي ظهرت في أفلام الرعب، ليغزوها الزومبي والغول ومصاصو الدماء والساحرات. اقرأ أيضا: «خارج عن المألوف».. عرض أزياء من البالونات السحرية مع بدء العرض رقصت عارضة الأزياء سوكي ووترهاوس وهي تدق على الأبواب وبدأت الأغنية من
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تجديد-المطـبخ (4)

تخلصي من البقع وارمي الكراكيب.. جددي مطبخك القديم

هناك الكثير من الأجزاء والأثاث في المنزل بحاجة إلى التغيير خاصة إذا مر عليه وقت طويل، وبالطبع هذا الأمر يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، لكن لا تحملي الهم، حيث كشفت مصممة الديكور الأسترالية تشيري باربر كيف حولت مطبخًا خشبيا قديما إلى مملكة للسيدات، حيث تخلصت من خزانات الثمانينيات ذات التصميم القديم، وأضافت اللمسات العصرية ليصبح المطبخ لونه أخضر بلون النعناع، وقالت في مدونتها «التجديد من أجل الربح»، إن أحد الأشياء الرئيسية التي قامت بها استخدام الطلاء، لتحويل المكان، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
Max-Mara (4)

نساء فوق سن الـ50 يرتدين تصميمات من ماكس مارا

في عالم الموضة دائما ما نجد الفتيات والمراهقات موجودات على المسرح ليعرضن ما يُقدمه مصممو الأزياء في شكل مميز للغاية، ولكن يجب التفكير قليلا في النساء فوق الـ50 عاما، في الغالب لم تشاهد دول العالم أي عروض تخصهن في الأزياء. ولكن خلال هذا العام، اهتمت دار الأزياء الإيطالية ماكس مارا، بالنساء فوق سن الخمسين في متحف «نيوس» ببرلين، حيث ظهرت كل من المغنية الألمانية أوت ليمبر صاحبة الـ55 عامًا، والناشطة فى مجال الحفاظ على المحيطات كارولين ميرفي، 44 سنة على المسرح، وذلك وفقا لما ذكره موقع InStyle Magazine Australia.
التان

بدلا من التعرض للشمس.. اعملي «تان» في البيت

تستغل الكثير من الفتيات شمس الصيف للحصول على بشرة باللون البرونزي من خلال عمل «تان»، بالجلوس تحت الشمس في الأوقات التي لا تكون فيها الأشعة فوق البنفسجية موجودة وضارة، كما تلجأ أخريات إلى شراء منتجات تعطي لها لون البشرة المطلوب، ولكن أغلبها يحمل رائحة كريهة، بالإضافة إلى وجود مواد كيميائية ضارة، وإذا كنتِ ترغبين في توفير المال والحصول على لون بشرة برونزي بطريقة صحية وبدون التعرض للشمس أيضا، هناك بعض المنتجات التي يمكنك استخدامها من داخل منزلك للقيام بهذا الأمر، تعرفي عليها حسبما ذكرها موقع Bellatory.
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