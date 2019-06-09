«زومبي وساحرات».. الرعب يسيطر على عرض أزياء موسكينو

أقام المصمم جيريمي سكوت، مؤسس بيت أزياء موسكينو، في استوديوهات يونيفرسال عرضا لعرائس ترتدي فساتين زفاف ممزقة، وتنورة مغطاة بالتول، بالإضافة إلى قفازات على شكل هيكل عظمي
استحوذ المصمم المقيم في لوس أنجلوس، جيريمي سكوت، مؤسس بيت أزياء موسكينو، على استوديوهات يونيفرسال لإحياء ذكرى الوحوش الشهيرة كالتي تظهر في عيد الهالوين مثل دراكولا، برايدزيلا، بالإضافة إلى الأشباح.
وقبل طلوع الفجر، ظهرت عارضات أزياء مخيفات في شارع كولونيال -المعروف باسم ويستريا لين مثلما أطلق عليه مسلسل ربات بيوت يائسات- حيث ارتدين باروكات ملونة ويظهر السواد تحت عينيها، كما يرتدي العارضات وعارضو الأزياء سلاسل حمراء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Hollywood Reporter.
كان
الهدف مما قام به مصمم الأزياء عكس صورة
الضواحي والمنازل الأمريكية التي ظهرت
في أفلام الرعب، ليغزوها الزومبي والغول
ومصاصو الدماء والساحرات.
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مع
بدء العرض رقصت عارضة الأزياء سوكي
ووترهاوس وهي تدق على الأبواب وبدأت
الأغنية من
كان
الهدف مما قام به مصمم الأزياء عكس صورة
الضواحي والمنازل الأمريكية التي ظهرت
في أفلام الرعب، ليغزوها الزومبي والغول
ومصاصو الدماء والساحرات.
اقرأ أيضا: «خارج عن المألوف».. عرض أزياء من البالونات السحرية
مع
بدء العرض رقصت عارضة الأزياء سوكي
ووترهاوس وهي تدق على الأبواب وبدأت
الأغنية من عيد الهالوين، وارتدت العارضات
العباءات المطرزة بأشكال العنكبوت،
والفساتين الترتر، بالإضافة إلى وجود
الرسومات الليلية المظلمة
والإكسسوارات المستوحاة من ديكورات عيد
الهالوين التى تضيء فى الظلام أثناء
العرض.
ومن
ضمن أفلام الرعب التي تم تصميمها في استوديو يونيفرسال، فرانكشتاين ودراكولا عام 1931، والمومياء عام 1932 وعروس
فرانكشتاين في عام 1935.
ومن
ضمن العروض التي تم تقديمها، عرائس يرتدين فساتين زفاف ممزقة، وتنورة مغطاة بالتول،
بالإضافة إلى قفازات على شكل هيكل عظمي.
وتقول
فنانة المكياج، كابوكي: «أردنا
أن يكون مثل عرض للأزياء، ولكننا نشير
إلى أن الهالوين يعتمد على المكياج بشكل
كبير أكثر من الملابس، والعرض ليس للكبار
فقط، بل هناك مجموعة من الصغار يجسدون
الشخصيات التي يحبونها مثل باتمان».
كما
قالت إن المكياج يخلق شخصيات كالأفلام،
حيث تبدو بعض العارضات مرعبة للغاية،
وأخرى ساذجة كالتي تظهر في مكياج الأطفال،
وفي الكواليس تم تطبيق الملابس والإكسسوارات
على نماذج مزيفة كالمانيكان، مضاف إليها بعض
الدماء.
ومن ناحية أخرى، تحدث
مصفف الشعر جيمي بول عن لمساته السحرية
في تلك العروض، حيث عمل على صبغ شعر أحد
عارضي الأزياء باللون البرتقالي الذي
يشبه لون رأس اليقطين التي لابد من وجودها
خلال الاحتفال بالهالوين، وبالطبع
استخدم مثبتات الشعر.
ومن
ضمن تصفيفات الشعر المفضلة لديه، قام بول
بتحويل فتاة إلى دمية قديمة مكسورة شعرها
أشقر، وترتدي قفازات مصنوعة من أكياس
القمامة.
كما يقول «بول» إنه تحدث كثيرًا مع «سكوت» عن الرعب
وعيد الهالوين، مما دفعه إلى اختيار شعر
مستعار أخضر فاتح، بنفسجي، وأسود، أحمر
وبرتقالي، وغالبًا ما يكون مجعدًا، وذلك
لأن جميعها تذكره بأطفال التسعينات.
في
هذه الأثناء، أعطى فنان الأظافر، سواروفسكي
يوكو، كل نموذج مانيكيرًا لامعًا يحمل
ظلالا بين الأخضر النيون والذهبي والوردي،
موضحا أنه من اليابان وغالبا ما يعتمد أسلوبا مفعما بالحيوية.
ومثلما
كان هذا العرض مختلفا، اهتمت دار الأزياء
الإيطالية ماكس مارا، بالنساء فوق سن
الخمسين في متحف «نيوس» ببرلين منذ
أيام، حيث تم عرض المعاطف الواقية من
المطر، مع البلوزات والسراويل المتناسقة،
كما تتألف المجموعات أحادية اللون من
الياقة المدورة الرفيعة، هذا بالإضافة
إلى السترات الصوفية الضيقة، والبلوزات
الناعمة، والجيبات البليسيه؛ وعرضت نسخة
من معطف تيدي بير الشهير مع خيوط معدنية،
كما ظهرت عارضات أخريات ببدلة بيضاء وقميص
أبيض، بالإضافة إلى صدرية وربطة عنق
للرجال.
وتم
اختيار برلين لهذ1 العرض، لهوس
المدير الإبداعي للشركة بها، بالإضافة
إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثلاثين
لسقوط حائط برلين.