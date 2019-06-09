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6 مليارات جنيه أرباح البورصة في أول جلسة بعد العيد

تحرير:أمل نبيل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
البورصة
البورصة
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 5.8 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 13911.66 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 601.2 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1532.54 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 564.13 مليون جنيه من خلال التداول على 97.34 مليون سهم من خلال 16.05 ألف عملية منفذة.
وبنهاية التعاملات تم التداول على 159 سهما، ارتفع منها 97 سهما، وانخفض 18 سهما بينما استقرت أسعار 44 سهما دون تغيير. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 59.70 مليون جنيه و6.10 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب نحو البيع بصافي بيعي 65.80 مليون جنيه. اقرأ أيضا: هل تؤجل الحكومة طرح شركاتها
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بعد مماطلتهم.. هل يمكن الاستغناء عن السياحة الروسية؟

روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض (الشارتر) إلى مصر هذا العام، حسب ما ذكره تقرير لوكالة أنباء سبوتنيك يوم الجمعة، نقلا عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتروف. جاءت تصريحات مانتوروف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرج، عقب لقائه في اليوم السابق مع وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار. وقال مانتوروف إن "من الصعب أن أقول متى سيحدث هذا -استئناف رحلات الطيران العارض بين البلدين- لكن نعول على أن يكون في هذا العام، على الأرجح».
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (4)

خطة من وزارة «التموين» لضبط أسعار السلع والخضروات

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال جهاز تنظيم التجارة الداخلية للتعامل مع أزمات السوق المحلية والتى يتصدرها ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع مما يتيح للتجار مجالا للاستغلال المباشر أو غير المباشر المتمثل فى تقليل إتاحة المنتج فى السوق المحلية وهو ما ينتج عنه رفع مخطط للأسعار في الأسواق، وجاري الآن سلسلة من الاجتماعات بين وزارة التموين والقطاع الخاص للبحث عن سبل الشراكة والاستثمار الداخلي لضبط السوق المحلية وإتاحة السلع وفتح المجال للمنافسة خلال العام الجاري.
هشام-مهران-نائب الرئيس-التنفيذي لشركة-اورنچ‎

أورنچ راعٍ بلاتيني لبطولة الإسكواش PSA World tour 2019

أعلنت شركة أورنچ الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها البلاتينية لبطولة PSA World tour الدولية للإسكواش 2019، والتي تقام في الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري في The Park بمول العرب. وتعد تلك البطولة المقامة بمصر هي المحطة الأخيرة لبطولات موسم PSA World Tour 2018-2019، والتي يبلغ إجمالي جوائزها للرجال والسيدات 320,000 دولار أمريكي، وتشارك أورنچ بالرعاية البلاتينية في هذه البطولة المنظمة من قبل أندية وادي دجلة، وستكون مذاعة عبر القنوات الفضائية في أكثر من 90 دولة حول العالم.
نمو-اقتصاد

كيف تغيرت نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري في 6 سنوات؟

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على تغير نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري، على مدار السنوات الست الماضية، وذلك بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر عام 2016، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أبرزها: "وكالة أنباء بلومبرج، ووكالة أنباء رويترز، وجريدة فايننشال تايمز". وأعد المركز الإعلامي مقارنة بين رؤية وكالات الأنباء العالمية للاقتصاد المصري في عامي 2013 و2014، ورؤيتها في السنوات التالية للإصلاح الاقتصادي، فيما يلي:
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بورصة (1)

البورصة تخسر 63.7 مليار جنيه خلال مايو

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الحالي بخسائر بلغت نحو 7ر63 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 745 مليار جنيه، مقابل 7ر808 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بانخفاض بلغ نسبته 9ر7%. وأظهر التقرير الشهرى للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 7ر7 في المائة ليسجل مستوى 31ر13771 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 85ر7 في المائة ليبلغ مستوى 4ر597 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 17ر8 في المائة ليبلغ مستوى 84ر1521 نقطة.
بورصة (2)

كم خسرت البورصة المصرية منذ بداية شهر رمضان؟

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر رمضان الكريم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ما يقرب من نحو 59 مليار جنيه، ليغلق على مستوى 733.792 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس، والموافق 15 رمضان، في مقابل نحو 792.310 مليار جنيه خلال أولى جلسات شهر رمضان. وهبطت مؤشرات البورصة المصرية من مستوى 14511 نقطة، بمستهل تعاملات جلسة الإثنين الموافق 6 مايو أول أيام شهر رمضان الكريم، وحتى 13379 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس والتى توافق منتصف شهر رمضان.
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