6 مليارات جنيه أرباح البورصة في أول جلسة بعد العيد

تحرير:أمل نبيل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 5.8 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 13911.66 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 601.2 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1532.54 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 564.13 مليون جنيه من خلال التداول على 97.34 مليون سهم من خلال 16.05 ألف عملية منفذة.

وبنهاية التعاملات تم التداول على 159 سهما، ارتفع منها 97 سهما، وانخفض 18 سهما بينما استقرت أسعار 44 سهما دون تغيير. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 59.70 مليون جنيه و6.10 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب نحو البيع بصافي بيعي 65.80 مليون جنيه. اقرأ أيضا: هل تؤجل الحكومة طرح شركاتها