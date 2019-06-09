وزير الإسكان: بنخدم المواطن.. ونائب: ربنا هيحاسبك

الجزار: هناك 11 مرحلة منذ الحصول على المياه حتى الانتهاء من صرفها.. وعبدالعظيم: «بنشرب مياه صرف صحي وربنا هيحاسبك علينا وعندنا أكبر نسبة فشل كلوي»
قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، إن كل ما يثار بشأن مشكلات المياه والصرف الصحي في مصر "حقيقي" ونعترف بوجود هذه المشكلات ولكننا نعمل على حلها قدر المستطاع: "إحنا جايين من بعيد قوي عشان نحِل.. ونعمل من أجل خدمة المواطن.. وده حقه علينا قدام ربنا".
وأضاف "الجزار" في كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، أنه بالتوازي مع هذه الجهود لابد أن يعلم الجميع أن هناك خطوات كثيرة بشأن هذه الإشكاليات.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يوجد 11 مرحلة وخطوة من بداية الحصول على المياه حتى الانتهاء من صرفها، مع كل خطوة الحاجة إلى موازنة وتنسيقات بجهات متعددة، في الوقت الذي يعد الكود المصري بمعدلاته به العديد من الإشكاليات وسوء إدارة لا تتناسب مع دولة تعد واحة في وسط الصحراء قائلا: «نعاني كثيرا من سوء
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يوجد 11 مرحلة وخطوة من بداية الحصول على المياه حتى الانتهاء من صرفها، مع كل خطوة الحاجة إلى موازنة وتنسيقات بجهات متعددة، في الوقت الذي يعد الكود المصري بمعدلاته به العديد من الإشكاليات وسوء إدارة لا تتناسب مع دولة تعد واحة في وسط الصحراء قائلا: «نعاني كثيرا من سوء استخدام المياه».
ولفت إلى أنه وفق الموارد المالية المتاحة نتحرك في إطارها ونعمل على الحل فى إطار الـ11 مرحلة التي تتم سواء على مستوى المياه أو الصرف، قائلا: «المشكلة اننا جايين من بعيد قوي عشان نحل والمجهود الذي يبذل غير كاف لكم الإشكاليات القائمة ونحن نعترف بذلك وندرك أننا في حاجة إلى شغل أكثر ومحتاجين نصبر شوية».
وفي رده على التساؤلات المتعلقة بالقروض وإلى أي جهة توجه قال الوزير: «نسعى للاستفادة منها بأفضل الطرق ونفضل أن تذهب لبناء المحطات الجديدة وليس عمليات الإصلاح والتأهيل وذلك للاستفادة منها بشكل فعال»، مؤكدا على أنهم يدركون كل الإشكاليات وأن ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبنا على كل شيء.
وتدخل في الحديث النائب زكريا عبدالعظيم، عضو مجلس النواب عن دائرة أبنود بمحافظة أسيوط بقوله: «مدام عارف أن ربنا هيحاسبك، طب إحنا في أسيوط بنشرب مياه صرف صحي وربنا هيحاسبك علينا وعندنا أكبر نسبة فشل كلوي وبنشرب مياه جوفية أيضا».
وعقب على حديثه رئيس شركة المياه بأسيوط محمد صلاح، بأن المحطات في أسيوط تعمل بقوتها الكاملة ولكنها لا تتناسب مع حجم الكثافة السكانية، بالإضافة إلى أنه تم تفعيل اشتراكات الصرف الصحي بالتقسيط بعد انشاء محطات للصرف بها، ليثور عليه النائب بقوله: «مش صحيح المحطات لا تعمل بقوتها الكاملة، اعملوا معروف ربنا هيحاسبكم على الناس الغلابة».
وتدخل الوزير بقوله: «أنا هجي لحضرتك الدائرة ونشوف الأمر على أرض الواقع ونحن جميعا نعمل في مؤسسة ونتعاون لحل لكل الإشكاليات من أجل المواطن».
وكان أعضاء لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، قد واجهوا اليوم الأحد، قيادات وزارة الإسكان بمشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للحكومة لتكرار مشكلات انقطاع مياه الشرب وتناول المواطنين لمياه جوفية ملوثة واستخدام مواسير الإسبستوس الضارة بالصحة، وكذلك طموحات الصرف الصحي في محافظة الجيزة.
واستنكر والي، الموافقة على قروض لوزارة الإسكان، بهدف تحسين جودة الخدمات المتاحة، قائلا: «إلا أنه لم يحدث زيادة في الخدمات أو على الأقل الحفاظ على الوضع القائم بدون تدهور».
وقال والي: «أحد النواب يشتكي من انقطاع مياه الشرب في إحدى المحافظات، فردت الشركة عليه بأن الانقطاع بسبب رش بعض المواطنين بالخراطيم».
وأشار يسري المغازي، وكيل اللجنة، إلى أنه في موضوع الجيزة يوجد 450 ألف متر مكعب من المياه سيتم إنتاجها من محطات المياه، لافتا إلى أن معدل استهلاك الفرد في مصر عال جدا بالمقارنة مع الدول المتقدمة.
من جهتها اعترفت وزارة الإسكان، بوجود مشكلات في المياه والصرف الصحي: «كل اللي قولتوه حقيقي، ونحن نعمل لوجه الله وفقا للموارد المتاحة»، مشيرة إلى أن هناك تعقيدات وتداخلا في الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
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