وزير الإسكان: بنخدم المواطن.. ونائب: ربنا هيحاسبك

الجزار: هناك 11 مرحلة منذ الحصول على المياه حتى الانتهاء من صرفها.. وعبدالعظيم: «بنشرب مياه صرف صحي وربنا هيحاسبك علينا وعندنا أكبر نسبة فشل كلوي»

تحرير:أحمد جاد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مجلس النواب_أرشيفية

قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، إن كل ما يثار بشأن مشكلات المياه والصرف الصحي في مصر "حقيقي" ونعترف بوجود هذه المشكلات ولكننا نعمل على حلها قدر المستطاع: "إحنا جايين من بعيد قوي عشان نحِل.. ونعمل من أجل خدمة المواطن.. وده حقه علينا قدام ربنا". وأضاف "الجزار" في كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، أنه بالتوازي مع هذه الجهود لابد أن يعلم الجميع أن هناك خطوات كثيرة بشأن هذه الإشكاليات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يوجد 11 مرحلة وخطوة من بداية الحصول على المياه حتى الانتهاء من صرفها، مع كل خطوة الحاجة إلى موازنة وتنسيقات بجهات متعددة، في الوقت الذي يعد الكود المصري بمعدلاته به العديد من الإشكاليات وسوء إدارة لا تتناسب مع دولة تعد واحة في وسط الصحراء قائلا: «نعاني كثيرا من سوء