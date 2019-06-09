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وزير الإسكان: بنخدم المواطن.. ونائب: ربنا هيحاسبك

الجزار: هناك 11 مرحلة منذ الحصول على المياه حتى الانتهاء من صرفها.. وعبدالعظيم: «بنشرب مياه صرف صحي وربنا هيحاسبك علينا وعندنا أكبر نسبة فشل كلوي»
تحرير:أحمد جاد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مجلس النواب_أرشيفية
مجلس النواب_أرشيفية
قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، إن كل ما يثار بشأن مشكلات المياه والصرف الصحي في مصر "حقيقي" ونعترف بوجود هذه المشكلات ولكننا نعمل على حلها قدر المستطاع: "إحنا جايين من بعيد قوي عشان نحِل.. ونعمل من أجل خدمة المواطن.. وده حقه علينا قدام ربنا". وأضاف "الجزار" في كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، أنه بالتوازي مع هذه الجهود لابد أن يعلم الجميع أن هناك خطوات كثيرة بشأن هذه الإشكاليات.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يوجد 11 مرحلة وخطوة من بداية الحصول على المياه حتى الانتهاء من صرفها، مع كل خطوة الحاجة إلى موازنة وتنسيقات بجهات متعددة، في الوقت الذي يعد الكود المصري بمعدلاته به العديد من الإشكاليات وسوء إدارة لا تتناسب مع دولة تعد واحة في وسط الصحراء قائلا: «نعاني كثيرا من سوء
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«الأعلى للإعلام» ينذر المواقع المخالفة لتغطية حادث العريش

اجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي. وقال رئيس اللجنة جمال شوقي: إن اللجنة أوصت بتوجيه إنذار إلى الصفحة الشخصية للنائب عبدالرحيم علي، لنشره فيديو مفبرك مجهول المصدر يسيء إلى رجال الأمن المصري. وأوصت اللجنة بتوجيه إنذار لموقع صدى البلد وصوت المسيحي الحر، لمخالفتها كود التعطيات الإعلامية للحوادث الإرهابية واللوائح الصادرة عن المجلس، ونشرها معلومات مغلوطة تسيء لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تمنع تدريس المعلمين في فصول أبنائهم

حذرت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل فاكس لجميع المديريات التعليمية وجميع الجهات التابعة للوزارة بحظر الآباء والأمهات من المعلمين بالتدريس داخل الفصول التي يوجد بها أبناؤهم وقالت وزارة التعليم في خطابها للمديريات، إن هذا القرار جاء لمصلحة العملية التعليمية ودرءًا للمفاسد، مع الالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو فئة من الطلاب دون غيرهم. وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بما سبق ذكره سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية الفورية حيال الشخص أو الجهة المخالفة.
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البرلمان يُقر تعديلات الهيئات القضائية وفقًا للدستور

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
اجتماع-روؤساء-امتحانات-الثانوية-العامة (4)

اجتماع طارئ لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد خالد حجازى، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد اجتماعا طارئا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمود الفولى، وكيل المديرية، لمناقشة أعمال سير العملية الامتحانية للثانوية العامة. بدأ حجازي الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور، وبخاصة رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة في محافظة الجيزة. وأكد حجازي ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وغرفة العمليات لسرعة حل أى مشكلة.?
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مجلس-النواب

مواجهة بين البرلمان والإسكان بسبب مشكلات مياه الشرب

واجه أعضاء لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، اليوم الأحد، قيادات وزارة الإسكان بمشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للحكومة لتكرار مشكلات انقطاع مياه الشرب وتناول المواطنين لمياه جوفية ملوثة واستخدام مواسير الإسبستوس الضارة بالصحة، وكذلك طموحات الصرف الصحي في محافظة الجيزة، إذ استنكر والي، الموافقة على قروض لوزارة الإسكان، بهدف تحسين جودة الخدمات المتاحة، قائلا: «إلا أنه لم يحدث زيادة في الخدمات أو على الأقل الحفاظ على الوضع القائم بدون تدهور».
ممرض-يغتصب-مريضة-بالعناية-المركزة

نائب يطالب بزيادة أعداد الممرضات في المستشفيات

طالب اللواء تادرس قلدس نائب أسيوط وعضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بزيادة أعداد الممرضات بالمستشفيات عامة وبمستشفى أسيوط العام بشكل خاص، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، وتوفير التدريبات اللازمة لهم للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، متقدما بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بهذا الشأن، قائلا إن المشكلة لها أسباب واضحة يجب معالجتها، وهي عدم توفر بيئة عمل مناسبة ومرضية بالمستشفيات للممرضات وهو سبب رئيسي وراء الاستقالات، كما أن أهم الأسباب انخفاض الراتب والبدل الشهري، ما يجعلهن يقدمن استقالاتهن للبحث عن رواتب أفضل.
مبانى

«إسكان النواب»: قانون التصالح يشمل كل مخالفات البناء

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر بدء تطبيقه خلال أيام، لا يقتصر على المخالفات التى حُرّرت لها محاضر وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولديها نزاع قضائى قائم. وأوضح والى، أن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفق قانون البناء الموحد، ولم يحرر له محضر عن المخالفة، أن يتقدم للتصالح أيضا، فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على كل الحالات المخالفة، سواء دخلت نزاعا قضائيا متداولا بالمحاكم أو لم تحرر لها محاضر.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

سؤال برلماني لمدبولي يثير أزمة المعلمين المؤقتين

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة في مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن تصاعد أزمة المعلمين العاملين بعقود مؤقتة تنتهي في 31 مايو الحالي، والمعروفة باسم "أزمة 36 ألف معلم". وقال "فواد" في سؤاله، إن الأزمة تتلخص في تعاقد وزارة التربية والتعليم مع عدد 36 ألف معلم بنظام عقود مؤقتة تنتهي في مايو الحالي، عقب إعلانها عن حاجتها لشغل وظيفة معلم لمدة معينة، وتم عمل إعلان واختيار المعلمين سالفي الذكر.
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