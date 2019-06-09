تعرف على الخريطة الدرامية لـ«الحياة وON» بعد رمضان

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

هوجان

بدأت القنوات الفضائية في تجهيز خريطة برامجية جديدة عقب الانتهاء من عرض المسلسلات والبرامج الخاصة بالموسم الرمضاني، وأعلنت شبكتا قنوات "الحياة" و"ON" المملوكتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة المنتج تامر مرسي، عن بدء عرض باقة متنوعة جديدة من الأعمال الدرامية عبر شاشاتها. البداية بقناة ON، حيث بدأت عرض أولى حلقات مسلسل "قمر هادي"، ويستمر عرضه أسبوعيًا من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، وهو من بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومريم حسن، ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما يعرض مسلسل "اختيار إجباري"، على قناة ON في تمام السابعة مساءً، من السبت للأربعاء، وهو من إخراج مجدي السميري وتأليف حازم متولي، وبطولة كريم فهمي، أحمد زاهر، خالد سليم، هيدي كرم. وبدأت قناة "الحياة" عرض مسلسل "بين السرايات"، في تمام الثانية ظهرا، حيث يعرض من السبت للأربعاء، وهو من بطولة باسم سمرة