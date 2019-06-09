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تعرف على الخريطة الدرامية لـ«الحياة وON» بعد رمضان

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
هوجان
هوجان
بدأت القنوات الفضائية في تجهيز خريطة برامجية جديدة عقب الانتهاء من عرض المسلسلات والبرامج الخاصة بالموسم الرمضاني، وأعلنت شبكتا قنوات "الحياة" و"ON" المملوكتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة المنتج تامر مرسي، عن بدء عرض باقة متنوعة جديدة من الأعمال الدرامية عبر شاشاتها. البداية بقناة ON، حيث بدأت عرض أولى حلقات مسلسل "قمر هادي"، ويستمر عرضه أسبوعيًا من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، وهو من بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومريم حسن، ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.
كما يعرض مسلسل "اختيار إجباري"، على قناة ON في تمام السابعة مساءً، من السبت للأربعاء، وهو من إخراج مجدي السميري وتأليف حازم متولي، وبطولة كريم فهمي، أحمد زاهر، خالد سليم، هيدي كرم. وبدأت قناة "الحياة" عرض مسلسل "بين السرايات"، في تمام الثانية ظهرا، حيث يعرض من السبت للأربعاء، وهو من بطولة باسم سمرة
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ليالي-الحلمية (2)

6 مسلسلات قديمة يمكنك متابعتها هذا الشهر

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، الذي شهد عرض نحو 25 مسلسلا أغلبها تنتمى إلى الأكشن وحرب العصابات مع اختفاء الدراما الاجتماعية وقليل من الأعمال الكوميدية التي جاءت بلا كوميديا.. اتجه أغلب الفضائيات إلى إعادة عرض مسلسلاتها الرمضانية لضمان تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، والبعض الآخر وجد ضالته في النوستالجيا بإعادة عرض المسلسلات القديمة التي تحظى بحب المشاهدين لها، لتذكرهم بالزمان الجميل الذى شهد عرض أهم الروائع الدرامية التي نجحت فى لم شمل العائلة، والتي لا تزال تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة مع كل مرة يعاد فيها عرض أحدها.
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العائلة أولا.. الفيشاوي ووالداه وهنا شيحة وشقيقاتها

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، اليوم الأحد، على التعبير عن حبه الكبير لوالديه وأسرته، حيث وجه رسالة خاصة إلى والده الفنان فاروق الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي، ونشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة لهما وكتب: "العائلة أولًا، أحبكما كثيرًا". نفس الأمر فعلته الفنانة هنا شيحة، حيث نشرت أيضًا مجموعة من الصور تجمعها بشقيقاتها الثلاث حلا شيحة، ورشا شيحة، ومايا شيحة، بجانب صور مع والدها ووالدتها وأبنائها، معلّقةً بالعبارة ذاتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "العائلة أولًا".
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رانيا يوسف على البحر.. هكذا قضى النجوم إجازة العيد

حرص عدد من الفنانين على مشاركة جمهورهم، صورا لهم وهم يقضون إجازة عيد الفطر من أماكن مختلفة، فسافرت الفنانة رانيا يوسف إلى إحدى المدن الساحلية لقضاء الإجازة، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، عددًا من الصور أثناء وجودها على الشاطئ، كما شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصور لها خلال قضائها إجازة عيد الفطر مع صديقاتها، وظهرت خلال الصور وهي تستمتع بوقتها بأحد المنتجعات السياحية، وسط صديقاتها، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
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هوجان

رسالة محمد إمام لكريم محمود عبدالعزيز بعد نجاح هوجان

أعرب النجم محمد إمام، اليوم الخميس، عن أنه كان يتمنى أن يرى في السابق عملًا يجمع بين والده الزعيم عادل إمام، والساحر الراحل محمود عبد العزيز. كما شدّد على سعادته بالعمل مع الفنان كريم محمود عبد العزيز في مسلسل "هوجان" والذي نافسا به في موسم مسلسلات رمضان 2019، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وشاركهما بطولته النجوم: صلاح عبد الله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور، وغيرهم.
مسلسل-هوجان

صلاح عبدالله يرقص مع الخولي في آخر أيام تصوير هوجان

انتهى فريق عمل مسلسل "هوجان" المشارك في السباق الرمضاني الحالي والمعروض على شاشة قناة الحياة، من آخر يوم تصوير له، واحتفالًا بانتهاء كواليس اليوم الأخير من العمل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام، نشر الفنان صلاح عبدالله فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يرقص مع الفنان رياض الخولي، وعلق عليه: «عندما يرقص الكبار بعد فركش هوجان» وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجمهور والفنانين، بتعليقاتهم بتهنئة الفنان صلاح عبدالله وفريق العمل.
محمد-امام-مسلسل-هوجان

«هوجان» 23|محمد إمام يتاجر فى الآثار وينافس «اللباد»

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «هوجان»، علم «نور» تجسدها هاجر أحمد، بأن والدها «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، أنه تاجر آثار وهو من قتل والد «هوجان» يجسده محمد إمام، الذى طلب منها أن تتعاون معه لكي يكشف كل هذا، وأخبرته «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجها «كمال» بأن هناك علاقة بين «نور» و«هوجان»، لتغطى على موضوع التلاعب فى الحسابات بالشركة، وتحدث «كمال» مع «هوجان» وطلب منه أن يبعد عن ابنته ولا ينسى أنه مجرد حارس لها، وأخبره «هوجان» بأنه يريد أن يترك العمل معه، وهدده «كمال» بأنه إذا حاول كشف أى سر من أسراره سيقتله.
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أحمد فهيم: «ولد الغلابة» أرهقني..والعمل مع السقا شرف

"عبد القادر".. اسم الشخصية التى يجسدها الفنان أحمد فهيم فى مسلسل «ولد الغلابة»، والتى نال عنها ردود فعل مميزة، خاصة أن الدور أحد أعمدة المسلسل، وهو محور تصاعد الأحداث فى العمل. كما أن أحمد فهيم موجود هذا العام أيضا بمسلسل «هوجان» مع الفنان محمد إمام، من خلال شخصية "رمضان الوردانى" على نقيض ما يقدمه فى «ولد الغلابة»، كما يشارك كذلك فى مسلسل "شقة فيصل" مع الفنان كريم محمود عبد العزيز. وبالأدوار الثلاثة، استطاع أحمد فهيم أن يُظهر موهبته الفنية على الساحة، ويصبح اسمه بين أهم الفنانين الذين أعادوا اكتشاف أنفسهم خلال الموسم الحالى.
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