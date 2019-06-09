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لعشاق السرعة.. أقوى السيارات الإيطالية في العالم

تتمتع السيارات الإيطالية دومًا بإمكانيات خاصة على مستوى القوة والسرعة، مما يمنحها ميزة خاصة تتفوق بها عن الموديلات الرياضية في الأسواق العالمية بشكل رئيسي
تحرير:محمود نبيل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
فيراري F40
فيراري F40
لا شك أن السيارات الإيطالية تتمتع بقدرات كبيرة على المستوى الفني، حيث تحرص الشركات المعنية بتلك الصناعة هناك على إنتاج موديلات تتمتع بالسرعة الكبيرة والقدرات الفنية التي يمكنها أن تجعل هذه السيارات تنافس على لقب أفضل موديل على مستوى العالم. وعلى مدى سنوات طويلة، استطاعت الشركات الإيطالية أن تقدم نماذج مختلفة على مستوى القوة الحصانية وأقصى سرعة ممكنة للسيارات، وهو الأمر الذي منحها قدرات كبيرة على المستوى العالمي، مما ساعدها في التنافس على لقب أفضل السيارات دوليا.
وفي هذا السياق، استعرض موقع "أوتو وايس" المتخصص في السيارات، مجموعة كبيرة من الموديلات الإيطالية التي تتمتع بقدرات كبيرة على المستوى الفني والسرعة. بوجاتي EB 110 احتلت بوجاتي عمليا عالم السيارات الخارقة بسيارة فيرون في عام 2005 وما زالت تفعل ذلك مع خليفتها تشيرون، ومع ذلك، فإن شركة بوجاتي في التسعينيات
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