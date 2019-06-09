لعشاق السرعة.. أقوى السيارات الإيطالية في العالم

تتمتع السيارات الإيطالية دومًا بإمكانيات خاصة على مستوى القوة والسرعة، مما يمنحها ميزة خاصة تتفوق بها عن الموديلات الرياضية في الأسواق العالمية بشكل رئيسي
لا شك أن السيارات الإيطالية تتمتع بقدرات كبيرة على المستوى الفني، حيث تحرص الشركات المعنية بتلك الصناعة هناك على إنتاج موديلات تتمتع بالسرعة الكبيرة والقدرات الفنية التي يمكنها أن تجعل هذه السيارات تنافس على لقب أفضل موديل على مستوى العالم.
وعلى مدى سنوات طويلة، استطاعت الشركات الإيطالية أن تقدم نماذج مختلفة على مستوى القوة الحصانية وأقصى سرعة ممكنة للسيارات، وهو الأمر الذي منحها قدرات كبيرة على المستوى العالمي، مما ساعدها في التنافس على لقب أفضل السيارات دوليا.
وفي هذا السياق، استعرض موقع "أوتو وايس" المتخصص في السيارات، مجموعة كبيرة من الموديلات الإيطالية التي تتمتع بقدرات كبيرة على المستوى الفني والسرعة.
بوجاتي EB 110
احتلت بوجاتي عمليا عالم السيارات الخارقة بسيارة فيرون في عام 2005 وما زالت تفعل ذلك مع خليفتها تشيرون، ومع ذلك، فإن شركة بوجاتي في التسعينيات
وفي هذا السياق، استعرض موقع "أوتو وايس" المتخصص في السيارات، مجموعة كبيرة من الموديلات الإيطالية التي تتمتع بقدرات كبيرة على المستوى الفني والسرعة.
بوجاتي EB 110
احتلت بوجاتي عمليا عالم السيارات الخارقة بسيارة فيرون في عام 2005 وما زالت تفعل ذلك مع خليفتها تشيرون، ومع ذلك، فإن شركة بوجاتي في التسعينيات كانت مختلفة تمامًا عن شركة فولكس فاجن الفرعية الحالية التي تأسست قبل بداية الألفية.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
وفي ذلك الوقت، كانت بوجاتي مملوكة لرجل الأعمال الإيطالي رومانو أرتيولي الذي أعاد العملاق المتساقط إلى الحياة بعد 35 عامًا، وكانت تلك السيارة من أهم الموديلات التي راهنت عليها الشركة الإيطالية على مستوى الأسواق العالمية.
فيراري 250 GTO
تم صناعة 36 نموذجًا فقط بين عامي 1962 و 1964، لكن هذا لم يمنع الـ GTO 250 من أن تصبح واحدة من أكثر الممتلكات الثمينة، وهو ما جعل كل عشاق فيراري الذين حصلوا على هذه السيارة، محظوظين بما يكفي ليكونوا قادرين على شراء واحدة.
أفضل سيارات «فيراري» على مر التاريخ
وكانت أشهر نسخة من السيارة الشهيرة، تم بيع واحدة من أفضل إصدارات فيراري على الإطلاق بمبلغ 70 مليون دولار في عام 2018، وذلك خلال أحد المزادات العلنية التي أقيمت العام الماضي.
مازيراتي جيبلي سبيدر
مازيراتي جيبلي هي واحدة من اللوحات الثمينة القليلة الغريبة التي نجت من قسوة الزمن، وفي حين أن شركات صناعة السيارات الإيطالية الغريبة الأخرى عادة ما تصنع موديلا محل آخر بعد أن يتم الهدف المطلوب منها، إلا أن جيبلي استطاعت أن تهزم ذلك.
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وما زالت مازيراتي جيبلي الأصلية التي أصدرت بين عامي 1967 و1973، بصورها المتمثلة في الأجيال الثلاثة الأكثر روعة من السيارة الفاخرة، وظلت جيبلي المُصممة من قبل جورجيتو جيوجيارو، واحدة من أجمل السيارات الإيطالية التي تم صناعتها حتى الآن في الأسواق العالمية المختلفة.
باجاني زوندا
من النادر أن تحقق الشركة المولودة حديثًا نجاحًا مطلقًا لأول مرة، لكن سيارة زوندا تمكنت من فعل ذلك لصالح باجاني، حيث نجت على مدى 20 عامًا في السوق رغم مرورها بعدة مراحل، لكن باجاني زوندا سيتم تذكرها دائمًا باعتبارها واحدة من أكثر قصص السيارات جرأة على الإطلاق، وهو الأمر الذي جعلها من بين أفضل الموديلات الإيطالية التي تم تقديمها على مستوى الأسواق العالمية في التاريخ.
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فيراري F40
تعتبر سيارة فيراري F40 المحبوبة واحدة من أفضل طرز الشركة الإيطالية التي تم تصميمها حتى يومنا هذا، وربما كانت هذه هي النموذج الأخير الذي شارك فيه مؤسس صناعة السيارات الأسطوري إنزو فيراري شخصيا في ذلك الوقت، ولذلك هي واحدة من أكثر السيارات التي تتمتع بأداء رائع وكفاءة فنية وشكل خارجي عصري يتناسب مع كونها من أهم الموديلات الرياضية للشركات الإيطالية عبر تاريخها بالأسواق العالمية.