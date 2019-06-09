الجبلاية تفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

الزمالك

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، مستعدة لترك محمود عبد الرحيم (جنش) وعمر صلاح، حارسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفريق الأبيض، حال موافقته على اللعب بدون الدوليين واستكمال الدوري، قبل بطولة كاس الأمم الإفريقية، وعلم «التحرير»، أن شوبير قال في حديث لمقربين منه، إن اتحاد الكرة يفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين مع السماح لجنش وصلاح بالانضمام للفريق من أجل المشاركة معه.

من جانبه أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني لمنتخب مصر رفض التفريط في محمود عبد الرحيم (جنش)، وتركه للزمالك لاستكمال الدوري بدون الدوليين، وقال المصدر إن أجيري المدير الفني للمنتخب تمسك ببقاء كل اللاعبين في المعسكر. ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد

من جانبه أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني لمنتخب مصر رفض التفريط في محمود عبد الرحيم (جنش)، وتركه للزمالك لاستكمال الدوري بدون الدوليين، وقال المصدر إن أجيري المدير الفني للمنتخب تمسك ببقاء كل اللاعبين في المعسكر.



ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.

