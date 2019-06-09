رياضة

الجبلاية تفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
الزمالك
الزمالك
أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، مستعدة لترك محمود عبد الرحيم (جنش) وعمر صلاح، حارسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفريق الأبيض، حال موافقته على اللعب بدون الدوليين واستكمال الدوري، قبل بطولة كاس الأمم الإفريقية، وعلم «التحرير»، أن شوبير قال في حديث لمقربين منه، إن اتحاد الكرة يفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين مع السماح لجنش وصلاح بالانضمام للفريق من أجل المشاركة معه.
من جانبه أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني لمنتخب مصر رفض التفريط في محمود عبد الرحيم (جنش)، وتركه للزمالك لاستكمال الدوري بدون الدوليين، وقال المصدر إن أجيري المدير الفني للمنتخب تمسك ببقاء كل اللاعبين في المعسكر. ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد
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أحمد أحمد رئيس الكاف

قرار جديد من فرنسا تجاه رئيس «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن السلطات الفرنسية سمحت لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، بالتوجه إلى بلده مدغشقر، حيث كان في باريس، من أجل خضوعه للاستجواب من جانب مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم للمحليين 2018، التي استضافتها المغرب، لكن كاف قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع تاكتيكال ستيل.
عامر-حسين

محسن صالح يسخر من عامر حسين: أهلا بالتخطيط الآلي

سخر محسن صالح المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين بسبب كثرة تغيير مواعيد مباريات الدوري الممتاز، حيث نشر صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حاج عامر حسين لديه خبرة طويلة في وضع جداول المسابقات مثل خبرة واضع جدول تحركات حركة البواخر والقطارات والطائرات، ومع تطور أجهزة الملاحة والوقود والمركبات وتضاعف وتعقد خطوط السير استغنت الدول المتقدمة عن الحاج عامر تبعها واستعانت بالتكنولوجيا الحديثة.. شكرًا حاج عامر أهلا بالتخطيط الآلي».
كوت ديفوار‎

زاها على رأس قائمة كوت ديفوار لكأس الأمم الإفريقية

أعلن إبراهيما كامارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن القائمة النهائية لمنتخب الأفيال التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، والتي ستبدأ من الفترة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث أوقعت القرعة منتخب كوت ديفوار في المجموعة الرابعة بجانب المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا، وتعد هي المجموعة الأقوى في البطولة، ونشر الحساب الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة منتخب ساحل العاج، وجاءت كالتالي..
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اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
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اتحاد الكرة يضغط على الأهلي والزمالك لاستكمال الدوري

أكد مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، يضغط على ناديي الأهلي والزمالك من أجل إقناعهما باللعب بقية مباريات الدوري دون اللاعبين الدوليين، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن أبو ريدة يسعى لإنهاء الدوري قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وطلب من لجنة المسابقات عدم إعلان تصور مواعيد كأس مصر على أمل إقناع الناديين.
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شوبير يهاجم أبو ريدة وعضو الجبلاية لهذا السبب

واصل الإعلامي أحمد شوبير، هجومه على مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، الذي يتولى فيه منصب نائب الرئيس، وجاء الهجوم هذه المرة بسبب منع أحمد مجاهد، عضو المجلس، كاميرات قناة «تايم سبورت» التي يقدم عليها برنامجًا جديدًا، من تصوير ملعب الدفاع الجوي. وتعرض شوبير لانتقادات خلال الفترة الأخيرة، بسبب هجومه على اتحاد الكرة، رغم أنه أحد أفراد مجلس الجبلاية، مما تسبب في حيرة الجماهير، بينما تعلق الموقف هذه المرة بالقناة التي يعمل بها سيفتح المجال للحديث، بأنه يفتح النار على مجلس الاتحاد لأن الصدام جاء مباشرًا مع القناة التي يعمل بها في تصرف غريب.
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التحرير يكشف صاحب فكرة استكمال الدوري بدون الدوليين

علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، هو صاحب اقتراح استكمال الدوري بدون الدوليين لإنهائه قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز. وقالت المصادر إنه من الصعب تطبيق هذا الاقتراح في ظل وجود لاعبين محترفين بالأهلي والزمالك، وبالتالي فإن الناديين قد لا يوافقان أو أحدهما قد يرفض هذا الأمر.
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