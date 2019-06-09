رياضة

قرار جديد من فرنسا تجاه رئيس «الكاف»

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن السلطات الفرنسية سمحت لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، بالتوجه إلى بلده مدغشقر، حيث كان في باريس، من أجل خضوعه للاستجواب من جانب مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم للمحليين 2018، التي استضافتها المغرب، لكن كاف قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع تاكتيكال ستيل.
وكان الكاف أعلن عبر موقعه الرسمي إطلاق سراح أحمد أحمد، ونشر بيانا جاء نصه على النحو التالي: "تم إطلاق سراح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في باريس من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والمالية، دون أي اتهام». أحمد أحمد تم إلقاء القبض عليه الخميس الماضي، من مقر إقامته بأحد الفنادق
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الزمالك-والداخلية‎ (1)

الجبلاية تفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، مستعدة لترك محمود عبد الرحيم (جنش) وعمر صلاح، حارسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفريق الأبيض، حال موافقته على اللعب بدون الدوليين واستكمال الدوري، قبل بطولة كاس الأمم الإفريقية، وعلم «التحرير»، أن شوبير قال في حديث لمقربين منه، إن اتحاد الكرة يفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين مع السماح لجنش وصلاح بالانضمام للفريق من أجل المشاركة معه.
عامر-حسين

محسن صالح يسخر من عامر حسين: أهلا بالتخطيط الآلي

سخر محسن صالح المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين بسبب كثرة تغيير مواعيد مباريات الدوري الممتاز، حيث نشر صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حاج عامر حسين لديه خبرة طويلة في وضع جداول المسابقات مثل خبرة واضع جدول تحركات حركة البواخر والقطارات والطائرات، ومع تطور أجهزة الملاحة والوقود والمركبات وتضاعف وتعقد خطوط السير استغنت الدول المتقدمة عن الحاج عامر تبعها واستعانت بالتكنولوجيا الحديثة.. شكرًا حاج عامر أهلا بالتخطيط الآلي».
كوت ديفوار‎

زاها على رأس قائمة كوت ديفوار لكأس الأمم الإفريقية

أعلن إبراهيما كامارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن القائمة النهائية لمنتخب الأفيال التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، والتي ستبدأ من الفترة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث أوقعت القرعة منتخب كوت ديفوار في المجموعة الرابعة بجانب المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا، وتعد هي المجموعة الأقوى في البطولة، ونشر الحساب الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة منتخب ساحل العاج، وجاءت كالتالي..
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أحمد-احمد‎ (1)

إخلاء سبيل أحمد أحمد دون توجيه الاتهام إليه

أخلت النيابة العامة في مرسيليا، سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، دون توجيه الاتهام إليه، وذلك بعد أن خضع أحمد للاستجواب من قبَل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافها المغرب، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".
الاتحاد-الافريقي‎

بعد أحمد أحمد.. القبض على الرجل الثاني في «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على جروند لويك، مساعد رئيس الكاف، حيث أكدت صحيفة «هسبورت» المغربية أن الرجل الثاني في الكاف، يعتبر الشريك الأول فى الصفقات المشبوهة التى رصدت خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك بعد ساعات من إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على أحمد أحمد، رئيس الكاف، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، الخميس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.
أحمد أحمد رئيس الكاف

4 اتهامات بالفساد تواجه رئيس الاتحاد الإفريقي

دخل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في أزمة كبيرة، بعدما ألقت القوات الفرنسية القبض عليه في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وذلك بعد أن قام عمرو مصطفى مراد فهمي، سكرتير الكاف السابق، بتوجيه الاتهامات لأحمد أحمد رئيس الاتحاد، بعد الإطاحة به من منصبه، من خلال الوثائق التى حصل عليها قبل مغادرته الكاف نهائيًا.
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

أول تعليق رسمي من الفيفا بعد القبض على رئيس الكاف

ألقت السلطات الفرنسية، القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وفي أول رد رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قال (فيفا)، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز»: «أحمد أحمد يجري استجوابه من قبل السلطات الفرنسية فيما يتعلق بالمزاعم المتعلقة بولايته كرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم».
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