استمرت لعشرات السنوات.. سيارات عمرها طويل

تمتلك بعض السيارات أعمارًا افتراضية أطول من غيرها، وهو ما يجعلها موديلات تاريخية في الأسواق العالمية، وذلك نظرًا لتعلق الجمهور بها بشكل واضح

تحرير:محمود نبيل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الفئة الثالثة بي إم دبليو

يملك الجمهور القوة في تحديد مصير العديد من السيارات، إما أن ينبذها ويجبر شركاتها المنتجة على إلغاء عملياتها بشكل رئيس، أو يقبل على شرائها لفترات طويلة، مما يجعل الصناع يواصلون تطويرها على مستوى الأسواق العالمية، خاصة أنها لا تزال مطلوبة بقوة. ولا شك أن بعض السيارات استطاعت أن تستمر في الأسواق العالمية، حتى إن تم إيقاف إنتاجها جديدة بشكل رسمي، ولذلك فإن تلك الموديلات يمكن وصفها بالتاريخية، نظرًا لما استطاعت فعله في تلك الأسواق على مدى عقود طويلة من الانتقال بين الملاك المختلفين.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "247 والست" مجموعة من السيارات التي استطاعت أن تستمر لسنوات طويلة في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من إيقاف إنتاجها بشكل رسمي. ستروين 2CV كانت ستروين CV 2 من تصور بيير جول بولانجر، المهندس الفرنسي الذي كان يدير شركة ستروين من عام 1935 وحتى وفاته في عام 1950، وهي تعد واحدة