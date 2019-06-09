استمرت لعشرات السنوات.. سيارات عمرها طويل

تمتلك بعض السيارات أعمارًا افتراضية أطول من غيرها، وهو ما يجعلها موديلات تاريخية في الأسواق العالمية، وذلك نظرًا لتعلق الجمهور بها بشكل واضح
يملك الجمهور القوة في تحديد مصير العديد من السيارات، إما أن ينبذها ويجبر شركاتها المنتجة على إلغاء عملياتها بشكل رئيس، أو يقبل على شرائها لفترات طويلة، مما يجعل الصناع يواصلون تطويرها على مستوى الأسواق العالمية، خاصة أنها لا تزال مطلوبة بقوة.
ولا شك أن بعض السيارات استطاعت أن تستمر في الأسواق العالمية، حتى إن تم إيقاف إنتاجها جديدة بشكل رسمي، ولذلك فإن تلك الموديلات يمكن وصفها بالتاريخية، نظرًا لما استطاعت فعله في تلك الأسواق على مدى عقود طويلة من الانتقال بين الملاك المختلفين.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "247 والست" مجموعة من السيارات التي استطاعت أن تستمر لسنوات طويلة في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من إيقاف إنتاجها بشكل رسمي.
ستروين 2CV
كانت ستروين CV 2 من تصور بيير جول بولانجر، المهندس الفرنسي الذي كان يدير شركة ستروين من عام 1935 وحتى وفاته في عام 1950، وهي تعد واحدة
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "247 والست" مجموعة من السيارات التي استطاعت أن تستمر لسنوات طويلة في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من إيقاف إنتاجها بشكل رسمي.
ستروين 2CV
كانت ستروين CV 2 من تصور بيير جول بولانجر، المهندس الفرنسي الذي كان يدير شركة ستروين من عام 1935 وحتى وفاته في عام 1950، وهي تعد واحدة من أهم السيارات الاقتصادية التي تعلقت بها الجماهير.
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وتم إصدار سيارة ستروين 2CV وهي مكونة من أربع سرعات، وتمتعت أيضًا بالمتانة اللازمة، وتم تصنيع أكثر من 5 ملايين قبل توقف الإنتاج في عام 1989، واستطاعت أن تكون واحدة من أهم السيارات التي استمرت في الأسواق العالمية لأكثر من 40 عامًا.
ميني
تم تقديم سيارة ميني كخيار لتوفير استهلاك الوقود لسائقي السيارات البريطانيين في أعقاب العدوان الثلاثي وتوقف حركة الملاحة في قناة السويس في عام 1956، وهو الأمر الذي أدى إلى قيود على تدفق البنزين إلى بريطانيا.
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وتم إنتاج السيارة المدمجة المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ويتم تبريدها بالماء، واستطاعت أن تستمر لأكثر من 40 عامًا، إلى أن تم تغيير العلامة التجارية المصغرة ذات التصميم المنعش وأعيد إطلاقها في عام 2001 من قبل بي إم دبليو، لتكون سيارة ميني المعروفة في الوقت الحالي.
هوندا أكورد
كان إنتاج السيارة يهدف إلى تحقيق الوئام بين الناس والسيارات خلال أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، وتم تقديم أكورد كسيارة مدمجة في منتصف هذا العقد، لكنها كانت نسخة من طراز هوندا سيفيك الأصغر، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح سيدان متوسطة الحجم.
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ولا تزال الشركة اليابانية العملاقة تقدم نماذج مختلفة من تلك السيارة في الأسواق العالمية، لا سيما أنها تحظى بشعبية كبيرة في العديد من البلدان.
فورد فييستا
كانت فورد تفكر في دخول سيارة صغيرة إلى السوق الأوروبية منذ عام 1969، وأنتجت الشركة الأمريكية في عام 1976، وتم إصدار سبعة أجيال من السيارة، وهو ما يؤكد حرص فورد على تطوير تلك السيارة لتكون مناسبة للاستخدامات العالمية، خاصة أن الشركة الأمريكية كانت تسعى لإصدار مجموعة من الموديلات المختلفة من فييستا، التي شهدت بعض الإصدارات الرياضية ذات الشعبية الواسعة على مستوى الأسواق العالمية.
بي إم دبليو الفئة الثالثة
سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة، وهي سيارة رياضية فاخرة، جاءت إلى الولايات المتحدة في عام 1976، وقبل ذلك بعام، تم الكشف عنها في استاد ميونيخ الأوليمبي كخليفة لسيارات الفئة الثانية للشركة الألمانية العملاقة، واستمرت منذ 1975، أي أنها تمتلك تاريخا يتجاوز 40 عامًا.
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وحرصت الشركة الألمانية العملاقة على تطوير السيارة بفئتها الثالثة، واستمر هذا العمل على تغييرها إلى أن أصبحت في جيلها السابع خلال الوقت الحالي.