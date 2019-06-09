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استمرت لعشرات السنوات.. سيارات عمرها طويل

تمتلك بعض السيارات أعمارًا افتراضية أطول من غيرها، وهو ما يجعلها موديلات تاريخية في الأسواق العالمية، وذلك نظرًا لتعلق الجمهور بها بشكل واضح
تحرير:محمود نبيل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الفئة الثالثة بي إم دبليو
الفئة الثالثة بي إم دبليو
يملك الجمهور القوة في تحديد مصير العديد من السيارات، إما أن ينبذها ويجبر شركاتها المنتجة على إلغاء عملياتها بشكل رئيس، أو يقبل على شرائها لفترات طويلة، مما يجعل الصناع يواصلون تطويرها على مستوى الأسواق العالمية، خاصة أنها لا تزال مطلوبة بقوة. ولا شك أن بعض السيارات استطاعت أن تستمر في الأسواق العالمية، حتى إن تم إيقاف إنتاجها جديدة بشكل رسمي، ولذلك فإن تلك الموديلات يمكن وصفها بالتاريخية، نظرًا لما استطاعت فعله في تلك الأسواق على مدى عقود طويلة من الانتقال بين الملاك المختلفين.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "247 والست" مجموعة من السيارات التي استطاعت أن تستمر لسنوات طويلة في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من إيقاف إنتاجها بشكل رسمي. ستروين 2CV كانت ستروين CV 2 من تصور بيير جول بولانجر، المهندس الفرنسي الذي كان يدير شركة ستروين من عام 1935 وحتى وفاته في عام 1950، وهي تعد واحدة
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كانت شركة أبل على موعد مع الظهور بقوة في الأيام القليلة الماضية، عندما أعلنت في أحد محافلها الرسمية، عن أسعار جهاز كمبيوتر ماك برو الجديد، والذي تبدأ أسعاره من 6 آلاف دولار وتصل إلى مستوى 12 ألف دولار بحد أقصى. ولا شك أن الأسعار التي بدت مبالغا فيها للجهاز الجديد، يمكن أن تكون كافية لشراء العديد من الأشياء التي ينظر إليها على أنها أولى من إنفاق هذا المبلغ الضخم لشراء جهاز كمبيوتر محمول، حيث من الممكن أن تكفي للحصول على سيارة ذات قدرات وكفاءة عالية في الأسواق العالمية.
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هذه أرخص سيارات رياضية متاحة بالأسواق

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أكثر 10 سيارات أوروبية مبيعًا في مصر

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» للربع الأول من عام 2019 عن السيارات أوروبية المنشأ الأكثر مبيعا في السوق المصرية، خاصة بعد قرار إلغاء الجمارك عن السيارات الأوروبية، في يناير الماضي، القرار الذي تسبب في تخفيض أسعارها بشكل مقبول، ونركز هنا على أكثر 10 سيارات أوروبية مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019. من بينها «هيونداي توسان، كيا سبورتاج، بيجو 301، أوبل أسترا، نيسان قشقاي، بيجو 5008، أوبل أنسجنيا، وفورد كوجا، وأخريات».
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تظل قدرات الشركات العالمية المنتجة للسيارات تظهر مع الإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها المحرك، والتي في حد ذاتها قد تكون من أهم عوامل الجذب للجمهور، خاصة في ظل التنافس الشديد بين الموديلات المختلفة التي تنتشر في الأسواق العالمية المختلفة. وحاولت الشركات العالمية إظهار قدراتها المختلفة على مستوى صناعة السيارات عن طريق إنتاج محركات مختلفة من حيث وسيلة التشغيل والسعة اللترية والقوة الحصانية التي ينتجها المحرك، وهو الأمر الذي يخلق تنوعًا كبيرًا بين إصدارات السيارة الواحدة في الأسواق.
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