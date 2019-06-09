دفاع البرلمان توافق على قانون إقامة الأجانب

تحرير:أحمد جاد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

مجلس النواب

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960، في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية. وقال اللواء كمال عامر، إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

وأضاف عامر، أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسة حيث تهدف المادة الأولى إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم. وتابع: المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية، حيث نصت على سلطة رئيس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء